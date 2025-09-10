Tìm được chủ cho 2 'siêu dự án' khu đô thị ở Khánh Hòa

Hai dự án có diện tích 4.000 ha, tổng mức đầu tư 69.000 tỷ đồng, do liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long làm chủ đầu tư.

Ngày 10/9, thông tin từ Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn và dự án khu đô thị mới cao cấp Tu Bông.

Theo đó, hai dự án trên đều nằm trong khu kinh tế Vân Phong, do liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án khu đô thị mới Đầm Môn có tổng diện tích hơn 1.440 ha, dự kiến lấn biển khoảng 82 ha tại xã Đại Lãnh.

Ảnh minh hoạ.

Dự án dự kiến xây dựng 791 căn nhà ở liên kế, 592 căn biệt thự, 858 căn hộ chung cư, 352 căn nhà ở xã hội, cùng các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch và hạ tầng công cộng. Tổng mức đầu tư của dự án gần 26.000 tỷ đồng.

Còn khu đô thị mới Tu Bông có tổng diện tích hơn 2.579 ha, diện tích lấn biển hơn 621 ha, tại các xã Vạn Thắng, Tu Bông, Đại Lãnh.

Dự án gồm 1.002 căn nhà ở liên kế, 609 căn biệt thự, 3.812 căn hộ chung cư, 1.130 căn nhà ở xã hội cùng hệ thống công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú và hạ tầng công cộng. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 43.000 tỷ đồng.

Hai dự án này khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển không gian đô thị, dịch vụ - du lịch tại Khu kinh tế Vân Phong, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.