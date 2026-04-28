Dự án CNTT tại phường Tân Phước: Đảm bảo hiệu quả từ khâu đấu thầu

Dự án chuyển đổi số tại phường Tân Phước với ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng đang nhận được sự quan tâm về tính minh bạch và hiệu quả trong khâu lựa chọn nhà thầu.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, việc đầu tư hạ tầng công nghệ tại các cấp cơ sở là bước đi cần thiết. Tuy nhiên, gói thầu "Mua sắm hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số tại Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tân Phước" với giá trị 1.590.200.000 đồng đang trở thành tâm điểm chú ý khi quy trình thực hiện lộ rõ những điểm cần bàn luận.

Điều chỉnh kỹ thuật "phút chót" – Lợi ích hay rào cản?

Dữ liệu hồ sơ cho thấy, ngày 11/03/2026, Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Phước ban hành E-HSMT. Nhưng chỉ 9 ngày sau, ngày 20/03/2026, ông Bùi Sơn Trung - Phó Chánh Văn phòng đã ký Quyết định số 10/QĐ-VP phê duyệt điều chỉnh E-HSMT. Đáng chú ý, danh mục màn hình LCD từ 75 inch được nâng cấp thành màn hình QLED 100 inch với hàng loạt tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe như độ sâu màu ≥ 1,07 tỷ, tần số quét ≥ 144Hz.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi 90/2025/QH15, việc điều chỉnh E-HSMT là được phép, nhưng phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị. Việc thay đổi thông số kỹ thuật sát ngày mở thầu (26/03/2026) nếu không được công bố rộng rãi theo đúng Thông tư 79/2025/TT-BTC sẽ vô hình trung tạo rào cản cho sự cạnh tranh công bằng".

Năng lực nhà thầu và tính cạnh tranh

Ngày 26/03/2026, lễ mở thầu được thực hiện với 2 nhà thầu tham dự: Công ty TNHH S.C.O.M và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ECOS. Kết quả, Công ty TNHH S.C.O.M đã trúng thầu với giá 1.438.100.000 đồng . Nhà thầu ECOS bị loại với lý do: "Đánh giá theo quy trình 02 nên không đánh giá E-HSDT" .

Về phía đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH S.C.O.M (địa chỉ: Số 65 Nguyễn Tất Thành, Phường Bà Rịa, TP HCM, Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn) là đơn vị giàu kinh nghiệm. Nhà thầu này đã tham gia 59 gói thầu, trúng 51 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) lên tới hơn 261,04 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với dự toán đạt 98,08%. Tuy nhiên, việc nhà thầu ECOS bị loại với lý do "đánh giá theo quy trình 02 nên không đánh giá E-HSDT" vẫn để lại khoảng trống cần lời giải thích từ phía chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia

Ông Nguyễn Quốc Vũ, chuyên gia đấu thầu độc lập, chia sẻ: "Việc sử dụng Nghị định 214/2025/NĐ-CP để quản lý lựa chọn nhà thầu là bước đi đúng luật. Tuy nhiên, trong đấu thầu công nghệ thông tin, nếu không làm rõ tính 'tương đương' của các thiết bị, rất dễ dẫn đến tình trạng 'cài cắm' thông số để hướng tới một nhà thầu cụ thể. Chủ đầu tư cần công khai minh bạch báo cáo đánh giá E-HSDT theo đúng quy định để tạo sự đồng thuận."

Ngày 10/04/2026, thay mặt Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Phước, ông Bùi Sơn Trung đã ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu . Đây là căn cứ pháp lý cuối cùng để các bên tiến hành ký kết hợp đồng, hoàn tất quy trình mua sắm trọn gói trong vòng 30 ngày .

Bài viết của Báo Tri thức và Cuộc sống không nhằm kết luận bất kỳ sai phạm nào, nhưng việc theo sát các gói thầu công nghệ thông tin là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo ngân sách 1.590.200.000 đồng được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích chuyển đổi số tại địa phương. Các cơ quan chức năng phường Tân Phước cần đảm bảo mọi bước thực hiện hợp đồng sau ngày 15/04/2026 phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành.