Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đồng sáng lập Facebook kiệt sức, thú nhận “phải đeo mặt nạ mỗi ngày”

Số hóa

Đồng sáng lập Facebook kiệt sức, thú nhận “phải đeo mặt nạ mỗi ngày”

Sau 13 năm điều hành Asana, đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz thừa nhận đã kiệt sức vì phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, đánh mất niềm vui trong công việc.

Thiên Trang (TH)
Dustin Moskovitz, đồng sáng lập Facebook và CEO Asana suốt hơn một thập kỷ, vừa có những chia sẻ hiếm hoi về hành trình lãnh đạo đầy áp lực.
Dustin Moskovitz, đồng sáng lập Facebook và CEO Asana suốt hơn một thập kỷ, vừa có những chia sẻ hiếm hoi về hành trình lãnh đạo đầy áp lực.
Ông thừa nhận việc “phải đeo mặt nạ mỗi ngày” để thể hiện sự mạnh mẽ khiến bản thân dần kiệt sức.
Ông thừa nhận việc “phải đeo mặt nạ mỗi ngày” để thể hiện sự mạnh mẽ khiến bản thân dần kiệt sức.
Ban đầu, Moskovitz chỉ muốn tập trung vào kỹ thuật chứ không hề có tham vọng làm CEO.
Ban đầu, Moskovitz chỉ muốn tập trung vào kỹ thuật chứ không hề có tham vọng làm CEO.
Nhưng dòng chảy khốc liệt của startup buộc ông phải gánh vác vai trò lãnh đạo và đối mặt với áp lực khổng lồ.
Nhưng dòng chảy khốc liệt của startup buộc ông phải gánh vác vai trò lãnh đạo và đối mặt với áp lực khổng lồ.
Thời gian ông điều hành Asana trùng với giai đoạn đầy biến động như đại dịch COVID-19 và khủng hoảng xã hội.
Thời gian ông điều hành Asana trùng với giai đoạn đầy biến động như đại dịch COVID-19 và khủng hoảng xã hội.
Dù công ty vẫn tăng trưởng và lên sàn chứng khoán, cái giá phải trả là sức khỏe tinh thần của người sáng lập.
Dù công ty vẫn tăng trưởng và lên sàn chứng khoán, cái giá phải trả là sức khỏe tinh thần của người sáng lập.
Moskovitz thừa nhận mình đã đánh mất sự sáng tạo và mong muốn được trở lại làm kỹ sư.
Moskovitz thừa nhận mình đã đánh mất sự sáng tạo và mong muốn được trở lại làm kỹ sư.
Hiện ông đã rút khỏi vai trò CEO để “tìm lại niềm vui và cân bằng cuộc sống”.
Hiện ông đã rút khỏi vai trò CEO để “tìm lại niềm vui và cân bằng cuộc sống”.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Dustin Moskovitz #Facebook #lãnh đạo #kiệt sức #Asana #tinh thần

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT