Đồng sáng lập Facebook kiệt sức, thú nhận “phải đeo mặt nạ mỗi ngày”

Sau 13 năm điều hành Asana, đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz thừa nhận đã kiệt sức vì phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, đánh mất niềm vui trong công việc.