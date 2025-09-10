Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Phú Thọ chuẩn bị đấu giá 15 thửa đất, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m2

Trong tháng 9, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức đấu giá 15 thửa đất tại xã Bình Tuyền, khởi điểm thấp nhất từ 8 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 10/9, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo đấu giá đấu giá 15 thửa đất tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, 15 thửa đất có tổng diện tích 1.606 m2, nằm tại khu Đồng Củ, thôn Đồng Giang xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên (nay là xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ). Các thửa đất có diện tích từ 100 - 203 m2, giá khởi điểm 8 - 10 triệu đồng/m2.

bat-dong-san-viet-tr-8542.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 3/9 đến 17h ngày 22/9 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên; từ 8h ngày 8/9 đến 17h ngày 12/9 tại trụ sở UBND xã Bình Tuyền.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 3/9 đến 17h ngày 22/9 vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trả giá gián tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc nộp tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên để bỏ vào thùng phiếu một vòng duy nhất theo phương thức trả giá lên.

Thời gian tổ chức phiên đấu giá vào lúc 14h30 ngày 25/9, tại Hội trường UBND xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đấu giá đất #bất động sản #Phú Thọ #lên sàn #tăng nguồn thu

Bài liên quan

Bất động sản

Ninh Bình đưa 73 lô đất lên sàn, khởi điểm thấp nhất hơn 10 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 73 lô đất ở tại Khu dân cư tập trung xã Giao Thủy ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất hơn 10 triệu đồng/m2.

Ngày 9/9, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung xã Giao Tiên (nay là xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, diện tích các lô đất dao động từ 95 - 300m2, giá khởi điểm từ 10,2 - 17,6 triệu đồng/m2, tương đương từ 1 - 3 tỷ đồng/lô đất.

Xem chi tiết

Bất động sản

Đấu giá 21 lô đất tại Hưng Yên, khởi điểm từ 15 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 21 lô đất ở xã Việt Yên ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 15 triệu đồng/m2.

Ngày 7/9, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Sao Mai Group cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất ở tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, mỗi lô đất có diện tích từ 93m2 đến 123,19m2. Giá khởi điểm dao động từ 15 - 17 triệu đồng/m2, tương ứng khoảng 1,5 - 2 tỷ đồng/suất.

Xem chi tiết

Bất động sản

Ninh Bình đưa 122 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m2

Trong tháng 9, tỉnh Ninh Bình sẽ đưa 122 lô đất ở tại Khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý (xã Hải Tiến) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m2.

Ngày 6/9, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 122 lô đất ở tại Khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, các thửa đất có diện tích 75 - 290 m2/lô, với giá khởi điểm từ 8 - 14,8 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới