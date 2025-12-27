Đăng ảnh tắm khoe đường cong phản chiếu qua gương, hot girl gây chú ý

Mới đây, Netizen lại được phen xôn xao khi một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tắm tại nhà của hot girl kiêm chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Cao Mẫn Mẫn.
Không chỉ phô diễn vóc dáng nuột nà trong những set đồ gợi cảm, Saabirose còn ghi điểm mạnh mẽ bởi thần thái cá tính cùng loạt hình xăm ấn tượng.
Dù Volvo không có kế hoạch bán xe V60 Cross Country tại thị trường Mỹ, nhưng việc sản xuất xe vẫn sẽ tiếp tục cho các thị trường khác trên toàn thế giới.
Jang Mi chắc hẳn không còn là cái tên xa lạ với với nhiều người, đặc biệt là những khán giả yêu thích Bolero.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/12, Song Tử có đội nhóm khá mạnh, nếu phối hợp tốt sẽ có nhiều của cải. Sư Tử giữ cân bằng thu chi dịp cuối năm.
Cuộc thi Nhiếp ảnh Thế giới 2025 vinh danh 21 tác phẩm sáng tạo, hé lộ những nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất năm qua các hạng mục đa dạng.
Với sắc đỏ rực rỡ hiếm thấy trong thế giới chim, cò quăm đỏ (Eudocimus ruber) luôn gây ấn tượng mạnh và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ ít người biết đến.
Những ngày cận Tết Dương lịch, mai anh đào trên đồi chè Cầu Đất, phường Xuân Trường – Đà Lạt đồng loạt bung nở, thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Huyền Baby còn gây chú ý bởi cuộc sống bên ông xã doanh nhân từng “ting ting” cho cô tới 24 tỷ đồng chỉ để… tiêu vặt.
Ngày 25/12/2025, nhà thầu thi công dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng – Kim Đồng đã tháo dỡ hàng rào công trường, hoàn trả mặt bằng.
Không gian sống của Hồ Tịnh rộng như resort, vườn cây rậm rạp như rừng, nội thất toàn đồ gỗ quý, đi cả ngày chưa chắc đã hết.
Chiếc Continental GTC S V8 Vietnam Skyline Edition đặc biệt này được lên chương trình cá nhân hóa do đại lý Bentley đặt hàng danh cho đại gia Việt sở hữu.
Xiaomi 17 Ultra hiện đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Mẫu flagship mới nhất nổi bật bởi hệ thống camera Leica chất lượng.
Khi “đi để nghỉ” nhường chỗ cho “đi có trách nhiệm”, du lịch bền vững lên ngôi năm 2025, nhiều điểm đến Việt ghi dấu ấn nhờ gìn giữ môi trường và văn hóa.
Giữa “ma trận” son phấn và filter trên mạng xã hội, loạt hình ảnh mặt mộc của Hương Liên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.
Trong tuần mới, 3 con giáp dưới đây được dự đoán sẽ đón nhận nhiều hạnh phúc, cát khí hanh thông, cuộc đời "nở hoa".
Hai đồng tiền vàng Thời Celtic thuộc loại cổ nhất từng được tìm thấy ở Thụy Sĩ gây kinh ngạc các chuyên gia.
Thương hiệu KG Mobility tại Hàn Quốc (tiền thân là SsangYong) đang phát triển một mẫu bán tải cỡ trung Musso mới, xe sở hữu thiết kế pha trộn giữa Ford và Jeep.
Vừa được ưa chuộng làm cây cảnh trong nhà, môn trường sinh (Dieffenbachia seguine) còn ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học và văn hóa ít người biết đến.
Ít xuất hiện trên bản đồ ẩm thực du lịch, bún lòng xào nghệ vẫn âm thầm chinh phục thực khách bởi màu vàng bắt mắt, vị nghệ thơm nồng và lòng heo giòn ngon.
Bằng các trung tâm huấn luyện chuyên sâu, Trung Quốc đang biến robot hình người thành lao động thực thụ với độ chính xác tới 95%.