Ảnh đẹp xuất sắc đoạt giải quốc tế từ các nhiếp ảnh gia hàng đầu

Kho tri thức

Ảnh đẹp xuất sắc đoạt giải quốc tế từ các nhiếp ảnh gia hàng đầu

Cuộc thi Nhiếp ảnh Thế giới 2025 vinh danh 21 tác phẩm sáng tạo, hé lộ những nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất năm qua các hạng mục đa dạng.

Nhiếp ảnh gia Luke Graham (Canada) với bộ ảnh “Nhân loại trong Kiến trúc của Kiểm soát” – Giải Nhiếp ảnh gia Quốc tế của Năm.
Nhiếp ảnh gia Mark Gray (Australia) với tác phẩm “Bonsai” – Nhiếp ảnh gia của Năm hạng mục Trừu tượng.
Nhiếp ảnh gia Bill Pack (Mỹ) với bức ảnh “Hơi thở xen giữa” – Giải thưởng Trừu tượng.
Ảnh quảng cáo của nhiếp ảnh gia Maya Visnyei (Canada)
Nhiếp ảnh gia Marie Juliette Aziz (Mexico) với tác phẩm “Trên đường chân trời” – Giải Nhiếp ảnh trên không.
Nhiếp ảnh gia Yarrod Saw (Australia) với ảnh cá voi “Đột phá” – Giải hạng mục Thiên nhiên.
Nhiếp ảnh gia Thomas De Franzoni (Italy) với tác phẩm “Hình học của Cô đơn” – Giải Nhiếp ảnh Kiến trúc.
Nhiếp ảnh gia Liam Man (Anh) với ảnh “Vòng lửa và băng” – Giải hạng mục Khái niệm.
Nhiếp ảnh gia Bill Pack (Mỹ) với ảnh “Đường nét của Im lặng” – Giải hạng mục Tĩnh vật.
Nhiếp ảnh gia Bellot Audrey (Pháp) với ảnh “Vùng đất của Ánh sáng” – Giải hạng mục Thú cưng.
Nhiếp ảnh gia Antonio Flores (Mexico) với ảnh “Hỗn loạn trong Địa ngục” – Giải hạng mục Sự kiện WPA.
Nhiếp ảnh gia Stefan Groepper (Đức) với tác phẩm “Những người hầu gái châu Phi II” – Giải hạng mục Nghệ thuật.
Nhiếp ảnh gia Patrick Ems (Thụy Sĩ) với ảnh “Sự im lặng Bắc cực 5” – Giải hạng mục Tối giản.
Nhiếp ảnh gia Lukasz Spychala (Ba Lan) với ảnh “Cảnh cuối cùng” – Giải hạng mục Ảnh phim analog.
Nhiếp ảnh gia Randall Hanna (Mỹ) với ảnh bờ tảng băng – Giải hạng mục Phong cảnh.
Nhiếp ảnh gia Brian Callaway (Mỹ) với ảnh “Quá khứ bị lãng quên” – Giải hạng mục Chân dung.
Nhiếp ảnh gia Gonzalo Robert (Chile) với ảnh “Xuyên qua băng” – Nhiếp ảnh gia của Năm hạng mục Thể thao.
Nhiếp ảnh gia France Leclerc (Mỹ) với ảnh “Theo dấu chân người hành hương” – Giải hạng mục Đường phố.
Nhiếp ảnh gia Masoud Mirzaei (Áo) với ảnh “Nhân chứng” – Giải danh dự hạng mục Đường phố.
Nhiếp ảnh gia Chirag Sadhnani (Ấn Độ) với ảnh “Tấm thảm của Cuộc gặp gỡ” – Nhiếp ảnh gia của Năm hạng mục Hành trình.
Nhiếp ảnh gia Baiju Patil (Ấn Độ) với ảnh “Vụ cướp hoàn hảo” – Giải hạng mục Động vật hoang dã.
Theo Hải Yến/ Giáo dục và thời đại
GALLERY MỚI NHẤT