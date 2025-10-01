Facebook bổ sung thử thách và huy hiệu để KOL tương tác fan hâm mộ

Những cập nhật này cho thấy Meta muốn người hâm mộ coi trọng Facebook hơn như một nơi để tương tác với KOL hay người sáng tạo nội dung.

Facebook đang triển khai các tính năng nhằm mục đích đưa người hâm mộ đến gần hơn với những người sáng tạo nội dung mà họ yêu thích. Các tính năng bao gồm thử thách dành cho người hâm mộ và huy hiệu cho những người hâm mộ hàng đầu được tùy chỉnh.

Tính năng thử thách dành cho người hâm mộ sẽ cho phép người sáng tạo gợi ý cho người theo dõi những thử thách cụ thể. Người theo dõi có thể tham gia bằng cách tạo video dạng reel hoặc bài đăng phản hồi.

Người sáng tạo nội dung hoặc các KOL có thể tạo thử thách cho fan hâm mộ trên Facebook. Ảnh: Meta

Để khuyến khích sự tương tác và tham gia tích cực hơn, hashtag của thử thách cụ thể sẽ xuất hiện trên bảng xếp hạng, xếp hạng các bài dự thi theo thứ tự số lượt tương tác nhận được.

Những thử thách kiểu này rất phổ biến trên các nền tảng video ngắn như TikTok và Instagram Reels, nơi người dùng có thể tham gia các thử thách nhảy không chính thức hoặc nhảy theo các đoạn âm thanh thịnh hành.

Facebook đang chính thức hóa xu hướng này thành một tính năng thực tế bằng cách tạo ra một trang đích cho các thử thách của những người sáng tạo cụ thể.

Có nhiều huy hiệu hơn để trao cho người hâm mộ hơn là chỉ "Fan cứng".

Trong một ví dụ, Facebook gợi ý người sáng tạo nội dung nấu ăn có thể chào mừng mùa thu bằng cách mời người hâm mộ chia sẻ video về công thức nấu ăn yêu thích của họ liên quan đến nguyên liệu bí ngô.

Kalen Allen, một nhà sáng tạo nội dung với 3,6 triệu người theo dõi trên Facebook, đã thử nghiệm tính năng này bằng một thử thách yêu cầu người hâm mộ làm video về ước mơ và mục tiêu của họ, và đã nhận được khoảng 520 bài dự thi.

Meta cho biết người hâm mộ đã gửi 1,5 triệu bài dự thi trong ba tháng qua, trong khi tính năng này đang được thử nghiệm.

Facebook cũng cho phép người sáng tạo tùy chỉnh huy hiệu "fan cuồng" xuất hiện bên cạnh tên người dùng tương tác nhiều nhất với nội dung của họ. Vì vậy, thay vì chỉ được coi là "fan cuồng" của Ed Sheeran, bạn có thể trở thành "Sheerio", nếu bạn thích.

Những người nổi tiếng khác như Cardi B và J Balvin cũng đã bật huy hiệu tùy chỉnh.

Facebook nhìn chung không được đánh giá là tập trung vào người sáng tạo nội dung như Instagram, nền tảng gần đây đã kỷ niệm cột mốc 3 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng.

Nó giống như kiểu bạn sẽ vào đọc những tin tức mới nhất về làn đường dành cho xe đạp trong nhóm Facebook gần nhà, hoặc nơi bạn tình cờ gặp AI Shrimp Jesus.