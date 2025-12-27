Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/12: Song Tử xuân đến lộc về, dễ thắng lớn

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/12: Song Tử xuân đến lộc về, dễ thắng lớn

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/12, Song Tử có đội nhóm khá mạnh, nếu phối hợp tốt sẽ có nhiều của cải. Sư Tử giữ cân bằng thu chi dịp cuối năm.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương chỉ một chút lo lắng dễ khiến bạn đạt thành công hơn, nhưng nghĩ quá nhiều sẽ là gánh nặng. Sự nghiệp bình bình, khi làm việc cứ theo quy trình là được, đừng quá lo mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tài lộc bình thường, cần sắp xếp rõ ràng ý tưởng của mình mới làm tốt dự án, không thể mơ mơ hồ hồ. Tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật bớt cãi vã vì chuyện nhỏ, những hành động này đều làm tổn thương tình cảm không nên làm. Sức khỏe bình thường, bổ sung dinh dưỡng hợp lý là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu cứ theo quy trình làm việc là được, làm việc vững chắc mới nói đến thành tích tốt. Sự nghiệp tạm được, khả năng đạt tiến triển ban đầu lớn, nhưng chưa thể buông lỏng cần giữ trạng thái làm việc tốt, lúc quan trọng không được tuột dốc. Tài lộc tạm được, đạt lợi nhuận đáng kể không khó, tâm thái phải vững đừng vội vàng quyết định. Tình cảm khá tốt, bạn bỏ ra bao nhiêu đối phương đều biết trong lòng, sẽ không bỏ qua sự vất vả của mình. Sức khỏe khá ổn, vận động hợp lý có lợi cho sức khỏe bản thân.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử có thể tồn tại tình trạng luận tư cách xếp hàng, lợi ích tốt không dễ lấy được. Sự nghiệp khá tốt, đội nhóm của mình còn khá mạnh, khi thúc đẩy dự án mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau, nhưng khi phân bổ tài nguyên có tình trạng luận tư cách cần chú ý. Tài lộc khá tốt, dễ nhận được lộc lớn, có thể sẽ chi tiền cho người xung quanh. Tình cảm tạm được, ở bên bạn đời không xuất hiện rắc rối gì, cả hai đều rõ không thể dễ dàng chạm vào vấn đề nguyên tắc. Sức khỏe khá tốt, cơ thể khỏe mạnh không dễ mắc bệnh.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải làm việc còn khá thuận buồm xuôi gió, không có lúc nào không thuận lợi. Sự nghiệp khá tốt, ở nơi làm việc hành sự đừng mạo hiểm là được, xem kỹ mình có thể làm gì cần thận trọng nhận dự án, không đánh giá cao thực lực bản thân sẽ giảm nhiều xác suất lật xe. Tài lộc khá tốt, trong đầu tư tài chính có thể đạt cân bằng thu chi, kiểm soát ham muốn tiêu xài của mình. Tình cảm khá tốt, ở bên nửa kia hòa hợp, cả hai đều giao tiếp hiệu quả không như gà nói với vịt. Sức khỏe khá tốt, cơ thể không dễ xuất hiện tình trạng khó chịu.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử làm việc hơi rối loạn tay chân, tốt nhất trước tiên có kế hoạch đại khái rồi làm theo sẽ tốt hơn. Sự nghiệp bình thường, có kế hoạch hoàn thành dự án theo bước mới không loạn, nếu không tay chân rối loạn chẳng làm tốt gì, để lại ấn tượng chuyên nghiệp với cấp trên và khách hàng rất quan trọng. Tài lộc bình thường, giữ cân bằng thu chi là thích hợp, tránh tình trạng tháo đông tường vá tây tường. Tình cảm bình bình, ở bên đối phương đều hơi khéo léo tránh việc, không muốn gánh quá nhiều trách nhiệm. Sức khỏe bình thường, dinh dưỡng cần cân bằng.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có thể có cảm giác bối rối không biết bày tỏ thế nào, cần tự tin, trầm xuống một chút mới được. Sự nghiệp khá yếu, khi làm việc cần cẩn thận tỉ mỉ là quan trọng, dù gặp chuyện gì cũng không được căng thẳng, giữ bình tĩnh mới có cách giải quyết vấn đề. Tài lộc khá yếu, trong đầu tư tài chính khả năng xuất hiện tổn thất lớn, đa phần do yếu tố bất khả kháng gây ra. Tình cảm hơi yếu, trong mối quan hệ thân mật quá để tâm lời người khác sẽ ảnh hưởng phán đoán của mình, vạn nhất oan uổng đối phương thì không hay. Sức khỏe hơi yếu, cẩn thận kẻo cảm lạnh.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình không dễ dàng quyết định gì, khá bảo thủ lo mình chịu thiệt. Sự nghiệp khá ổn, ở nơi làm việc làm việc không có tình huống không thuận lợi, mọi việc nhiều cẩn thận đừng để tài nguyên và thành quả đang cầm tuột mất là được, trước tiên đảm bảo mình là ưu tiên hàng đầu. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính muốn có lợi nhuận phải bỏ công sức, đây là chuyện đương nhiên. Tình cảm bình thường, thái độ của bạn đời với mình ổn, có chuyện cũng sẵn lòng cùng bàn bạc. Sức khỏe khá ổn, cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp có người cản trở bạn làm việc đừng sợ, đa phần là hổ giấy mà thôi. Sự nghiệp bình bình, khi làm việc luôn xuất hiện người hoặc việc quấy rối, bản thân tâm thái tốt tự nhiên không lo lắng sợ hãi, chẳng có gì to tát lý trí ứng phó là được. Tài lộc bình thường, chú ý kiểm soát ham muốn tiêu xài, tránh dưới xung động chi nhiều. Tình cảm bình thường, hai người ở bên nhau lúc nói chuyện ít, đều khá bận không có thời gian tương tác. Sức khỏe bình bình, vận động hợp lý cẩn thận đừng bị thương.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã có ý tưởng phải thực hiện mới tạo ra thành tích thực tế, chỉ mơ mộng không phải hành vi tốt. Sự nghiệp khá tốt, khi làm việc dám nghĩ dám làm mới là có thực lực, chỉ nói không làm khó thành chuyện gì, chỉ khi thực tiễn mới biết ý tưởng của mình đúng sai thế nào. Tài lộc khá ổn, đối với bất kỳ kế hoạch tăng thu giảm chi nào cũng đừng quên tranh thủ thời gian thực hiện mới biến thành tiền được. Tình cảm khá ổn, bạn và nửa kia trò chuyện khá nhiều, sẽ cảm thấy rất thư giãn tương tác hài hòa hơn. Sức khỏe khá tốt, nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá mệt mỏi.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết làm việc cảm thấy không thuận, cái này không được cái kia không xong. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc thường xuyên xuất hiện vấn đề, bạn cũng không muốn bị kẹt nhưng chẳng có cách chỉ có thể thuận thế mà làm, lực lượng xung quanh có thể mượn cũng ít, dường như hiện tại dựa vào thời gian giải quyết mới là cách tốt. Tài lộc hơi yếu, áp lực kinh tế lớn, các dự án đều cần chi trả chẳng ứng phó nổi. Tình cảm hơi yếu, cả hai đều muốn đối phương nghe lời mình, tới lui cứ giằng co ở đó. Sức khỏe bình thường, chú ý sức khỏe tim mạch là thích hợp.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hy vọng mình được nhiều người thích và khen ngợi hơn, thực tế chuyện này chẳng đơn giản. Sự nghiệp bình bình, ở nơi làm việc muốn quảng bá bản thân với cấp trên và khách hàng cần chút kỹ xảo, thẳng thắn chưa chắc hiệu quả tốt, có khi gián tiếp ủng hộ lại hữu dụng hơn. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính trước tiên làm tốt nhiệm vụ đang cầm, có dư sức mới cân nhắc làm thêm cái khác. Tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật dễ xuất hiện hiểu lầm, lúc cả hai thông cảm lẫn nhau không nhiều. Sức khỏe bình thường, làm nhiều việc khiến mình vui vẻ là thích hợp.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay tổng thể khá tốt, tâm thái vững không dễ bị tình huống xung quanh ảnh hưởng. Sự nghiệp khá tốt, ở nơi làm việc làm việc sẽ trở nên đơn giản dễ dàng hơn, một số người có thể gặp quý nhân giới thiệu dự án, dù tình huống nào muốn đạt thành tích tốt thực lực bản thân phải cứng, chỉ như vậy mới có được thứ mình muốn. Tài lộc khá tốt, trong đầu tư tài chính dự án tốt bản thân cũng phải làm tốt mới có lợi nhuận, thiếu một không được. Tình cảm khá tốt, hai người ở bên nhau vui vẻ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng tự tại không áp lực. Sức khỏe khá tốt, cơ thể khỏe mạnh.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
