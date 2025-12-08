Gói thầu thiết bị tại Đà Nẵng: Công ty Tâm Tuệ Phương "một mình một ngựa"

Tại gói thầu hơn 7,4 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng mời thầu, Công ty Tâm Tuệ Phương là nhà thầu duy nhất tham dự với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn.

Thế "độc diễn" tại gói thầu hơn 7,4 tỷ đồng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Ban QLDA Hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng) đang trong quá trình xét thầu đối với gói thầu "Lắp đặt thiết bị công trình". Đây là gói thầu thuộc Dự án Thư viện số cộng đồng Liên Chiểu, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2500469574, được đóng thầu vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 6/12/2025. Căn cứ theo Quyết định số 717/QĐ-BQL ngày 12/09/2025 do ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban QLDA Hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng ký phê duyệt, giá dự toán của gói thầu này là 7.468.289.000 đồng.

Nguồn: MSC

Biên bản mở thầu ghi nhận, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương. Nhà thầu này đưa ra giá dự thầu là 7.309.190.000 đồng.

Như vậy, so với giá dự toán gói thầu, giá dự thầu của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương thấp hơn khoảng 159.099.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tạm tính khoảng 2,1%.

Theo quy định hiện hành, trong trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực theo hồ sơ mời thầu, nhà thầu đó sẽ có cơ hội rất lớn để trúng thầu. Tuy nhiên, việc chỉ có một nhà thầu tham gia (thường gọi là tình trạng "một mình một ngựa") tại một gói thầu đấu thầu rộng rãi thường đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh cũng như hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, khi tỷ lệ giảm giá thường không cao.

Năng lực của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương ra sao?

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương có mã số doanh nghiệp 0313590741, được thành lập ngày 25/12/2015. Người đại diện theo pháp luật là bà Mai Thị Hải Hương.

Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp này hiện nay thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM (trước đây là Phường 25, Quận Bình Thạnh).

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương không phải là cái tên xa lạ trên thị trường cung cấp thiết bị giáo dục và xây lắp. Tính đến tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia 28 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, trượt 8 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt hơn 238,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2025 đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nhà thầu này, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm. Chỉ tính riêng trong ngày 2/12/2025, Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương đã được công bố trúng liên tiếp 3 gói thầu mua sắm thiết bị phòng chức năng (STEM/STEAM) do Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin NTD mời thầu tại Đồng Tháp, với tổng giá trị trúng thầu hơn 23,8 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 7/2025, đơn vị này cũng trúng gói thầu thiết bị trị giá hơn 11,5 tỷ đồng do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Minh Vũ mời thầu.

Dấu ấn tại khu vực miền Trung

Trước khi "Nam tiến" mạnh mẽ về thị trường miền Tây (Đồng Tháp) vào cuối năm 2025, Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương đã xây dựng được vị thế khá vững chắc tại khu vực miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam và Đà Nẵng.

Thống kê cho thấy, doanh nghiệp này có mối quan hệ hợp tác khá thường xuyên với Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cũ. Cụ thể, Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương đã tham gia 5 gói thầu tại bên mời thầu này, trong đó trúng 3 gói, trượt 1 gói và 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này đạt hơn 23,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhà thầu này cũng từng trúng tuyệt đối 5/5 gói thầu khi tham gia đấu thầu tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh với tổng giá trị hơn 78 tỷ đồng.

Tại địa bàn Đà Nẵng, việc Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương tham gia gói thầu "Lắp đặt thiết bị công trình" của Ban QLDA Hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho thấy tham vọng tiếp tục củng cố thị phần tại thành phố sông Hàn. Với lịch sử trúng thầu dày dặn và năng lực tài chính đã được chứng minh qua các hợp đồng lớn, dư luận đang chờ đợi xem liệu nhà thầu này có vượt qua được bước đánh giá kỹ thuật để chính thức ghi tên mình vào dự án Thư viện số cộng đồng Liên Chiểu hay không.

Góc nhìn chuyên gia: Cần thúc đẩy tính cạnh tranh thực chất

Trao đổi về tình trạng các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định, mặc dù pháp luật đấu thầu hiện hành (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15) không cấm việc chỉ có một nhà thầu tham gia, nhưng đây là tín hiệu cho thấy tính cạnh tranh chưa cao. "Khi không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp về giá, nhà thầu thường có xu hướng chào giá sát với giá dự toán, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước rất thấp. Điều này, về lâu dài, chưa đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, một trong những mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu," ông Giang chia sẻ.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh thêm về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu (Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Luật sư Vũ cho biết: "Tinh thần của các văn bản pháp luật mới là tăng cường minh bạch và giải trình. Đối với các gói thầu ít nhà thầu tham dự, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu xem có hay không các rào cản kỹ thuật làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác. Trách nhiệm giải trình không chỉ nằm ở việc chọn đúng nhà thầu theo quy trình, mà còn phải chứng minh được quá trình lựa chọn đó đã thực sự công bằng và tạo điều kiện tối đa cho cạnh tranh."

Cũng theo Luật sư Vũ, việc giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng sau khi trúng thầu, đặc biệt là chất lượng thiết bị và tiến độ thi công, là yếu tố then chốt để đảm bảo tiền thuế của người dân được sử dụng hiệu quả, tránh tình trạng "trúng thầu dễ, làm thật khó".

Kết quả cuối cùng của gói thầu IB2500469574 tại Ban QLDA Hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho năng lực thực sự của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương trong bối cảnh hiện nay.