Ninh Bình đưa 73 lô đất lên sàn, khởi điểm thấp nhất hơn 10 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 73 lô đất ở tại Khu dân cư tập trung xã Giao Thủy ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất hơn 10 triệu đồng/m2.

Ngày 9/9, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung xã Giao Tiên (nay là xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, diện tích các lô đất dao động từ 95 - 300m2, giá khởi điểm từ 10,2 - 17,6 triệu đồng/m2, tương đương từ 1 - 3 tỷ đồng/lô đất.

Ảnh minh hoạ.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá đối với từng lô đất. Phương thức đấu giá được áp dụng là trả giá lên.

Thời gian và địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 3/9 đến 17h ngày 17/9 (theo giờ hành chính các ngày làm việc) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

Thời gian tổ chức phiên đấu giá vào lúc 8h30 ngày 21/9, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Giao Thủy, địa chỉ số 86 đường Trần Nhân Tông, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.