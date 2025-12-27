Hà Nội

Du lịch bền vững lên ngôi, nhiều điểm đến Việt hút khách năm 2025

Du lịch

Du lịch bền vững lên ngôi, nhiều điểm đến Việt hút khách năm 2025

Khi “đi để nghỉ” nhường chỗ cho “đi có trách nhiệm”, du lịch bền vững lên ngôi năm 2025, nhiều điểm đến Việt ghi dấu ấn nhờ gìn giữ môi trường và văn hóa.

Vân Giang (Tổng hợp)
Theo khảo sát của Booking.com với 1.000 du khách Việt Nam, gần như toàn bộ người được hỏi đều bày tỏ mong muốn đưa ra những quyết định du lịch có trách nhiệm hơn. Đáng chú ý, phần lớn đã chủ động thay đổi thói quen di chuyển, lưu trú và tiêu dùng trong chuyến đi nhằm giảm tác động tiêu cực đến thiên nhiên. Ảnh Baovanhoa
Những con số này cho thấy du lịch bền vững không còn là khái niệm mang tính khẩu hiệu, mà đã trở thành tiêu chí thực tế khi du khách lựa chọn điểm đến. Trên bản đồ du lịch Việt Nam, nhiều địa phương đang âm thầm chuyển mình, đầu tư cho những mô hình phát triển hài hòa giữa khai thác và bảo tồn, mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc và hệ sinh thái.
Châu Đốc, vùng đất bên dòng sông Hậu, là một trong những điểm đến tiêu biểu cho xu hướng ấy. Thành phố miền biên viễn này gây ấn tượng bởi sự giao thoa văn hóa của các cộng đồng Kinh, Chăm, Hoa, Khmer, tạo nên đời sống sinh hoạt giàu màu sắc. Những địa danh tâm linh như Núi Sam, miếu Bà Chúa Xứ không chỉ thu hút du khách hành hương mà còn phản ánh chiều sâu tín ngưỡng của cư dân vùng sông nước
Rời khu trung tâm, các cù lao Châu Phong, Châu Giang mở ra không gian văn hóa đặc trưng của người Chăm, nơi nghề dệt thổ cẩm truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ở góc độ sinh thái, rừng tràm Trà Sư mang đến trải nghiệm du ngoạn giữa hệ sinh thái ngập nước đặc trưng, nơi du khách có thể chậm rãi xuôi thuyền, lắng nghe thiên nhiên và cảm nhận sự bình yên hiếm có. Ảnh iVIVU
Không ồn ào, Hà Tĩnh lại chinh phục du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ và nhịp sống chậm. Bãi biển Thiên Cầm vẫn giữ được nét hoang sơ, trong khi Vườn quốc gia Vũ Quang đóng vai trò như lá phổi xanh với hệ sinh thái rừng phong phú.
Du lịch tại Hà Tĩnh gắn liền với làng quê, di sản và đời sống cộng đồng, từ những con đường làng rợp hoa đến các làng nghề truyền thống và Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du. Song song với đó, nhiều cơ sở lưu trú tại địa phương đang từng bước áp dụng mô hình vận hành thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, hạn chế rác thải nhựa, góp phần định hình hình ảnh một điểm đến xanh và có trách nhiệm. Ảnh VnTrip
Giữa quá trình đô thị hóa nhanh, Phủ Lý (Hà Nam cũ) nổi lên như một điểm dừng chân giữ được sự cân bằng giữa cũ và mới. Thành phố được xem là cửa ngõ kết nối các làng nghề nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ như làng trống Đọi Tam, làng lụa Nhạ Xá. Ảnh Huyền Chi
Những không gian cổ kính như chùa Bầu, khu Châu Cầu hay các con ngõ nhỏ mang dấu ấn thời gian vẫn hiện diện giữa lòng đô thị hiện đại, tạo nên nền tảng để Phủ Lý phát triển du lịch theo hướng bảo tồn di sản. Nhiều cơ sở lưu trú tại đây đã chủ động triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm nhựa dùng một lần và gắn kết với hoạt động cộng đồng, góp phần mang đến trải nghiệm du lịch nhẹ nhàng nhưng giàu giá trị. Ảnh dulichNinhBinh
Nép mình giữa hai trung tâm du lịch sôi động là Quy Nhơn và Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu (Phú Yên cũ) giống như một khoảng lặng xanh của dải duyên hải miền Trung. Du lịch nơi đây không phát triển ồ ạt mà được nuôi dưỡng từ đời sống cộng đồng gắn bó với biển qua nhiều thế hệ. Ảnh Traveloka
Du khách đến Sông Cầu có thể trải nghiệm các hoạt động bản địa như chèo thuyền thúng, đan lưới, làm bánh tráng thủ công hay thưởng thức hải sản theo mùa. Một số khu nghỉ dưỡng tại đây lựa chọn hướng phát triển hài hòa với thiên nhiên, ưu tiên kiến trúc bản địa, ẩm thực hữu cơ và các hoạt động kết nối văn hóa, tạo nên những kỳ nghỉ có chiều sâu và ý thức. Ảnh Internet
Ở miền Trung, Tam Kỳ (Quảng Nam cũ) đang dần định hình hình ảnh một điểm đến du lịch bền vững với gam màu riêng. Không ồn ào như Hội An, thành phố này hấp dẫn du khách bởi những giá trị văn hóa và lịch sử được gìn giữ, từ Làng bích họa Tam Thanh đến Tượng đài Mẹ Thứ và những làng quê ven biển. Ảnh iVIVU
Tam Kỳ tích cực thúc đẩy các mô hình du lịch xanh như homestay cộng đồng, tour trải nghiệm thân thiện môi trường, lễ hội văn hóa theo mùa. Du khách không chỉ đến tham quan mà còn có cơ hội tham gia trồng cây, dọn rác bãi biển, trải nghiệm làm vườn hữu cơ cùng người dân địa phương, qua đó kết nối sâu hơn với vùng đất mình ghé thăm. Ảnh Internet
Những điểm đến được du khách ưu ái trong năm 2025 đang phác họa một bức tranh du lịch Việt Nam đổi thay theo hướng tích cực, nơi trải nghiệm gắn liền với trách nhiệm. Thay vì chạy theo số lượng, nhiều địa phương đã lựa chọn con đường phát triển chậm mà chắc, đặt yếu tố bảo tồn thiên nhiên và văn hóa lên hàng đầu. Ảnh Nguyễn Hồng Sơn
