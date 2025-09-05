Đồng Nai: Trường Thọ thắng gói thầu làm đường hơn 6 tỷ tại Đồng Xoài

Một gói thầu thi công xây lắp tại Đồng Xoài vừa khép lại với kết quả khá đặc biệt, đơn vị trúng thầu có giá dự thầu chỉ đứng thứ 4 trong số 7 nhà thầu tham dự.

Theo đó, ngày 10/2/2025, UBND TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước cũ) ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND, phê duyệt dự án “Lắp đặt biển tên đường, biển báo giao thông; vạch phân làn đường, gờ giảm tốc một số tuyến đường trên địa bàn TP Đồng Xoài (đợt 2)”, với tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 21/7/2025, Ban QLDA Khu vực Đồng Xoài (thuộc UBND tỉnh Đồng Nai) ra Quyết định số 289/QĐ-QLDA_KVĐX phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án, gồm 5 gói thầu, tổng giá trị 6,902 tỷ đồng. Đến ngày 24/7/2025, cơ quan này tiếp tục ban hành Quyết định số 297/QĐ-QLDA_KVĐX, phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho gói thầu thi công xây dựng trên.

Trích một phần Quyết định số 316/QĐ-QLDA_KVĐX. Nguồn MSC.

Ngày 4/8/2025, gói thầu được tiến hành mở thầu, với giá dự toán 6,618 tỷ đồng và có tới 7 nhà thầu tham dự. Trong số này, Công ty TNHH SX XD TM Phú An Khang chào giá thấp nhất (3,482 tỷ đồng) nhưng không đạt yêu cầu kỹ thuật; Liên danh Trần Vũ – Hải Minh dự thầu 3,507 tỷ đồng, bị loại do không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm; Công ty TNHH Xây dựng Nam Cường chào 4,144 tỷ đồng, nhưng hồ sơ không hợp lệ.

Kết quả, ngày 20/8/2025, ông Trần Ngọc Nguyên – Giám đốc Ban QLDA Khu vực Đồng Xoài ký Quyết định số 316/QĐ-QLDA_KVĐX, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chính thức trao gói thầu cho Công ty TNHH MTV Trường Thọ, đơn vị có giá dự thầu xếp thứ 4, với giá dự và trúng thầu 4,368 tỷ đồng, vượt qua các đối thủ chính thức trúng thầu.

Đáng chú ý, Công ty CP GCM (4,433 tỷ đồng) và Liên danh Vietcons – Cầu đường Thuận Lợi (5,245 tỷ đồng) đều bị loại, vì không đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm. Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Việt Thắng (5,645 tỷ đồng), được xếp hạng 2, không đủ điều kiện để vượt qua Trường Thọ.

UBND TP Đồng Xoài cũ, cho biết, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn chưa có hệ thống biển báo, biển tên đường đầy đủ; các vạch phân làn đã mờ sau thời gian dài sử dụng; gờ giảm tốc bị xuống cấp. Thực trạng này gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến lưu thông và thông tin cho người dân. Do đó, việc triển khai dự án không chỉ mang ý nghĩa bổ sung, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, mà còn là bước quan trọng để nâng cao an toàn giao thông và đảm bảo thực thi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Công ty Trường Thọ chủ yếu tham dự và trúng thầu tại tỉnh Bình Phước cũ.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trước đó ngày 26/6/2025, Liên danh Trường Thọ - Công ty TNHH MTV Việt Thắng - Công ty TNHH MTV Quang Long cũng được ông Đinh Tiến Hải – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Phước cũ, ký Quyết định số 149/QĐ-BQLDA chỉ định trúng gói thầu gói thầu XL03: Xây dựng và lắp đặt thiết bị khu tái định cư huyện Bù Đăng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Phước, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Với giá trị chỉ định thầu 71,168 tỷ đồng.