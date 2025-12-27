Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tàn tích dinh thự cực kỳ xa hoa của hoàng đế La Mã Tiberius

Kho tri thức

Tàn tích dinh thự cực kỳ xa hoa của hoàng đế La Mã Tiberius

Nằm bên bờ Địa Trung Hải, các dinh thự của hoàng đế Tiberius hé lộ một không gian quyền lực, xa hoa và đầy bí ẩn của người đứng đầu đế chế La Mã cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Tiberius từng rời Rome để sống tại đây. Vào những năm cuối triều đại, hoàng đế Tiberius gần như rút khỏi chính trường Rome và chọn các dinh thự ven biển, đặc biệt ở đảo Capri, làm nơi ở chính. Ảnh: Pinterest.
Tiberius từng rời Rome để sống tại đây. Vào những năm cuối triều đại, hoàng đế Tiberius gần như rút khỏi chính trường Rome và chọn các dinh thự ven biển, đặc biệt ở đảo Capri, làm nơi ở chính. Ảnh: Pinterest.
Dinh thự nổi tiếng nhất nằm trên đảo Capri. Dinh thự Jovis thường được xem là dinh thự tiêu biểu của Tiberius, tọa lạc trên vách đá cao của Capri, cho phép kiểm soát tầm nhìn rộng khắp biển Tyrrhenian. Ảnh: Pinterest.
Dinh thự nổi tiếng nhất nằm trên đảo Capri. Dinh thự Jovis thường được xem là dinh thự tiêu biểu của Tiberius, tọa lạc trên vách đá cao của Capri, cho phép kiểm soát tầm nhìn rộng khắp biển Tyrrhenian. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc tận dụng tối đa địa hình tự nhiên. Các công trình được xây bám theo sườn núi đá, kết hợp sân trong, hành lang dài và ban công hướng biển, thể hiện tư duy quy hoạch tinh tế của kiến trúc La Mã. Ảnh: ondaplatform.com.
Kiến trúc tận dụng tối đa địa hình tự nhiên. Các công trình được xây bám theo sườn núi đá, kết hợp sân trong, hành lang dài và ban công hướng biển, thể hiện tư duy quy hoạch tinh tế của kiến trúc La Mã. Ảnh: ondaplatform.com.
Là trung tâm quyền lực không chính thức của đế chế. Dù xa Rome, dinh thự vẫn là nơi ban hành mệnh lệnh, tiếp sứ thần và điều hành các vấn đề quan trọng của Đế quốc La Mã. Ảnh: wikimedia.org.
Là trung tâm quyền lực không chính thức của đế chế. Dù xa Rome, dinh thự vẫn là nơi ban hành mệnh lệnh, tiếp sứ thần và điều hành các vấn đề quan trọng của Đế quốc La Mã. Ảnh: wikimedia.org.
Hệ thống nước cấp thoát nước cực kỳ phát triển. Dinh thự có bể chứa nước mưa, ống dẫn và phòng tắm kiểu La Mã, chứng minh trình độ kỹ thuật thủy lợi vượt trội thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống nước cấp thoát nước cực kỳ phát triển. Dinh thự có bể chứa nước mưa, ống dẫn và phòng tắm kiểu La Mã, chứng minh trình độ kỹ thuật thủy lợi vượt trội thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Trang trí bằng tượng và tranh tường tinh xảo. Nhiều mảnh tượng cẩm thạch và dấu tích bích họa cho thấy không gian từng rất xa hoa, phản ánh gu thẩm mỹ của tầng lớp quý tộc La Mã. Ảnh: popular-archaeology.com.
Trang trí bằng tượng và tranh tường tinh xảo. Nhiều mảnh tượng cẩm thạch và dấu tích bích họa cho thấy không gian từng rất xa hoa, phản ánh gu thẩm mỹ của tầng lớp quý tộc La Mã. Ảnh: popular-archaeology.com.
Gắn với nhiều giai thoại gây tranh cãi. Sử gia cổ như Suetonius từng mô tả dinh thự của Tiberius là nơi diễn ra những hành vi kỳ quái, khiến nơi đây mang màu sắc huyền bí và tai tiếng. Ảnh: squarespace-cdn.com.
Gắn với nhiều giai thoại gây tranh cãi. Sử gia cổ như Suetonius từng mô tả dinh thự của Tiberius là nơi diễn ra những hành vi kỳ quái, khiến nơi đây mang màu sắc huyền bí và tai tiếng. Ảnh: squarespace-cdn.com.
Ngày nay là di tích khảo cổ quan trọng. Các dinh thự của Tiberius trở thành điểm nghiên cứu và tham quan nổi tiếng, giúp hậu thế hiểu rõ hơn đời sống riêng tư của hoàng đế La Mã. Ảnh: ftcdn.net.
Ngày nay là di tích khảo cổ quan trọng. Các dinh thự của Tiberius trở thành điểm nghiên cứu và tham quan nổi tiếng, giúp hậu thế hiểu rõ hơn đời sống riêng tư của hoàng đế La Mã. Ảnh: ftcdn.net.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Dinh thự hoàng đế La Mã Tiberius #Kiến trúc ven biển Capri #Hệ thống thủy lợi cổ đại #Nghiên cứu khảo cổ La Mã #Không gian quyền lực và xa hoa #Giai thoại và bí ẩn về Tiberius

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT