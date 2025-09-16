Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Facebook hồi sinh Poke gây tranh cãi dữ dội

Số hóa

Facebook hồi sinh Poke gây tranh cãi dữ dội

Facebook bất ngờ mang trở lại tính năng Poke, khiến cộng đồng chia rẽ giữa khen tiện lợi, tinh gọn và chê vô dụng, lỗi thời trong năm 2025.

Thiên Trang (TH)
Poke trở lại trên Facebook đã nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trong cộng đồng mạng.
Poke trở lại trên Facebook đã nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trong cộng đồng mạng.
Một số người cho rằng đây là cách giao tiếp tối giản, lịch sự và ít gây áp lực.
Một số người cho rằng đây là cách giao tiếp tối giản, lịch sự và ít gây áp lực.
Poke giống như “cú gõ cửa” nhẹ nhàng, giúp người dùng dễ dàng nối lại liên lạc sau thời gian dài.
Poke giống như “cú gõ cửa” nhẹ nhàng, giúp người dùng dễ dàng nối lại liên lạc sau thời gian dài.
Người trẻ từ 18-29 tuổi lại tỏ ra hứng thú, coi Poke như một hình thức tương tác riêng tư mới.
Người trẻ từ 18-29 tuổi lại tỏ ra hứng thú, coi Poke như một hình thức tương tác riêng tư mới.
Tuy vậy, nhiều người phàn nàn Poke vô dụng, không mang giá trị khác biệt so với emoji hay reaction.
Tuy vậy, nhiều người phàn nàn Poke vô dụng, không mang giá trị khác biệt so với emoji hay reaction.
Nỗi lo lớn hơn là tính năng này dễ bị lạm dụng, gây phiền toái hoặc hiểu nhầm trong giao tiếp.
Nỗi lo lớn hơn là tính năng này dễ bị lạm dụng, gây phiền toái hoặc hiểu nhầm trong giao tiếp.
Meta cho biết lượt sử dụng Poke tăng mạnh sau khi làm nó dễ tiếp cận hơn.
Meta cho biết lượt sử dụng Poke tăng mạnh sau khi làm nó dễ tiếp cận hơn.
Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định Poke mang tính hoài niệm nhiều hơn là cải tiến thực sự cho mạng xã hội.
Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định Poke mang tính hoài niệm nhiều hơn là cải tiến thực sự cho mạng xã hội.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Facebook #Poke #mạng xã hội #tương tác #tranh cãi #giới trẻ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT