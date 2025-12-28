Hà Nội

Khám phá trung tâm quyền lực, tâm linh bí ẩn của người Dacia cổ

Ẩn mình giữa rừng núi Carpathian hùng vĩ, Sarmizegetusa Regia (Romania) là trung tâm quyền lực và tâm linh bí ẩn của người Dacia cổ đại.

Là kinh đô của vương quốc Dacia cổ đại. Sarmizegetusa Regia từng giữ vai trò thủ đô chính trị, quân sự và tôn giáo của người Dacia trước khi bị La Mã chinh phục vào thế kỷ I. Ảnh: Pinterest.
Tọa lạc ở vị trí phòng thủ cực kỳ hiểm yếu. Di tích nằm trên độ cao hơn 1.200 mét, được bao quanh bởi núi non và rừng rậm, giúp người Dacia kiểm soát lối tiếp cận và phòng thủ trước các cuộc xâm lăng. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống thành lũy xây dựng tinh vi. Các bức tường đá của Sarmizegetusa Regia được dựng theo kỹ thuật Murus Dacicus độc đáo, kết hợp đá và gỗ, vừa bền chắc vừa linh hoạt trước động đất. Ảnh: Pinterest.
Là trung tâm nghi lễ tôn giáo quan trọng. Khu thánh địa gồm nhiều vòng tròn đá và bàn thờ, được cho là nơi diễn ra các nghi lễ hiến tế và quan sát thiên văn của giới tư tế Dacia. Ảnh: Pinterest.
Có “đài thiên văn” bằng đá gây nhiều tranh cãi. Một cấu trúc tròn bằng đá và gỗ thường được gọi là “đồng hồ mặt trời Dacia”, cho thấy người cổ đại nơi đây có hiểu biết đáng kể về chu kỳ thời gian và thiên thể. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống dẫn nước cổ đại rất phát triển. Các ống dẫn nước bằng gốm và gỗ được tìm thấy trong khu vực cho thấy người Dacia đã biết quy hoạch nước sinh hoạt cho một đô thị lớn trên núi cao. Ảnh: Pinterest.
Bị phá hủy sau cuộc chinh phạt của La Mã. Sau khi hoàng đế Trajan đánh bại Dacia vào năm 106, Sarmizegetusa Regia bị tàn phá nghiêm trọng để ngăn nguy cơ nổi dậy trong tương lai. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 1999, Sarmizegetusa Regia cùng các pháo đài Dacia khác ở dãy Orăștie được ghi danh nhờ giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo. Ảnh: Pinterest.
