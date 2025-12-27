Việt Nam có gì hấp dẫn để được vinh danh điểm đến mùa Đông lý tưởng?

Việt Nam được Time Out vinh danh top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới nhờ khí hậu dễ chịu, cảnh quan đa dạng, văn hóa ẩm thực đặc sắc quanh năm hay.

Mùa Đông “dễ chịu” hiếm có ở châu Á

Khác với hình dung phổ biến về mùa Đông gắn liền với băng tuyết và giá lạnh, mùa Đông tại Việt Nam mang sắc thái nhẹ nhàng, dễ chịu và đa dạng. Đây chính là yếu tố đầu tiên khiến điểm đến này trở nên hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế, đặc biệt là những thị trường quen với khí hậu khắc nghiệt.

Theo đánh giá của Time Out, Việt Nam không chỉ thu hút ở mùa hè mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn vào mùa đông. Ảnh Tây Bắc

Miền Bắc bước vào mùa se lạnh vừa đủ, rất thích hợp cho các hành trình dạo phố cổ Hà Nội, khám phá vùng núi phía Bắc hay cao nguyên đá. Trong khi đó, miền Trung và miền Nam vẫn duy trì nắng ấm, tạo điều kiện thuận lợi cho nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái và các hoạt động ngoài trời. Chỉ với một quốc gia, du khách có thể trải nghiệm nhiều “phiên bản mùa Đông” khác nhau – điều không dễ tìm ở các điểm đến khác trong khu vực.

Một điểm đến, nhiều tầng trải nghiệm

Sự phân hóa khí hậu theo vùng miền mang lại lợi thế đặc biệt cho du lịch Việt Nam. Từ sương mù bảng lảng trên Sa Pa, Hà Giang đến nắng dịu ở dải duyên hải miền Trung hay không khí chậm rãi của miền Tây Nam Bộ, mỗi hành trình đều mang một sắc thái riêng, không trùng lặp.

Theo đánh giá của Time Out, Việt Nam không chỉ thu hút ở mùa hè mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn vào mùa đông. Ảnh Vietravel

Theo đánh giá của Time Out, Việt Nam hấp dẫn bởi sự “vừa đủ khác biệt”: đủ mới mẻ để kích thích khám phá, nhưng không gây cảm giác xa lạ hay khó tiếp cận với du khách quốc tế. Hệ thống hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, chi phí hợp lý và khả năng di chuyển thuận tiện giữa các vùng miền giúp trải nghiệm mùa Đông tại Việt Nam trở nên linh hoạt và dễ lên kế hoạch.

Ẩm thực và văn hóa – “đòn bẩy” của mùa lạnh

Mùa Đông cũng là thời điểm ẩm thực Việt Nam phát huy trọn vẹn sức hấp dẫn. Những món ăn nóng hổi như phở, bún, các món lẩu, chè nóng hay trà thảo mộc không chỉ làm ấm cơ thể mà còn mở ra câu chuyện văn hóa gắn với từng vùng miền.

Thời tiết se lạnh cùng với một bát phở nóng nghi ngút khói đem lại cảm giác tuyệt vời cho khách du lịch đến Hà Nội vào mùa Đông. Ảnh Internet

Song song đó, đây là mùa cao điểm của các lễ hội cuối năm, thời điểm chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Du khách quốc tế có cơ hội quan sát đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và phong tục bản địa trong bối cảnh chân thực, sinh động – yếu tố mà nhiều điểm đến châu Á khó mang lại trong cùng một hành trình.

Cơ hội củng cố vị thế trên bản đồ du lịch thế giới

Danh hiệu từ Time Out xuất hiện trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt mốc 20 triệu lượt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ và cao hơn mức trước đại dịch.

Điểm đáng chú ý là tăng trưởng không chỉ đến từ số lượng, mà còn từ quá trình tái cấu trúc sản phẩm du lịch. Bên cạnh các loại hình truyền thống như nghỉ dưỡng biển đảo hay tham quan di sản, Việt Nam đang đẩy mạnh du lịch xanh, du lịch cộng đồng và các hành trình trải nghiệm có chiều sâu, phù hợp với xu hướng du lịch bền vững toàn cầu.

Thời tiết mùa Đông không quá lạnh và vẫn có nắng đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho du khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Ảnh Internet

Việc liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng uy tín quốc tế cho thấy hình ảnh Việt Nam đang được định vị rõ ràng hơn: một điểm đến thân thiện, giàu bản sắc, cởi mở và ngày càng chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh du lịch thế giới bước vào giai đoạn tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội không nhỏ để chuyển từ “điểm đến đang lên” thành lựa chọn quen thuộc quanh năm của du khách quốc tế. Danh hiệu điểm đến mùa Đông lý tưởng vì thế không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là bước đệm để ngành du lịch Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn trong chặng đường phía trước.