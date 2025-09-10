Phú Thọ chuẩn bị đấu giá 15 thửa đất, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m2

Trong tháng 9, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức đấu giá 15 thửa đất tại xã Bình Tuyền, khởi điểm thấp nhất từ 8 triệu đồng/m2.

Ngày 10/9, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo đấu giá đấu giá 15 thửa đất tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, 15 thửa đất có tổng diện tích 1.606 m2, nằm tại khu Đồng Củ, thôn Đồng Giang xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên (nay là xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ). Các thửa đất có diện tích từ 100 - 203 m2, giá khởi điểm 8 - 10 triệu đồng/m2.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 3/9 đến 17h ngày 22/9 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên; từ 8h ngày 8/9 đến 17h ngày 12/9 tại trụ sở UBND xã Bình Tuyền.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 3/9 đến 17h ngày 22/9 vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trả giá gián tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc nộp tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên để bỏ vào thùng phiếu một vòng duy nhất theo phương thức trả giá lên.

Thời gian tổ chức phiên đấu giá vào lúc 14h30 ngày 25/9, tại Hội trường UBND xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.