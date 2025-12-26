Hà Nội

Thác mây cuộn trào trên đỉnh Tà Xùa, khoảnh khắc khiến du khách 'nín thở'

Thác mây cuộn trào trên đỉnh Tà Xùa, khoảnh khắc khiến du khách 'nín thở'

Không chỉ có biển mây bồng bềnh, Tà Xùa còn gây choáng ngợp khi thác mây đổ tràn qua triền núi, khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến du khách mê mẩn.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không phải ngày nào Tà Xùa cũng khoác lên mình tấm áo mây kỳ ảo. Nhưng khi hội tụ đủ điều kiện thời tiết, nơi được mệnh danh là “thiên đường săn mây” của Tây Bắc bất ngờ phô diễn một cảnh tượng hiếm gặp: thác mây trắng xóa đổ tràn qua sườn núi, uốn lượn như dòng suối khổng lồ giữa đại ngàn. Ảnh Nguyen Tien Cong
Không phải ngày nào Tà Xùa cũng khoác lên mình tấm áo mây kỳ ảo. Nhưng khi hội tụ đủ điều kiện thời tiết, nơi được mệnh danh là “thiên đường săn mây” của Tây Bắc bất ngờ phô diễn một cảnh tượng hiếm gặp: thác mây trắng xóa đổ tràn qua sườn núi, uốn lượn như dòng suối khổng lồ giữa đại ngàn. Ảnh Nguyen Tien Cong
Những ngày gần đây, nhiều phượt thủ và du khách may mắn ghi lại khoảnh khắc thác mây xuất hiện trên các sườn núi Tà Xùa (xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La). Ảnh Nguyen Tien Cong
Những ngày gần đây, nhiều phượt thủ và du khách may mắn ghi lại khoảnh khắc thác mây xuất hiện trên các sườn núi Tà Xùa (xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La). Ảnh Nguyen Tien Cong
Khác với biển mây trải rộng quen thuộc, thác mây là hiện tượng mây tầng thấp dồn tụ, chuyển động rõ rệt theo địa hình, tạo cảm giác như dòng thác đang “chảy” giữa không trung. Ảnh Nhà Bên Rừng
Khác với biển mây trải rộng quen thuộc, thác mây là hiện tượng mây tầng thấp dồn tụ, chuyển động rõ rệt theo địa hình, tạo cảm giác như dòng thác đang “chảy” giữa không trung. Ảnh Nhà Bên Rừng
Theo kinh nghiệm của những người thường xuyên săn mây, thác mây thường hình thành sau những đêm nhiệt độ giảm sâu, khi không khí lạnh tràn về mạnh. Hơi nước ngưng tụ dày đặc dưới thung lũng, đến rạng sáng, sự chênh lệch nhiệt độ giữa đỉnh và chân núi khiến mây bị đẩy lên cao, cuộn tràn qua các triền núi đá. Ảnh Nhà Bên Rừng
Theo kinh nghiệm của những người thường xuyên săn mây, thác mây thường hình thành sau những đêm nhiệt độ giảm sâu, khi không khí lạnh tràn về mạnh. Hơi nước ngưng tụ dày đặc dưới thung lũng, đến rạng sáng, sự chênh lệch nhiệt độ giữa đỉnh và chân núi khiến mây bị đẩy lên cao, cuộn tràn qua các triền núi đá. Ảnh Nhà Bên Rừng
Khoảnh khắc đẹp nhất thường chỉ kéo dài từ hơn 5h sáng đến khoảng 7h, trước khi nắng lên làm mây tan dần. Ảnh Nhà Bên Rừng
Khoảnh khắc đẹp nhất thường chỉ kéo dài từ hơn 5h sáng đến khoảng 7h, trước khi nắng lên làm mây tan dần. Ảnh Nhà Bên Rừng
Chính sự “đỏng đảnh” ấy khiến thác mây trở thành món quà hiếm hoi của thiên nhiên, không phải ai đến Tà Xùa cũng có cơ hội chiêm ngưỡng. Nhiều du khách chấp nhận dậy từ rất sớm, đứng giữa cái lạnh se sắt để chờ đợi khoảnh khắc mây bắt đầu dâng lên, tràn qua sườn núi như dòng suối bạc. Ảnh Wevivu
Chính sự “đỏng đảnh” ấy khiến thác mây trở thành món quà hiếm hoi của thiên nhiên, không phải ai đến Tà Xùa cũng có cơ hội chiêm ngưỡng. Nhiều du khách chấp nhận dậy từ rất sớm, đứng giữa cái lạnh se sắt để chờ đợi khoảnh khắc mây bắt đầu dâng lên, tràn qua sườn núi như dòng suối bạc. Ảnh Wevivu
Thời điểm cuối năm và đầu xuân được xem là mùa đẹp nhất để khám phá Tà Xùa. Nhiệt độ buổi sáng dao động khoảng 13–17 độ C, trời khô ráo, ít mưa, thuận lợi cho việc săn mây, ngắm bình minh và chụp ảnh. Những ngày cuối tuần, các homestay trên đỉnh núi thường kín phòng từ sớm. Không ít du khách lựa chọn cắm trại qua đêm để chủ động đón khoảnh khắc mây “đổ” lúc rạng đông. Ảnh Wevivu
Thời điểm cuối năm và đầu xuân được xem là mùa đẹp nhất để khám phá Tà Xùa. Nhiệt độ buổi sáng dao động khoảng 13–17 độ C, trời khô ráo, ít mưa, thuận lợi cho việc săn mây, ngắm bình minh và chụp ảnh. Những ngày cuối tuần, các homestay trên đỉnh núi thường kín phòng từ sớm. Không ít du khách lựa chọn cắm trại qua đêm để chủ động đón khoảnh khắc mây “đổ” lúc rạng đông. Ảnh Wevivu
Không chỉ hấp dẫn bởi mây trời, Tà Xùa mùa này còn ghi điểm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng. Những đồi chè xanh mướt trải dài theo triền núi, những cành đào bắt đầu nhú nụ báo hiệu mùa xuân cận kề, xen lẫn là nếp sinh hoạt mộc mạc của đồng bào Mông bản địa. Du khách có thể ghé thăm các bản làng, thưởng thức rượu ngô, thắng cố hoặc đơn giản là ngồi bên bếp lửa, cảm nhận nhịp sống chậm rãi nơi vùng cao. Ảnh
Không chỉ hấp dẫn bởi mây trời, Tà Xùa mùa này còn ghi điểm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng. Những đồi chè xanh mướt trải dài theo triền núi, những cành đào bắt đầu nhú nụ báo hiệu mùa xuân cận kề, xen lẫn là nếp sinh hoạt mộc mạc của đồng bào Mông bản địa. Du khách có thể ghé thăm các bản làng, thưởng thức rượu ngô, thắng cố hoặc đơn giản là ngồi bên bếp lửa, cảm nhận nhịp sống chậm rãi nơi vùng cao. Ảnh
Theo dự báo, trong những tuần tới, Tà Xùa vẫn duy trì nền nhiệt thấp và thời tiết khô lạnh, điều kiện thuận lợi để mây tầng thấp tiếp tục hình thành. Tuy nhiên, du khách được khuyến cáo chuẩn bị trang phục giữ ấm, giày chống trơn và hạn chế di chuyển ban đêm hoặc quá sớm khi sương mù dày đặc. Ảnh
Theo dự báo, trong những tuần tới, Tà Xùa vẫn duy trì nền nhiệt thấp và thời tiết khô lạnh, điều kiện thuận lợi để mây tầng thấp tiếp tục hình thành. Tuy nhiên, du khách được khuyến cáo chuẩn bị trang phục giữ ấm, giày chống trơn và hạn chế di chuyển ban đêm hoặc quá sớm khi sương mù dày đặc. Ảnh
Mỗi năm chỉ có vài tuần Tà Xùa hội tụ đủ điều kiện để hóa thành “xứ sở mây trời”, nơi thác mây cuộn trào như đánh thức mọi giác quan. Với nhiều du khách, đó không chỉ là hành trình check-in, mà còn là khoảnh khắc chạm đến vẻ đẹp mong manh, kỳ vĩ của thiên nhiên Tây Bắc – đẹp đến mức chỉ cần chậm một chút, cảnh tượng ấy đã tan vào nắng sớm. Ảnh Păng Nhù Homestay - Tà Xùa
Vân Giang (Tổng hợp)
