Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài giun hệt cây thông giáng sinh, sống trong môi trường đặc biệt

Giải mã

Loài giun hệt cây thông giáng sinh, sống trong môi trường đặc biệt

Ẩn mình giữa các rạn san hô nhiệt đới, giun cây giáng sinh (Spirobranchus giganteus) nổi bật với hình dạng rực rỡ như đồ trang trí sống động của đại dương.

T.B (tổng hợp)
Hình dạng giống cây thông Noel. Hai vòng xúc tu xoắn ốc nhiều màu sắc của giun cây giáng sinh trông như hai cây thông nhỏ, giúp chúng lọc thức ăn từ dòng nước. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng giống cây thông Noel. Hai vòng xúc tu xoắn ốc nhiều màu sắc của giun cây giáng sinh trông như hai cây thông nhỏ, giúp chúng lọc thức ăn từ dòng nước. Ảnh: Pinterest.
Là loài giun nhiều tơ sống cố định. Spirobanchus giganteus thuộc nhóm giun nhiều tơ (Polychaeta), sống cố định trong ống vôi cứng bám chặt vào san hô hoặc đá ngầm. Ảnh: Pinterest.
Là loài giun nhiều tơ sống cố định. Spirobanchus giganteus thuộc nhóm giun nhiều tơ (Polychaeta), sống cố định trong ống vôi cứng bám chặt vào san hô hoặc đá ngầm. Ảnh: Pinterest.
Ăn bằng cách lọc sinh vật phù du. Các xúc tu đóng vai trò như màng lọc, thu thập tảo siêu nhỏ và mảnh hữu cơ trôi trong nước biển để làm thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Ăn bằng cách lọc sinh vật phù du. Các xúc tu đóng vai trò như màng lọc, thu thập tảo siêu nhỏ và mảnh hữu cơ trôi trong nước biển để làm thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc thay đổi rất đa dạng. Chúng có thể mang màu đỏ, vàng, xanh, tím hoặc sọc nhiều màu, tạo nên vẻ đẹp nổi bật hiếm thấy ở động vật không xương sống. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc thay đổi rất đa dạng. Chúng có thể mang màu đỏ, vàng, xanh, tím hoặc sọc nhiều màu, tạo nên vẻ đẹp nổi bật hiếm thấy ở động vật không xương sống. Ảnh: Pinterest.
Rút mình cực nhanh khi gặp nguy hiểm. Chỉ cần cảm nhận rung động nhẹ, loài giun này có thể thu toàn bộ “cây giáng sinh” vào trong ống trong tích tắc để tránh kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
Rút mình cực nhanh khi gặp nguy hiểm. Chỉ cần cảm nhận rung động nhẹ, loài giun này có thể thu toàn bộ “cây giáng sinh” vào trong ống trong tích tắc để tránh kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
Có nắp vôi đóng kín ống sống. Phần đầu giun có một nắp vôi cứng gọi là operculum, hoạt động như cánh cửa bảo vệ khi chúng rút hoàn toàn vào ống. Ảnh: Pinterest.
Có nắp vôi đóng kín ống sống. Phần đầu giun có một nắp vôi cứng gọi là operculum, hoạt động như cánh cửa bảo vệ khi chúng rút hoàn toàn vào ống. Ảnh: Pinterest.
Sống cộng sinh với san hô. Dù khoan vào san hô để làm chỗ ở, giun cây Giáng Sinh thường không gây hại nghiêm trọng, đôi khi còn giúp tăng lưu thông nước quanh rạn san hô. Ảnh: Pinterest.
Sống cộng sinh với san hô. Dù khoan vào san hô để làm chỗ ở, giun cây Giáng Sinh thường không gây hại nghiêm trọng, đôi khi còn giúp tăng lưu thông nước quanh rạn san hô. Ảnh: Pinterest.
Là chỉ dấu của rạn san hô khỏe mạnh. Sự hiện diện phong phú của giun cây giáng sinh thường cho thấy môi trường san hô ổn định và giàu dinh dưỡng. Ảnh: Pinterest.
Là chỉ dấu của rạn san hô khỏe mạnh. Sự hiện diện phong phú của giun cây giáng sinh thường cho thấy môi trường san hô ổn định và giàu dinh dưỡng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Giun cây giáng sinh hình dạng cây thông #Sống trong rạn san hô nhiệt đới #Lọc thức ăn bằng xúc tu đa màu #Phối hợp cộng sinh với san hô #Chức năng bảo vệ bằng nắp vôi #Dấu hiệu rạn san hô khỏe mạnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT