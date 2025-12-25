'Bảo tàng Phở' sắp ra mắt có gì hấp dẫn?

Bảo tàng Phở đầu tiên tại TP HCM sẽ mở cửa ngày 15/1/2026, mang đến trải nghiệm khám phá lịch sử, văn hóa và thưởng thức phở Việt độc đáo.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, phở – món ăn quốc hồn quốc túy – sẽ có một không gian trưng bày chuyên biệt mang tên Bảo tàng Phở (Phở Museum), dự kiến mở cửa đón khách từ ngày 15/1/2026 tại góc đường Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TP HCM).

Ảnh TapchidulichTPHCM

Nằm giữa khu vực sôi động bậc nhất thành phố, tiếp giáp các trục đường quen thuộc với du khách quốc tế như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Lê Thánh Tôn, Lê Lai…, bảo tàng được kỳ vọng trở thành điểm dừng chân mới trên bản đồ du lịch – ẩm thực TP HCM.

Hành trình 60–75 phút khám phá câu chuyện phở Việt

Bảo tàng phở có tổng diện tích khoảng 800 m², được thiết kế theo mô hình tour khép kín kéo dài 60–75 phút, kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức ẩm thực theo từng tầng không gian.

Tại tầng 1, du khách bắt đầu hành trình bằng việc xem phim ngắn tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của phở Việt qua ba miền Bắc – Trung – Nam. Khu trưng bày giới thiệu 209 hiện vật liên quan đến phở, từ bát ăn, nồi nấu, dụng cụ chế biến, gánh phở của các nghệ nhân xưa cho đến không gian tái hiện đời sống phố phường gắn liền với món ăn này. Du khách cũng được tìm hiểu về nguyên liệu, gia vị và công thức nấu phở truyền thống.

Ảnh TapchidulichTPHCM

Tầng 2 là khu trải nghiệm trực quan, nơi du khách quan sát các nghệ nhân thực hiện công đoạn tráng bánh phở thủ công, nấu nước dùng, chế biến phở theo phương pháp truyền thống.

Lên tầng 3, không gian trưng bày đồ lưu niệm mang dấu ấn phở và đặc sản vùng miền được bố trí như một điểm kết nối giữa văn hóa – ẩm thực – quà tặng. Hành trình khép lại bằng việc thưởng thức một tô phở đặc biệt, được tinh chỉnh theo khẩu vị miền Nam.

Giá tour và thời gian hoạt động

Theo thông tin từ ban quản lý, giá tour trọn gói tại Bảo tàng Phở dự kiến là 750.000 đồng/người lớn, 500.000 đồng/trẻ em, đã bao gồm vé tham quan, quà lưu niệm và một tô phở đặc biệt.

Du khách không tham gia tour vẫn có thể thưởng thức phở tại khu ẩm thực của bảo tàng với mức giá từ 125.000 – 260.000 đồng/tô.

Bảo tàng dự kiến hoạt động từ 8h đến 21h30 mỗi ngày, riêng khu ẩm thực mở cửa 24/24, hướng đến phục vụ nhóm khách quốc tế, khách du lịch đêm và du khách lưu trú tại khu trung tâm.

Ảnh TapchidulichTPHCM

Dẫn nguồn từ Znews, chia sẻ về ý tưởng xây dựng bảo tàng, ông Lê Nhật Thanh, Giám đốc Bảo tàng Phở, cho biết cảm hứng đến từ chuyến tham quan bảo tàng ramen tại Yokohama (Nhật Bản).

“Phở Việt Nam nổi tiếng không kém ramen, nhưng chưa có một không gian đủ chiều sâu để kể câu chuyện về món ăn này một cách trọn vẹn. Tôi mong muốn tạo ra một nơi để bạn bè quốc tế hiểu rằng phở không chỉ là món ăn, mà còn là nhịp sống, là ký ức và văn hóa của người Việt qua nhiều thế hệ”, ông Thanh chia sẻ.

Phở Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới

Phở bò món ăn tiêu biểu của ẩm thực Việt được chế biến từ nhiều phần thịt bò, kết hợp nước dùng hầm từ xương bò và các loại gia vị khô như quế, hồi, đinh hương, thảo quả, tạo nên hương vị đặc trưng khó nhầm lẫn.

Năm 2024, phở Việt Nam được CNN vinh danh là một trong 20 món ăn có nước dùng ngon nhất thế giới, đồng thời góp mặt trong danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới do Taste Atlas công bố. Trong năm nay, phở tiếp tục giữ vị trí trong bảng xếp hạng này và là một trong 18 đại diện Việt Nam lọt vào danh sách 100 món sợi ngon nhất thế giới.

Việc Bảo tàng Phở chuẩn bị mở cửa không chỉ là một dấu mốc mới cho phở Việt, mà còn cho thấy nỗ lực đưa ẩm thực truyền thống trở thành sản phẩm du lịch văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến du khách quốc tế theo cách sinh động và giàu bản sắc.