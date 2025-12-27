Tàn tích dinh thự cực kỳ xa hoa của hoàng đế La Mã Tiberius

Nằm bên bờ Địa Trung Hải, các dinh thự của hoàng đế Tiberius hé lộ một không gian quyền lực, xa hoa và đầy bí ẩn của người đứng đầu đế chế La Mã cổ đại.
Sau khi gắn bó với nghệ sĩ Vũ Luân, Phương Lê tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm ấm, đồng thời gây chú ý với nhan sắc ngày càng quyến rũ.
Các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã tạo ra một tựa game tích hợp AI, cho phép người chơi trò chuyện trực tiếp với người tiền sử trong bối cảnh Đồ đá mới sống động.
Từng được kỳ vọng là “LMHT killer”, Supervive chính thức đóng cửa đầu 2026 sau khi không thể giữ chân người chơi.
Tử vi dự đoán, 3 con giáp này được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Sáu đồng xu bạc thế kỷ 13 được tìm thấy ở Berlin. Những đồng xu này được đúc bởi hai vị Hầu tước cùng cai trị Brandenburg-Salzwedel là Otto IV và Otto V.
Thông tin về việc UAV Geran-2 của Nga mang tên lửa không đối không R-60, bắn hạ trực thăng Mi-24 trong không chiến đã được xác nhận.
Băng Di và Thanh Khoa là hai mỹ nhân Việt được nửa kia của mình cầu hôn trong năm 2025.
Nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy ADN từ trầm tích hang động - "viên nang thời gian sinh học" cung cấp manh mối về những loài người cổ đại.
Mai Dora tiếp tục chứng minh sức hút khi xuất hiện trong loạt ảnh mới với chiếc váy dạ hội quyến rũ, đậm tinh thần sang trọng và cổ điển.
Vợ chồng diễn viên Việt Hương chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới. Con gái siêu mẫu Xuân Lan trổ mã, ra dáng thiếu nữ ở tuổi 12.
Không chỉ phô diễn vóc dáng nuột nà trong những set đồ gợi cảm, Saabirose còn ghi điểm mạnh mẽ bởi thần thái cá tính cùng loạt hình xăm ấn tượng.
Dù Volvo không có kế hoạch bán xe V60 Cross Country tại thị trường Mỹ, nhưng việc sản xuất xe vẫn sẽ tiếp tục cho các thị trường khác trên toàn thế giới.
Jang Mi chắc hẳn không còn là cái tên xa lạ với với nhiều người, đặc biệt là những khán giả yêu thích Bolero.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/12, Song Tử có đội nhóm khá mạnh, nếu phối hợp tốt sẽ có nhiều của cải. Sư Tử giữ cân bằng thu chi dịp cuối năm.
Mới đây, Netizen lại được phen xôn xao khi một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tắm tại nhà của hot girl kiêm chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Cao Mẫn Mẫn.
Cuộc thi Nhiếp ảnh Thế giới 2025 vinh danh 21 tác phẩm sáng tạo, hé lộ những nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất năm qua các hạng mục đa dạng.
Với sắc đỏ rực rỡ hiếm thấy trong thế giới chim, cò quăm đỏ (Eudocimus ruber) luôn gây ấn tượng mạnh và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ ít người biết đến.
Những ngày cận Tết Dương lịch, mai anh đào trên đồi chè Cầu Đất, phường Xuân Trường – Đà Lạt đồng loạt bung nở, thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Huyền Baby còn gây chú ý bởi cuộc sống bên ông xã doanh nhân từng “ting ting” cho cô tới 24 tỷ đồng chỉ để… tiêu vặt.
Ngày 25/12/2025, nhà thầu thi công dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng – Kim Đồng đã tháo dỡ hàng rào công trường, hoàn trả mặt bằng.