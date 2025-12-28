HOT VIDEO
Liên danh Toàn Thắng – Hoàng Gia với loạt hồ sơ đấu thầu tại khu vực ĐBSCL
Theo hồ sơ đấu thầu tại dự án Trường THCS Thốt Nốt, Toàn Thắng – Hoàng Gia đều sở hữu bề dày hoạt động hơn một thập kỷ tại khu vực ĐBSCL.
Công ty Hoàn Thành khẳng định vị thế với mật độ trúng thầu dày đặc
Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, đây là doanh nghiệp có mối liên hệ đặc biệt với các chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lãnh cũ trong suốt một thập kỷ qua.
Không đối thủ, công ty Đường thủy Nội địa số 11 ôm loạt thầu từ Bắc chí Nam
Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 đã tham gia 63 gói thầu và trúng tới 53 gói, đạt tỷ lệ chiến thắng hơn 85%.
Năng lực thực sự của Hòa Hân: Thắng lớn sân nhà, "hụt hơi" sân khách?
Tại TP.HCM, nhà thầu này liên tiếp 'một mình một ngựa. Tuy nhiên, các địa bàn có tính cạnh tranh như Vĩnh Long và Bến Tre, kết quả lại hoàn toàn khác.
Sawaco chỉ định thẳng cho Công ty Xây dựng Nam Khang gói thầu hơn 7,4 tỷ
Ngay từ khâu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sawaco đã xác định áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường, thay vì đấu thầu rộng rãi.
Công ty Đức Nguyên trúng 8/9 gói thầu năm 2025 tại Đồng Nai
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên nổi lên như một nhà thầu có tần suất trúng thầu đặc biệt cao tại Đồng Nai, đạt tỷ lệ xấp xỉ 88,8%.
Gói thầu tại Thủy điện Đa Nhim khép lại với mức giá chưa đầy một nửa dự toán
Gói thầu thu hút tới 18 nhà thầu tham gia, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao trong lĩnh vực thiết bị điện công nghiệp.
Home 93 'độc tôn' vượt qua vòng kỹ thuật, cán đích gói thầu hơn 4 tỷ
Ban QL dự án khu vực Bù Gia Mập phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Xây dựng công trình” thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Trường PTDTNT THCS–THPT Bù Gia Mập.
Xây dựng Tâm Hợp 'đá bay' 3 đối thủ, gói thầu tại Cấp nước Gia Định về tay
3 nhà thầu còn lại đều bị loại do xếp hạng về giá. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu 3 nhà thầu này cùng bị loại tại các gói thầu do Cấp nước Gia Định tổ chức.
Công ty H.C.M rộng cửa trúng thầu vì đối thủ "bỏ cuộc chơi" vào phút chót
Các đối thủ của Công ty TNHH Tư vấn – Khảo sát – Thiết kế H.C.M bất ngờ “buông xuôi” vào phút chót tại các gói thầu tư vấn xây dựng đầu năm 2025 ở TP HCM.