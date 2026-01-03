Hà Nội

Gói thầu tại Trường THPT Nguyễn Quang Diêu: Hàng loạt đối thủ “ngã ngựa” vì lỗi sơ đẳng [Kỳ 2]

Tại dự án Trường THPT Nguyễn Quang Diêu, Công ty Việt Mỹ đã giành chiến thắng thuyết phục sau khi 7 đối thủ cạnh tranh bị loại vì những lỗi hồ sơ khó tin, từ thiếu bảo lãnh hợp lệ đến việc tự ý thay đổi hồ sơ kỹ thuật.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trường trung học phổ thông Nguyễn Quang Diêu (xã Tân An, tỉnh An Giang) có giá dự toán được duyệt là 8.115.963.000 đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 10/12/2025, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1286/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ (MSDN: 0305305951) đã trúng thầu với giá 6.940.000.000 đồng, thời gian thực hiện 360 ngày.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 352/PTĐG-AC ngày 05/12/2025 của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Á Châu (đơn vị tư vấn) đã hé lộ nhiều lý do trượt thầu rất “sơ đẳng” của 7 nhà thầu còn lại.

Cụ thể, Liên danh Công ty NST - An Thịnh bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ. Lý do là Thư bảo lãnh dự thầu số 032BLDT253160001 ngày 12/11/2025 do Ngân hàng TMCP Bản Việt phát hành thiếu nội dung cam kết quan trọng: “Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng”. Đây là sai sót vi phạm Mẫu số 04B quy định trong hồ sơ mời thầu.

Bước sang vòng đánh giá năng lực kinh nghiệm, “Liên danh gói thầu số 05” và “Liên danh gói thầu số 05 - PT” lần lượt bị loại vì không cung cấp được tài liệu chứng minh giá trị hoàn thành của các hợp đồng tương tự (như Hợp đồng số 110/2023/HĐXD, Hợp đồng số 18/2024/HĐTB) mặc dù Bên mời thầu đã có văn bản yêu cầu làm rõ.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Liên danh xây dựng Nguyễn Quang Diêu TC. Nhà thầu này bị đánh giá không đạt về kỹ thuật với lý do: Không kê khai thông số kỹ thuật, Model, hãng sản xuất, xuất xứ cho hàng hóa dự thầu trong E-HSDT ban đầu. Khi được yêu cầu làm rõ, nhà thầu mới bổ sung các thông tin này. Tuy nhiên, Tổ chuyên gia nhận định việc bổ sung này làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, vi phạm Khoản 3 Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: “Việc các nhà thầu chuyên nghiệp mắc lỗi bảo lãnh dự thầu hoặc không kê khai thông số kỹ thuật cơ bản thường dấy lên nghi vấn về tính nghiêm túc khi tham gia đấu thầu. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là dấu hiệu của việc ‘quân xanh’ nhằm lót đường cho đơn vị khác”.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) bổ sung: “Luật Đấu thầu quy định rất rõ về các hành vi bị cấm, trong đó có thông thầu. Cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ những gói thầu có nhiều đơn vị tham gia nhưng bị loại hàng loạt vì lỗi sơ đẳng để đảm bảo tính cạnh tranh thực chất”.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Chân dung Công ty Tuấn Kiệt và Giáo dục Mekong: Lịch sử trúng thầu và những ‘vết gợn’

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
101.jpg
Trích quyết định số KQ2500174898_2505272101 phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Tuấn Kiệt (Công ty Tuấn Kiệt) trúng thầu (Nguồn MSC)
