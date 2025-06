Innovation Technology nối dài chuỗi thắng thầu tại Điện lực Bình Dương

Mới đây, vượt qua 1 đối thủ Công ty CP Phát triển Innovation Technology tiếp tục trúng gói thầu do Công ty Điện lực Bình Dương làm chủ đầu tư, với giá hơn 7,4 tỷ đồng.

Đối thủ bị loại vì giá dự thầu cao hơn

Cụ thể, ngày 11/4/2025, ông Lê Minh Quốc Việt – Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương ký ban hành Quyết định số 768/QĐ-PCBD phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình lắp đặt, thay thế thiết bị đóng cắt, tụ bù trung thế năm 2024. Tổng giá trị dự toán xây dựng theo từng khoản mục chi phí (đã bao gồm thuế) là 37,854 tỷ đồng.

Tiếp đó, vào ngày 18/4/2025, đơn vị này tiếp tục ban hành Quyết định số 864/QĐ-PCBD, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình trên, bao gồm 4 gói thầu với tổng giá trị 6,864 tỷ đồng. Đồng thời, phê duyệt E-HSMT đối với gói thầu xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án: Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân được tiếp nhận từ Công ty Điện lực Thủ Thiêm; lắp đặt, thay thế thiết bị đóng cắt, tụ bù trung thế năm 2024, tại Quyết định số E2500165406_2504271909 ban hành ngày 28/4/2025.

Một phần Quyết định số KQ2500165406_2505270851. Nguồn MSC.

Ngày 8/5/2025, gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu. Theo Biên bản mở thầu, giá dự toán gói thầu là 7,647 tỷ đồng. Có 2 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự, gồm: Công ty CP Phát triển Innovation Technology và Công ty CP Công nghệ Trường Anh.

Trong đó, nhà thầu Innovation Technology đã vượt qua đối thủ và được lựa chọn là đơn vị trúng thầu (theo Quyết định số KQ2500165406_2505270851 ngày 27/5/2025), với giá trúng 7,460 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày. Nhà thầu Trường Anh bị loại do giá dự thầu 7,562 tỷ đồng, không đủ tính cạnh tranh so với đối thủ.

1 tháng trúng 2 gói thầu tại Điện lực Bình Dương

Công ty CP Phát triển Innovation Technology được thành lập vào tháng 5/2021, có trụ sở tại đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM, do Mai Nguyễn Kim Hoàng làm người đại diện pháp luật.

Tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 6/2022, đến ngày 8/6/2025, nhà thầu đã tham gia 96 gói thầu, trong đó trúng 30 gói, trượt 64 gói và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng là 85,996 tỷ đồng, bao gồm 32,530 tỷ đồng với tư cách độc lập và 53,465 tỷ đồng trong vai trò thành viên liên danh (giá trị tính theo toàn bộ liên danh).

Theo ghi nhận của PV, tại Công ty Điện lực Bình Dương, Innovation Technology từng tham dự 14 gói thầu và trúng 6 gói, với tổng giá trị hơn 28 tỷ đồng. Ngoài ra, tại Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, nhà thầu trúng 4/5 gói thầu, đạt giá trị khoảng 3 tỷ đồng; Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH - Ban QLDA Lưới điện miền Nam, trúng 2/3 gói thầu với tổng giá trị 8,735 tỷ đồng; Công ty Điện lực Gia Lai, trúng 2/3 gói thầu, tổng trị giá 2,457 tỷ đồng…

Trong tháng 4/2025, Công ty Innovation Technology "một mình một ngựa" trúng 2 gói thầu tại Điện lực Bình Dương.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2025, nhà thầu liên tiếp trúng hai gói thầu tại Công ty Điện lực Bình Dương mà không gặp đối thủ cạnh tranh. Cụ thể, theo Quyết định số KQ2500010211_2504011517, ngày 1/4/2025, nhà thầu được phê duyệt trúng xây lắp, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA từ 1 pha lên 3 pha thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Dầu Tiếng năm 2025 và công trình nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA từ 1 pha lên 3 pha thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Bàu Bàng năm 2025; với giá trúng 3,287 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 28/4/2025, nhà thầu Innovation Technology tiếp tục trúng gói thầu gói thầu xây lắp, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa lớn cáp ngầm hạ thế khu dân cư Dĩ An 7 và 9 thuộc Trung tâm hành chính TP Dĩ An năm 2025”; “Sửa chữa lớn đường dây hạ thế các Trạm biến áp thuộc khu vực TP Tân Uyên - Năm 2025”; “Sửa chữa lớn lưới hạ áp các trạm khu vực TP Thuận An năm 2025”; “Sửa chữa lớn cáp ngầm và tủ điện phân phối hạ thế thuộc TBA KDC Vĩnh Phú T1, KDC Vĩnh Phú T2, KDC Vĩnh Phú T3, KDC Vĩnh Phú T4”, với giá trúng 5,621 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2500091791_2504280940). Đáng nói, ở cả hai gói thầu này, Innovation Technology là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu.