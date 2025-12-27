Hà Nội

"Thánh nữ bolero" Jang Mi giờ ra sao sau khi lấy chồng doanh nhân

Cộng đồng trẻ

"Thánh nữ bolero" Jang Mi giờ ra sao sau khi lấy chồng doanh nhân

Jang Mi chắc hẳn không còn là cái tên xa lạ với với nhiều người, đặc biệt là những khán giả yêu thích Bolero.

Thiên Anh
Jang Mi sinh năm 1996, tên thật là Bảo Trang, được biết đến với giọng hát bolero ngọt ngào, khuôn mặt xinh xắn. Sau màn cover ca khúc Duyên phận, Jang Mi càng được mọi người yêu mến hơn và dành cho cô danh xưng "thánh nữ bolero".
Sau một khoảng thời gian cover nhạc bolero, Jang Mi bắt đầu chuyển hướng sang dòng nhạc trẻ trung, phù hợp với lứa tuổi hơn nhưng lại không gặt hái được thành công như mong đợi.
Năm 2022, Jang Mi được bạn trai doanh nhân cầu hôn, anh cũng là mối tình đầu của cô. Và cô đã lên xe hoa với bạn trai doanh nhân vào tháng 11/2022.
Chồng của Jang Mi là ông chủ của 1 công ty dược phẩm và thường xuyên làm mẫu ảnh cho các thương hiệu vest. Cả hai không ít lần khoe khoảnh khắc hạnh phúc nhưng lại không quá ồn ào, chỉ bình yên bên nhau.
Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ 9X không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Tuy nhiên, cô khẳng định mình vẫn yêu nghề và sẽ tái xuất.
Người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ, cô vẫn rèn luyện kỹ năng thanh nhạc và mang những sản phẩm được đầu tư chỉn chu đến với khán giả.
Jang Mi còn từng chia sẻ ông xã chưa bao giờ ngăn cản cô theo đuổi hoạt động nghệ thuật.
Ngoài ra, nữ ca sĩ 9X thừa nhận bản thân từng rất áp lực với danh xưng "thánh nữ bolero" nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo cô nhận ra đây chính là tình yêu thương khán giả dành cho mình.
Jang Mi thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đời thường lên trang cá nhân.
