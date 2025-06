Đồng Tháp: 2 nhà thầu tranh gói thi công đê bao Tân Bình–Tân Quới

Gói thầu thi công xây dựng cứng hóa đê bao kênh ranh Tân Bình - Tân Quới đã có kết quả mở thầu, với 2 nhà thầu "so kè", cùng mức chào thầu chênh lệch đáng kể…

Mức dự thầu chênh lệch hơn 700 triệu đồng

Ngày 6/5/2025, UBND huyện Thanh Bình ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án cứng hóa đê bao kênh ranh Tân Bình - Tân Quới, đoạn từ đường nhựa cặp sông Tiền đến đường rạch Mã Trường (phía bờ xã Tân Bình). Dự án bao gồm các hạng mục chính như: nền, mặt đường đan bê tông cốt thép và cống ngang đường, với tổng mức đầu tư 4,648 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; đáp ứng tiêu chí giao thông trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương cả trước mắt và lâu dài.

Đến ngày 27/5/2025, UBND huyện tiếp tục ban hành Quyết định số 246/QĐ-UBND.HC, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án, với 3 gói thầu, tổng giá trị 3,901 tỷ đồng. Ban QLDA và Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình được giao làm đại diện chủ đầu tư, còn Công ty TNHH Xây dựng Tiên Tiến Đồng Tháp đảm nhận công tác mời thầu.

Thông tin kết quả mở thầu. Nguồn MSC.

Tiếp đó, ngày 29/5/2025, ông Lê Minh Điền – Giám đốc Ban QLDA và Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình – ký Quyết định số E2500240765_2505291559, phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cho gói thầu xây lắp thuộc dự án.

Ngày 7/6/2025, công tác đóng mở thầu được hoàn tất. Theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 3,830 tỷ đồng, với 2 nhà thầu tham gia, gồm: Công ty TNHH Xây dựng Lâm Tấn Phát: dự thầu giá 3,830 tỷ đồng và Liên danh Công ty TNHH Tư vấn XD và TM Thanh Niên 7 – Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Tân Quới, dự thầu 3,098 tỷ đồng (thấp hơn 732 triệu đồng so với đối thủ).

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Xây dựng Lâm Tấn Phát được thành lập tháng 7/2013, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, do Lâm Thanh Nhân là người đại diện pháp luật.

Nhà thầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2016, đến ngày 9/6/2025, đã tham gia 67 gói thầu, trong đó trúng 38 gói, trượt 25 gói, 3 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 91,092 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 54,731 tỷ đồng, với vai trò liên danh: 36,360 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Nhà thầu Lâm Tấn Phát thường tham dự và trúng 18/24 gói thầu tại Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, với tổng giá trị 39,952 tỷ đồng; Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông: trúng 5/9 gói thầu, với tổng giá trị 20,729 tỷ đồng; Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình: trúng 1 gói thầu, trị giá 1,919 tỷ đồng; Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phúc Thuận: trúng 4/5 gói thầu, tổng giá trị 6,691 tỷ đồng; Phòng Kinh tế thành phố Hồng Ngự: trúng 3/5 gói thầu, với tổng giá trị 7,154 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nhà thầu còn 2 gói thầu đang chờ kết quả tại Phòng Nông nghiệp và Môi trường TP Hồng Ngự, Đồng Tháp, gồm gói thầu số 01: Thi công cứng hóa bờ bao (đường đan và lát mái taluy BTCT) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cứng hóa mặt bờ bao khu 2 (đoạn tuyến dân cư kênh Thống Nhất đến Trạm bơm ông Hiền); Gói thầu có giá dự toán 3,395 tỷ đồng; tại gói thầu này có 5 nhà thầu tham gia đấu, Lâm Tấn Phát hiện đang xếp thứ 4, với giá dự thầu 3,395 tỷ đồng.

Hiện Công ty Lâm Tấn Phát còn 2 gói thầu đang chờ kết quả tại phòng NN&MT TP Hồng Ngự. Ảnh IT.

Ngoài ra, Lâm Tấn Phát hiện cũng đang chờ kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01: Thi công cứng hóa đường nội đồng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cứng hóa đường nội đồng khu 5 (đoạn từ khóm An Hòa đến khóm An Thịnh). Gói thầu có giá dự toán 1,572 tỷ đồng, với 2 nhà thầu tham dự. Trong đó, nhà thầu Lâm Tấn Phát đang tạm dẫn đầu với giá dự thầu 1,567 tỷ đồng, thấp hơn 4 triệu đồng so với đối thủ là Công ty TNHH MTV Xây dựng Vĩnh Ngọc Thiên (dự thầu 1,571 tỷ đồng).

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Thanh Niên 7 được thành lập vào tháng 8/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quốc Duẩn.

Nhà thầu bắt đầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2016. Tính đến ngày 9/6/2025, Công ty đã tham gia tổng cộng 33 gói thầu, trong đó trúng 9 gói, trượt 23 gói và 1 gói chưa công bố kết quả. Tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 5,616 tỷ đồng (bao gồm cả vai trò liên danh). Trong đó, nhà thầu trúng thầu với tư cách độc lập: 3,44 tỷ đồng, với hình thức liên danh: 2,176 tỷ đồng (tổng giá trị của cả liên danh).

Một số đơn vị mời thầu tiêu biểu mà nhà thầu từng trúng thầu gồm: Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình: trúng 2 gói thầu với tổng giá trị 2,176 tỷ đồng; Ban QLDA và Phát triển quỹ đất TP Sa Đéc: trúng 1 gói thầu trị giá 1,071 tỷ đồng; Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò: trúng 1 gói thầu trị giá 1,086 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 26/5/2025, Thanh Niên 7 đã vượt qua 9 nhà thầu cạnh tranh khác để trúng Gói thầu số 01: Khu dân cư ấp Phú Long (hạng mục: sửa chữa mặt đường) với giá trúng thầu 1,071 tỷ đồng. Gói thầu do UBND xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc làm chủ đầu tư (theo Quyết định số KQ2500171566_2505260755).