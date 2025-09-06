Hà Nội

Xã hội

Trường tiểu học Thái Thịnh xin lỗi vì "bêu" hoàn cảnh khó khăn của học sinh

Trong lễ khai giảng vừa qua, nhà trường có sai sót lớn khi trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình

Thiên Tuấn

Chiều 6/9, Trường Tiểu học Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội phát đi thư xin lỗi phụ huynh, học sinh vì sai sót lớn trong lễ khai giảng.

Theo đó, Trường Tiểu học Thái Thịnh cho biết, trên fanpage, trong lễ khai giảng vừa qua, nhà trường có sai sót lớn khi trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự.

“Nhà trường nhận thức sâu sắc đây là sai sót rất đáng tiếc, và cũng là bài học đắt giá để nhà trường hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và giáo dục”, thư xin lỗi viết.

Cùng với đó, Trường Tiểu học Thái Thịnh gửi lời xin lỗi và trân trọng cảm ơn.

anh-man-hinh-2025-09-06-luc-163013.png

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp trong lễ khai giảng. Hình ảnh cho thấy, trên màn hình lớn công khai giữa sân trường là danh sách gần 20 học sinh khó khăn được nhận hỗ trợ nhân dịp năm học mới. Tên các em được chú thích chi tiết kèm hoàn cảnh gia đình, thậm chí chi tiết bệnh tình của học sinh, người nhà.

Điều đáng nói, nhà trường công khai chi tiết hoàn cảnh gia đình các em trên màn hình, trước hàng nghìn học sinh, phụ huynh và khách mời danh dự gây bức xúc dư luận.

