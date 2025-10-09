Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Facebook thay đổi mạnh tay để “video hóa” toàn nền tảng

Số hóa

Facebook thay đổi mạnh tay để “video hóa” toàn nền tảng

Meta thử nghiệm bong bóng bạn bè và nâng cấp thuật toán Reels, thể hiện quyết tâm biến Facebook thành nền tảng video cạnh tranh trực tiếp với TikTok.

Thiên Trang (TH)
Meta đang tăng tốc chiến lược “video hóa” Facebook bằng hàng loạt cập nhật lớn.
Meta đang tăng tốc chiến lược “video hóa” Facebook bằng hàng loạt cập nhật lớn.
Nổi bật nhất là tính năng “friend bubbles”, hiển thị bong bóng nhỏ cho biết bạn bè đã thích video Reels nào.
Nổi bật nhất là tính năng “friend bubbles”, hiển thị bong bóng nhỏ cho biết bạn bè đã thích video Reels nào.
Người dùng có thể nhấn vào bong bóng để mở ngay khung chat và thảo luận về video vừa xem.
Người dùng có thể nhấn vào bong bóng để mở ngay khung chat và thảo luận về video vừa xem.
Meta cho biết tính năng này nhằm khôi phục tinh thần kết nối giữa bạn bè, yếu tố từng làm nên thành công của Facebook.
Meta cho biết tính năng này nhằm khôi phục tinh thần kết nối giữa bạn bè, yếu tố từng làm nên thành công của Facebook.
Thuật toán đề xuất nội dung cũng được cải tiến, giúp Reels hiển thị nhanh hơn và chính xác hơn với sở thích người xem.
Thuật toán đề xuất nội dung cũng được cải tiến, giúp Reels hiển thị nhanh hơn và chính xác hơn với sở thích người xem.
Theo Meta, thời gian người dùng xem video trên Facebook đã tăng hơn 20% trong năm qua.
Theo Meta, thời gian người dùng xem video trên Facebook đã tăng hơn 20% trong năm qua.
Sắp tới, toàn bộ video trên nền tảng sẽ được chuyển đổi sang định dạng Reels để đồng bộ trải nghiệm.
Sắp tới, toàn bộ video trên nền tảng sẽ được chuyển đổi sang định dạng Reels để đồng bộ trải nghiệm.
CEO Mark Zuckerberg nhấn mạnh việc “video hóa” là bước quan trọng để đưa Facebook trở lại thời kỳ vàng son.
CEO Mark Zuckerberg nhấn mạnh việc “video hóa” là bước quan trọng để đưa Facebook trở lại thời kỳ vàng son.
Mời quý độc giả xem thêm video: Từ 1/1/2026, sản phẩm số do AI tạo ra bắt buộc phải có dấu hiệu nhận dạng | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
#Facebook #Reels #video hóa #Meta #bong bóng bạn bè #thuật toán

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT