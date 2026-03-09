Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu chàng trai 23 tuổi bị thương thấu phổi nguy kịch

Ca phẫu thuật nội soi khẩn cấp đã cứu sống bệnh nhân bị vết thương thấu phổi, chứng minh hiệu quả của quy trình báo động đỏ liên viện.

Thúy Nga

Ngày 9/3/2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên cho biết, ngày 8/3 các bác sĩ bệnh viện đã phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân Đ.V.T (23 tuổi, trú tại xóm 6, phường Liên Hòa) vết thương thấu phổi trái, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, khó thở dữ dội, vùng ngực trái có vết thương hở chảy máu. Qua thăm khám nhanh và hội chẩn cấp tốc, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân vết thương thấu ngực, theo dõi tổn thương phức tạp ở tim và phổi.

thau-phoi.jpg
Kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện, huy động các bác sĩ chuyên khoa cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước tình huống cấp cứu khẩn cấp, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện, nhanh chóng huy động các bác sĩ chuyên khoa và phối hợp chuyên môn với Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí để triển khai phương án phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh.

Ca phẫu thuật được tiến hành sáng ngày 8/3/2026 với phương pháp vô cảm gây mê nội khí quản. Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện phẫu thuật nội soi khâu vết thương nhu mô phổi, xử trí tổn thương trong lồng ngực. Sau 1 giờ 40 phút khẩn trương và tập trung cao độ ca phẫu thuật đã hoàn thành an toàn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đặt dẫn lưu khoang màng phổi trái, duy trì hút liên tục với áp lực -20 cmH₂O nhằm dẫn lưu khí và dịch trong khoang màng phổi, giúp phổi phục hồi tốt hơn. Đồng thời, bệnh nhân được truyền 2 đơn vị khối hồng cầu và 2 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh để bù máu và ổn định huyết động.

thau-phoi-1.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, nhịp nhàng, chính xác và hiệu quả giữa hai bệnh viện cùng sự nỗ lực của ê-kíp phẫu thuật bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định đang tiếp tục được theo dõi sát sao tại phòng hậu phẫu.

Thành công của ca bệnh này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn, sự quyết đoán của đội ngũ y bác sĩ mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của cơ chế phối hợp "Báo động đỏ" liên viện.

Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ngành y tế Quảng Ninh trong việc nâng cao chất lượng cấp cứu, tận dụng "thời gian vàng" để mang lại sự sống cho người bệnh ngay tại tuyến cơ sở.

Trẻ 3 tuổi bị chó nhà cắn nguy kịch, cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn từ vật nuôi

Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu bé 3 tuổi bị chó cắn thấu ngực, cảnh báo về nguy cơ bệnh dại và tầm quan trọng của việc quản lý vật nuôi an toàn.

Ngày 5/1/2026 vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp bé trai (3 tuổi, ở Hải Phòng), bị chó nuôi trong gia đình cắn, gây ra vết thương thấu ngực và tràn máu, tràn khí màng phổi bên phải.

Trường hợp này là lời cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn từ vật nuôi trong gia đình nếu không được quản lý chặt chẽ, đặc biệt trong môi trường sinh hoạt có trẻ em.

Ngã từ độ cao 4m vào thanh sắt khi dọn nhà đón tết, người bệnh nguy kịch

Trong thời điểm chuẩn bị Tết, cần chú ý an toàn lao động để phòng tránh các tai nạn như chấn thương nặng, đặc biệt khi dọn dẹp nhà cửa.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả liên tục tiếp nhận các trường hợp chấn thương nặng, nguy kịch.

Với tinh thần trực cấp cứu 24/24 giờ - sẵn sàng mọi tình huống, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện luôn khẩn trương, chính xác trong tiếp nhận, hồi sức và can thiệp kịp thời nhằm giành giật sự sống cho người bệnh.

