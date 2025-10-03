Hà Nội

Xã hội

Dự báo thời tiết 3/10 Hà Nội ngày nắng, Nam Bộ có mưa dông

Thời tiết hôm nay (3/10) cả nước nhìn chung duy trì nắng ráo ban ngày, riêng tại TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày mưa nắng đan xen, mưa dông về chiều tối.

Trầm Phương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ, ngày duy trì nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C. Dù ban ngày thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, nhưng người dân cần lưu ý mang theo áo mưa khi ra ngoài vì mưa rào và dông vẫn có thể xảy ra ở một vài nơi vào chiều tối và đêm.

Tương tự, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày nắng đẹp, nhưng nguy cơ mưa dông về chiều tối và đêm vẫn hiện hữu, đòi hỏi người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Riêng đối với Nam Bộ và Tây Nguyên, được dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, ngoài ra có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

555792915-1778409666220254-4760946184657598546-n.jpg

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nắng mưa đan xen, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

