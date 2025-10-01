Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Facebook bổ sung thử thách và huy hiệu để KOL tương tác fan hâm mộ

Những cập nhật này cho thấy Meta muốn người hâm mộ coi trọng Facebook hơn như một nơi để tương tác với KOL hay người sáng tạo nội dung.

Tuệ Minh

Facebook đang triển khai các tính năng nhằm mục đích đưa người hâm mộ đến gần hơn với những người sáng tạo nội dung mà họ yêu thích. Các tính năng bao gồm thử thách dành cho người hâm mộ và huy hiệu cho những người hâm mộ hàng đầu được tùy chỉnh.

Tính năng thử thách dành cho người hâm mộ sẽ cho phép người sáng tạo gợi ý cho người theo dõi những thử thách cụ thể. Người theo dõi có thể tham gia bằng cách tạo video dạng reel hoặc bài đăng phản hồi.

Người sáng tạo nội dung hoặc các KOL có thể tạo thử thách cho fan hâm mộ trên Facebook. Ảnh: Meta
Người sáng tạo nội dung hoặc các KOL có thể tạo thử thách cho fan hâm mộ trên Facebook. Ảnh: Meta

Để khuyến khích sự tương tác và tham gia tích cực hơn, hashtag của thử thách cụ thể sẽ xuất hiện trên bảng xếp hạng, xếp hạng các bài dự thi theo thứ tự số lượt tương tác nhận được.

Những thử thách kiểu này rất phổ biến trên các nền tảng video ngắn như TikTok và Instagram Reels, nơi người dùng có thể tham gia các thử thách nhảy không chính thức hoặc nhảy theo các đoạn âm thanh thịnh hành.

Facebook đang chính thức hóa xu hướng này thành một tính năng thực tế bằng cách tạo ra một trang đích cho các thử thách của những người sáng tạo cụ thể.

Có nhiều huy hiệu hơn để trao cho người hâm mộ hơn là chỉ "Fan cứng".

Trong một ví dụ, Facebook gợi ý người sáng tạo nội dung nấu ăn có thể chào mừng mùa thu bằng cách mời người hâm mộ chia sẻ video về công thức nấu ăn yêu thích của họ liên quan đến nguyên liệu bí ngô.

Kalen Allen, một nhà sáng tạo nội dung với 3,6 triệu người theo dõi trên Facebook, đã thử nghiệm tính năng này bằng một thử thách yêu cầu người hâm mộ làm video về ước mơ và mục tiêu của họ, và đã nhận được khoảng 520 bài dự thi.

Meta cho biết người hâm mộ đã gửi 1,5 triệu bài dự thi trong ba tháng qua, trong khi tính năng này đang được thử nghiệm.

Facebook cũng cho phép người sáng tạo tùy chỉnh huy hiệu "fan cuồng" xuất hiện bên cạnh tên người dùng tương tác nhiều nhất với nội dung của họ. Vì vậy, thay vì chỉ được coi là "fan cuồng" của Ed Sheeran, bạn có thể trở thành "Sheerio", nếu bạn thích.

Những người nổi tiếng khác như Cardi B và J Balvin cũng đã bật huy hiệu tùy chỉnh.

Facebook nhìn chung không được đánh giá là tập trung vào người sáng tạo nội dung như Instagram, nền tảng gần đây đã kỷ niệm cột mốc 3 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng.

Nó giống như kiểu bạn sẽ vào đọc những tin tức mới nhất về làn đường dành cho xe đạp trong nhóm Facebook gần nhà, hoặc nơi bạn tình cờ gặp AI Shrimp Jesus.

Kính thông minh Meta Ray-Ban Display đứng đờ khiến ông chủ Facebook muối mặt, đổ lỗi cho wifi.
Techcrunch
Link bài gốc Copy link
https://techcrunch.com/2025/09/29/facebook-adds-fan-challenges-custom-badges-for-creators/
#tính năng thử thách Facebook #huy hiệu fan hâm mộ Facebook #tương tác fan KOL #nâng cao tương tác trên Facebook #huy hiệu tùy chỉnh Facebook #chiến lược tăng tương tác Facebook

Bài liên quan

Số hóa

Facebook hồi sinh Poke gây tranh cãi dữ dội

Facebook bất ngờ mang trở lại tính năng Poke, khiến cộng đồng chia rẽ giữa khen tiện lợi, tinh gọn và chê vô dụng, lỗi thời trong năm 2025.

choc-1.png
Poke trở lại trên Facebook đã nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trong cộng đồng mạng.
choc-2.png
Một số người cho rằng đây là cách giao tiếp tối giản, lịch sự và ít gây áp lực.
Xem chi tiết

Số hóa

Zalo tiếp tục bỏ xa Facebook và Messenger tại Việt Nam

Báo cáo quý I/2025 cho thấy Zalo vẫn dẫn đầu nền tảng nhắn tin với 79% tỉ lệ sử dụng, bỏ xa Facebook và Messenger, đồng thời tăng trưởng mạnh ởnhiềulĩnhvựckhác.

za-1.png
Báo cáo "The Connected Consumer quý I/2025" của Decision Lab tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Zalo tại Việt Nam.
za-2.png
Ở hạng mục nền tảng nhắn tin, Zalo đạt tỉ lệ sử dụng 79%, vượt trội so với Facebook 69% và Messenger 54%.
Xem chi tiết

Số hóa

Cách ngăn Facebook tự ý lấy ảnh trong máy của bạn đào tạo AI

Meta đang tìm cách truy cập liên tục vào ảnh trong thư viện ảnh mà bạn chưa tải lên Facebook đào tạo AI và đề xuất các chỉnh sửa.

Meta hiện đang thử nghiệm một tính năng khiến một số người dùng Facebook thấy cửa sổ bật lên yêu cầu cấp quyền "xử lý đám mây". Thông báo này xuất hiện khi người dùng cố gắng tạo một Câu chuyện mới trên Facebook và nếu được đồng ý, sẽ cho phép Meta tải phương tiện từ thiết bị của bạn lên máy chủ của mình "liên tục" để đề xuất ảnh ghép, tóm tắt hoặc định dạng lại bằng AI.

Meta là một trong những công ty công nghệ tệ nhất khi nói đến quyền riêng tư và bảo mật sau những sự cố liên quan đến lộ dữ liệu người dùng cho bên thứ 3.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới