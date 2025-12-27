Hà Nội

Giải mã

'Viên nang thời gian sinh học' hé lộ bí ẩn về lịch sử loài người

Nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy ADN từ trầm tích hang động - "viên nang thời gian sinh học" cung cấp manh mối về những loài người cổ đại.

Tâm Anh (TH)
Các chuyên gia tại Trung tâm Khảo cổ học Địa di truyền Tübingen (GACT) ở Đức mới công bố kết quả nghiên cứu đáng chú ý về cuộc sống của con người vào hàng chục ngàn năm trước thông qua phân tích trầm tích tìm thấy trong hang động. Ảnh: GACT.
Theo nhóm nghiên cứu, hang động có thể lưu giữ hàng chục nghìn năm lịch sử di truyền, tạo nên kho lưu trữ lý tưởng để nghiên cứu sự tương tác lâu dài giữa con người và hệ sinh thái. Các trầm tích trong hang động trở thành những "viên nang thời gian" sinh học. Ảnh: GACT.
Phân tích ADN từ trầm tích hang động cho phép các nhà khoa học giải mã những cộng đồng nào đã sinh sống ở châu Âu thời kỳ băng hà, hệ sinh thái đã thay đổi như thế nào và con người đóng vai trò gì. Ví dụ như liệu người hiện đại và người Neanderthal có cùng sinh sống trong cùng một hang động hay không?. Ảnh: GACT.
Gần đây, các chuyên gia đã trích xuất và phân tích 700 mẫu ADN của các lớp trầm tích từ 3 vị trí trong hang Denisova ở vùng núi Altai, Siberia. Hang động này được đặt tên theo người Denisovan - loài người cổ xưa có di tích lần đầu tiên được tìm thấy ở đó vào năm 2008. Ảnh: Salcido/Shutterstock.com.
Kết quả phân tích ADN cho thấy thời điểm các loài khác nhau sống trong hang động và người Denisovan chính là những người đến đầu tiên khoảng 250.000 năm trước. Chính người Denisovan cũng đã tạo ra các công cụ bằng đá cổ nhất tại địa điểm này cách đây khoảng 250.000 - 170.000 năm trước. Ảnh: arch.ox.ac.uk.
Cho đến cuối thời kỳ này, người Neanderthal đầu tiên mới đến khu vực này, sau đó cả người Denisovan và người Neanderthal cùng chung sống trong hang Denisovan. Ảnh: arch.ox.ac.uk.
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ADN của một đứa trẻ có mẹ là người Neanderthal trong khi cha là người Denisovan. Ảnh: nature.com.
Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 130.000 - 100.000 năm trước, không có ADN người Denisovan nào được tìm thấy trong trầm tích. Hơn nữa, khi người Denisovan quay trở lại sau giai đoạn này. Ảnh: nature.com.
Thêm nữa, các nhà nghiên cứu tìm thấy ADN ty thể của người hiện đại xuất hiện cùng lúc với các công cụ và đồ vật có sự đa dạng về thiết kế, vượt trội hơn so với các đồ tạo tác cổ hơn. Ảnh: nature.com.
Phát hiện này cung cấp bằng chứng đầu tiên về việc những người hiện đại đầu tiên có thể đã từng sống cùng với những loài người cổ đại khác hơn 44.000 năm trước tại hang Denisovan. Ảnh: Richard G. Roberts.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (TH)
#Lịch sử di truyền loài người #Viên nang thời gian sinh học #Loài người cổ đại #Nghiên cứu hang Denisova

