Dự án CNTT tại phường Tân Phước: Đảm bảo hiệu quả từ khâu đấu thầu

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, việc đầu tư hạ tầng công nghệ tại các cấp cơ sở là bước đi cần thiết. Tuy nhiên, gói thầu "Mua sắm hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số tại Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tân Phước" với giá trị 1.590.200.000 đồng đang trở thành tâm điểm chú ý khi quy trình thực hiện lộ rõ những điểm cần bàn luận.
Điều chỉnh kỹ thuật "phút chót" – Lợi ích hay rào cản?
Dữ liệu hồ sơ cho thấy, ngày 11/03/2026, Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Phước ban hành E-HSMT. Nhưng chỉ 9 ngày sau, ngày 20/03/2026, ông Bùi Sơn Trung - Phó Chánh Văn phòng đã ký Quyết định số 10/QĐ-VP phê duyệt điều chỉnh E-HSMT. Đáng chú ý, danh mục màn hình LCD từ 75 inch được nâng cấp thành màn hình QLED 100 inch với hàng loạt tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe như độ sâu màu ≥ 1,07 tỷ, tần số quét ≥ 144Hz.
Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi 90/2025/QH15, việc điều chỉnh E-HSMT là được phép, nhưng phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị. Việc thay đổi thông số kỹ thuật sát ngày mở thầu (26/03/2026) nếu không được công bố rộng rãi theo đúng Thông tư 79/2025/TT-BTC sẽ vô hình trung tạo rào cản cho sự cạnh tranh công bằng".
Năng lực nhà thầu và tính cạnh tranh
Ngày 26/03/2026, lễ mở thầu được thực hiện với 2 nhà thầu tham dự: Công ty TNHH S.C.O.M và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ECOS. Kết quả, Công ty TNHH S.C.O.M đã trúng thầu với giá 1.438.100.000 đồng
Về phía đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH S.C.O.M (địa chỉ: Số 65 Nguyễn Tất Thành, Phường Bà Rịa, TP HCM, Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn) là đơn vị giàu kinh nghiệm. Nhà thầu này đã tham gia 59 gói thầu, trúng 51 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) lên tới hơn 261,04 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với dự toán đạt 98,08%. Tuy nhiên, việc nhà thầu ECOS bị loại với lý do "đánh giá theo quy trình 02 nên không đánh giá E-HSDT" vẫn để lại khoảng trống cần lời giải thích từ phía chủ đầu tư.
Góc nhìn chuyên gia
Ông Nguyễn Quốc Vũ, chuyên gia đấu thầu độc lập, chia sẻ: "Việc sử dụng Nghị định 214/2025/NĐ-CP để quản lý lựa chọn nhà thầu là bước đi đúng luật. Tuy nhiên, trong đấu thầu công nghệ thông tin, nếu không làm rõ tính 'tương đương' của các thiết bị, rất dễ dẫn đến tình trạng 'cài cắm' thông số để hướng tới một nhà thầu cụ thể. Chủ đầu tư cần công khai minh bạch báo cáo đánh giá E-HSDT theo đúng quy định để tạo sự đồng thuận."
Ngày 10/04/2026, thay mặt Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Phước, ông Bùi Sơn Trung đã ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Bài viết của Báo Tri thức và Cuộc sống không nhằm kết luận bất kỳ sai phạm nào, nhưng việc theo sát các gói thầu công nghệ thông tin là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo ngân sách 1.590.200.000 đồng được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích chuyển đổi số tại địa phương. Các cơ quan chức năng phường Tân Phước cần đảm bảo mọi bước thực hiện hợp đồng sau ngày 15/04/2026 phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành.
TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định nhà thầu là tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau để được coi là có tư cách hợp lệ: Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp; Hạch toán tài chính độc lập; Không đang trong quá trình giải thể; Không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả. Đặc biệt, nhà thầu phải đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Sự thay đổi quan trọng trong giai đoạn 2025-2026 là việc liên thông dữ liệu giữa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nhà thầu không còn phải nộp bản sao giấy phép kinh doanh giấy mà mọi thông tin về vốn điều lệ, người đại diện pháp luật, địa chỉ trụ sở (cập nhật theo đơn vị hành chính mới tại 34 tỉnh/thành) đều được trích xuất trực tiếp.
Nhà thầu cũng phải đảm bảo không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng. Đối với đấu thầu qua mạng (e-GP), nhà thầu phải có chứng thư số hợp lệ để thực hiện ký số trên hồ sơ dự thầu. Nếu thiếu bất kỳ điều kiện nào về tư cách hợp lệ tại Điều 5, hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại ở bước đánh giá đầu tiên mà không xét đến các yếu tố kỹ thuật hay giá cả.