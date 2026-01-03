Hà Nội

Công nghệ Liên Phát: Nhà thầu "quen mặt" tại Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia 37 gói thầu và trúng tới 22 gói tại Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP), Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát cho thấy vị thế áp đảo của mình tại đơn vị này.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một trong những "sân chơi" lớn nhất của Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát chính là Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP). Dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia 37 gói thầu do NCSP mời thầu, trúng 22 gói, trượt 13 gói và 02 gói đang chờ kết quả .

12.jpg
Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn. Ảnh minh họa

Chỉ tính riêng trong giai đoạn cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát đã được phê duyệt trúng thầu hàng loạt gói thầu quan trọng tại đây. Cụ thể:

  • Ngày 08/12/2025, trúng gói thầu "Cung cấp thiết bị mạng Cisco PoE Switch" với giá 433.684.800 đồng.
  • Ngày 09/10/2025, trúng gói thầu "Cung cấp dịch vụ triển khai hệ thống Exchange Hybrid và xác thực đa lớp (MFA)..." với giá 260.380.000 đồng.
  • Ngày 05/11/2025, trúng gói thầu "Gia hạn giấy phép hỗ trợ bản quyền phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu Oracle năm 2025 - 2026" với giá 607.800.000 đồng.

Sự xuất hiện dày đặc của Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát tại NCSP cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối từ phía chủ đầu tư đối với năng lực của nhà thầu này. Tuy nhiên, phân tích sâu về tính cạnh tranh, tại gói thầu Cisco Switch, chỉ có 02 nhà thầu tham dự và Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát trúng thầu khi đối thủ chào giá cao hơn đáng kể (464.832.000 đồng).

Theo hồ sơ năng lực tự kê khai, Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát có sức khỏe tài chính tương đối ổn định với doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm VAT) trong 3 năm gần nhất đạt hơn 417 tỷ đồng. Giá trị tài sản ròng tính đến năm 2024 đạt hơn 27 tỷ đồng.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (TP HCM) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu nhiều lần tại một chủ đầu tư không vi phạm pháp luật nếu quá trình đấu thầu diễn ra minh bạch. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ các gói thầu có ít nhà thầu tham dự hoặc tỷ lệ tiết kiệm thấp để đảm bảo không có sự ưu ái hay 'sân sau' trong đấu thầu."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Phân tích "vòng tròn" nhà thầu và các đối thủ thường xuyên của Công ty Công nghệ Liên Phát

#Công nghệ Liên Phát #gói thầu #đường ống khí nam côn sơn

