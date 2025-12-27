Hà Nội

Cộng đồng trẻ

MC hot nhất LMHT diện váy quyến rũ đón mùa lễ hội cuối năm

Mai Dora tiếp tục chứng minh sức hút khi xuất hiện trong loạt ảnh mới với chiếc váy dạ hội quyến rũ, đậm tinh thần sang trọng và cổ điển.

Thiên Anh
Trong bộ váy tông nude – champagne, Mai Dora khéo léo khoe đường cong mềm mại nhờ phom dáng ôm sát phần thân trên, điểm nhấn là chi tiết cắt xẻ tinh xảo và chất liệu ren, voan rủ bồng bềnh.
Thiết kế cổ yếm cùng đường khoét vừa đủ tạo cảm giác gợi cảm mà không phô trương, giúp Mai Dora tôn lên bờ vai thon, vòng eo nhỏ gọn và làn da trắng mịn. Phần chân váy xếp lớp bay nhẹ theo từng chuyển động khiến tổng thể trở nên lãng mạn, đúng tinh thần lễ hội cuối năm.
Nhan sắc của Mai Dora trong bộ ảnh cũng nhận nhiều lời khen. Gương mặt xinh xắn với đường nét hài hòa, đôi mắt to tròn và thần thái tự tin giúp cô nổi bật giữa không gian phông nền xanh đậm mang hơi hướng cổ điển.
Kiểu tóc uốn nhẹ, buông lơi cùng layout trang điểm trong veo nhưng sắc sảo càng làm tôn vẻ đẹp nữ tính pha chút quyến rũ trưởng thành của nữ MC sinh năm 1995.
Không chỉ được biết đến bởi ngoại hình cuốn hút, Mai Dora còn là gương mặt quen thuộc và được yêu mến bậc nhất tại các giải đấu VCS.
Gắn liền với Liên Minh Huyền Thoại và đội ngũ VETV, Mai Dora đảm nhận vai trò MC phỏng vấn tuyển thủ, kết nối khán giả với không khí sôi động của giải đấu.
Phong cách dẫn dắt duyên dáng, tự nhiên nhưng vẫn chuyên nghiệp giúp Mai Dora chiếm trọn cảm tình của cộng đồng game thủ.
Song song với công việc MC Esports, Mai Dora còn hoạt động mạnh mẽ với vai trò streamer, KOL và người mẫu ảnh.
Trên mạng xã hội, Mai Dora thường xuyên “biến hóa” phong cách từ dễ thương, ngọt ngào đến gợi cảm, thời thượng, cho thấy khả năng làm mới hình ảnh linh hoạt.
Trước khi gắn bó sâu với Esports, Mai Dora từng tham gia diễn xuất, chủ yếu trong các vai nữ sinh học đường, để lại dấu ấn với vẻ ngoài trong trẻo.
