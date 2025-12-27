Hà Nội

“Em xinh” Saabirose khoe body nóng hơn mùa hè, vẻ cá tính bùng nổ

Không chỉ phô diễn vóc dáng nuột nà trong những set đồ gợi cảm, Saabirose còn ghi điểm mạnh mẽ bởi thần thái cá tính cùng loạt hình xăm ấn tượng.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Saabirose xuất hiện với mái tóc sáng màu, kính đen bản lớn và phong cách tạo dáng đầy chủ động. Gương mặt xinh đẹp với sống mũi thẳng, đôi môi gợi cảm và làn da mịn màng giúp cô nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Không cần trang điểm cầu kỳ, nét đẹp hiện đại, phóng khoáng của nữ rapper Gen Z vẫn toát lên sức hút rất “đời” nhưng cũng vô cùng cuốn.
Điểm nhấn đặc biệt làm nên vẻ cá tính của Saabirose chính là những hình xăm trên cơ thể. Từ hình bướm trên cánh tay đến những tattoo nhỏ ở vùng eo, tất cả đều được đặt để tinh tế, vừa gợi cảm vừa mang tinh thần tự do, nổi loạn nhẹ.
Những hình xăm này của Saabirose không chỉ là chi tiết thẩm mỹ mà còn phản ánh cá tính nghệ sĩ: dám khác, dám thể hiện bản thân và không ngại phá vỡ khuôn mẫu.
Song song với nhan sắc, body săn chắc, vòng eo thon gọn và tỷ lệ hình thể cân đối của Saabirose cũng khiến người xem khó rời mắt. Không quá “đô con” hay phô trương, vóc dáng của cô mang vẻ quyến rũ khỏe khoắn, đúng tinh thần “hot hơn mùa hè” mà dân mạng dành lời khen ngợi.
Nhiều ý kiến cho rằng Saabirose sở hữu vẻ đẹp rất Tây, rất thời trang, hoàn toàn phù hợp với phong cách HipHop/R&amp;B mà cô theo đuổi.
Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Saabirose còn là gương mặt trẻ tài năng của làng nhạc Việt. Sinh năm 2002, quê Huế, cô bắt đầu sáng tác và cover nhạc từ năm 17 tuổi, sớm bộc lộ khả năng viết lời và cảm nhạc tốt. Các ca khúc như Hót hòn họt, Anh nghĩ em tiếc anh sao? hay “Kiều Nguyệt Nga” giúp Saabirose dần xây dựng chỗ đứng trong cộng đồng nhạc trẻ.
Tên tuổi của Saabirose thực sự bứt phá khi tham gia Rap Việt. Tại sân chơi này, cô gây ấn tượng mạnh với khả năng rap, chơi chữ thông minh, màu giọng lạ cùng phong cách biểu diễn cuốn hút. Đặc biệt, cô từng được Suboi giành về đội bằng nón vàng – khoảnh khắc được xem là cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của nữ rapper Gen Z.
Âm nhạc của Saabirose mang màu sắc HipHop/R&amp;B hiện đại, đồng thời khéo léo lồng ghép chất liệu dân gian Huế, tạo nên bản sắc riêng không dễ trộn lẫn. Không chạy theo số đông, cô chọn cách kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ âm nhạc cá nhân, vừa gai góc vừa mềm mại.
Ở đời sống cá nhân, Saabirose theo học khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho con đường nghệ thuật lâu dài. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường, phong cách thời trang gợi cảm nhưng không phản cảm, đúng tinh thần tự do của một nghệ sĩ trẻ.
Với nhan sắc xinh đẹp, body “miễn chê”, cá tính đậm nét cùng tài năng sáng tác và rap nổi bật, Saabirose đang được đánh giá là một trong những gương mặt Gen Z triển vọng của nhạc Việt. Không chỉ “đốt mắt” người xem bằng ngoại hình nóng bỏng, cô còn chinh phục khán giả bằng chính chất nghệ thuật riêng – thứ giúp cái tên Saabirose ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trên bản đồ âm nhạc Việt Nam.
