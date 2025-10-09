Facebook thay đổi mạnh tay để “video hóa” toàn nền tảng

Meta thử nghiệm bong bóng bạn bè và nâng cấp thuật toán Reels, thể hiện quyết tâm biến Facebook thành nền tảng video cạnh tranh trực tiếp với TikTok.
Mới đây, Jun Vũ (Vũ Phương Anh) "đốn tim" người hâm mộ khi khoe sắc trong tà áo dài cách tân, phô diễn trọn vẹn sắc vóc thanh tú cùng thần thái "miễn chê".
Các nhà khảo cổ học đã khai quật một ngôi đền 2.700 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ có "hang động linh thiêng". Nơi đây có thể được dùng để thờ phụng một nữ thần quyền lực.
Bác sĩ phẫu thuật nha khoa John Sottosanti tuyên bố đã phát hiện dấu răng trên tấm vải liệm thành Turin - hiện vật được cho dùng để bọc thi hài Chúa Jesus.
Châu Tuyết Vân là biểu tượng của Taekwondo Việt Nam, mới đây cô khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi cô lần đầu tiên thử sức với bộ môn pickleball.
Trong một sự kiện gần đây, sự xuất hiện của 'phú bà' Huyền Baby nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Samsung ISOCELL HP5 cho ra ảnh độ phân giải 200MP có điểm ảnh 0,5 µm nhỏ nhất hiện nay nhưng không phải là hàng cao cấp.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/10, Bọ Cạp tài vận không tốt, đừng tiêu phí kẻo hối hận. Xử Nữ mọi chuyện thuận lợi, biết tận dụng dễ được giàu sang.
Nhiều sao Việt quyên góp cho bà con Thái Nguyên: Trấn Thành- Hari Won, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hồ Văn Cường…
Quần thể hang Ellora là biểu tượng cho tinh thần khoan dung tôn giáo của Ấn Độ cổ, nơi Phật giáo, Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo cùng để lại dấu ấn nghệ thuật rực rỡ.
Là cư dân của vùng Bắc Cực khắc nghiệt, cá voi đầu cong (Balaena mysticetus) mang trong mình nhiều đặc điểm sinh học độc đáo đáng kinh ngạc.
Dù giá cao gấp 2–3 lần táo thường, táo cherry vẫn được nhiều người săn lùng tại các chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị, thậm chí liên tục "cháy hàng" ở nhiều nơi.
Khác với sự chỉn chu khi thi đấu với lớp trang điểm đậm từng gây nhiều tranh cãi, hình ảnh Wu Yanni đời thường nhẹ nhàng, giản dị khiến nhiều người bất ngờ.
Ca sĩ Đinh Kiến Phong vừa tổ chức hôn lễ với Linh Lan. Trước khi gắn bó Đinh Kiến Phong, Linh Lan là người mẫu.
Benda Chinchilla 500 2025 – mẫu xe môtô cruiser cổ điển pha lẫn hiện đại mang thương hiệu Trung Quốc vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.
Dù chưa rõ danh tính bạn trai của Võ Ngọc Trân là ai nhưng chuyện tình của cô nàng khiến nhiều người theo dõi không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ.
Trong đêm 4, rạng sáng ngày 5/10, Nga dồn dập tấn công vào khu vực miền Tây Ukraine bằng vũ khí tầm xa; thị trưởng Lviv vô tình tiết lộ mục tiêu cho Nga.
Trong căn chung cư tại Hà Nội, vợ chồng NSND Tự Long trồng rau xanh, hoa và trang trí ban công đầy chất thơ.
Với giao diện 'girl phố trà bánh' vừa lộng lẫy vừa mong manh, hot girl Khúc Thị Hương mới đây khiến cộng đồng mạng chao đảo bởi nhan sắc và thần thái cuốn hút.
Phương Trinh Jolie đón sinh nhật bên chồng con. Hoa hậu Ý Nhi tận hưởng thời tiết dễ chịu ở Australia.
Vận may tài lộc bùng nổ, ba con giáp này bước vào giai đoạn vàng son, tiền bạc kéo đến ào ào, chuẩn bị đón Tết 2026 sung túc và đủ đầy.