Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Không để thành quả hôm nay thành gánh nặng mai sau

Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh chuyển đổi xanh phải trở thành động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân TP.

Sáng 7/11, tại TP HCM, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 với chủ đề “Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững” chính thức khai mạc tại Công viên Phan Đình Phùng, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11 với nhiều chương trình trải nghiệm, giao lưu và kết nối cộng đồng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Chương trình do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Chương trình hướng đến hưởng ứng các cam kết tại COP26, thúc đẩy chuyển đổi xanh và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Ngày hội Việt Nam Xanh được tổ chức, với sự tham gia của hơn 40 đơn vị, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như Signify, Agris, Saigon Co.op, ACB, TH, Duy Tân Recycling...

Ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững

Phát biểu tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh, nhấn mạnh TP HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian phát triển rộng lớn hơn.

“TP HCM xác định tăng trưởng nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để những thành quả hôm nay phải trở thành những gánh nặng cho những thế hệ mai sau” – ông Bùi Minh Thạnh khẳng định và nhấn mạnh chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu bảo vệ môi trường, mà phải trở thành động lực đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân TP.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chạm tay kích hoạt nguồn năng lượng xanh để khai mở Ngày Hội Việt Nam Xanh 2026. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó Chủ tịch UBND Bùi Minh Thạnh cho biết TP HCM xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là ba động lực chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Thành phố đang thúc đẩy chuyển đổi xanh trên các lĩnh vực trọng yếu như phát triển giao thông công cộng và phương tiện sử dụng năng lượng sạch; đổi mới công nghệ, giảm phát thải trong công nghiệp; kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý nước thải, chất thải rắn, phục hồi sông kênh rạch và phát triển công viên xanh.

“Đặc biệt, thành phố xác định kinh tế tuần hoàn là một hướng đi chiến lược để hiện thực hóa trong chuyển đổi xanh” – ông nhấn mạnh.

Thông tin thêm, lãnh đạo TP HCM cho hay hiện mỗi ngày TP đang thải ra 14.000 tấn rác, trung bình mỗi người dân TP thải ra 1 kg rác/ngày. Do đó, TP sẽ thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, phát triển công nghệ tái chế, xử lý rác phát điện, khu công nghiệp sinh thái, logistics xanh, đồng thời khuyến khích tài chính xanh, đổi mới công nghệ và phát triển các chuỗi giá trị tuần hoàn.

“Quan điểm của thành phố là không chỉ giải quyết những vấn đề môi trường đã phát sinh mà phải chủ động kiến tạo mô hình phát triển ít sử dụng tài nguyên hơn, tạo ra ít chất thải hơn và mang lại giá trị kinh tế cao hơn” - ông Thạnh nêu rõ.

Ông cho biết TP HCM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các tổ chức và người dân chung tay để thực hiện chuyển đổi xanh. Chuyển đổi xanh phải trở thành một động lực tăng trưởng mới, kinh tế tuần hoàn phải trở thành phương thức phát triển mới, và người dân phải là trung tâm, là chủ thể và là người thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển.

Khách tham quan và check-in tại các gian hàng trong chương trình. Ảnh: MAI NGUYÊN

Chuyển đổi xanh phải được thể hiện bằng hành động cụ thể

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP HCM, Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi trẻ, cho biết chuyển đổi xanh không thể chỉ dừng lại ở những cam kết, khẩu hiệu hay hội nghị mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, những mô hình có thể nhân rộng và kết quả có thể đo lường. Đặc biệt, chuyển đổi xanh chỉ có thể thành công khi có sự tham gia, chung tay của người dân, doanh nghiệp cũng như cộng đồng.

Người dân tham quan và tham gia trò chơi tại các gian hàng trong chương trình Ngày hội Việt Nam xanh 2026. Ảnh: MAI NGUYÊN

Chuyển đổi xanh bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng có sức lan tỏa của mỗi người dân. “Đó đơn giản là mang theo túi sử dụng nhiều lần khi đi mua sắm, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nhà, tiết kiệm nước, ưu tiên sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường…” – ông nói đồng thời nhấn mạnh không ai có thể chuyển đổi xanh thay cho chúng ta. Mỗi cơ quan hãy bắt đầu từ một chính sách thiết thực; mỗi doanh nghiệp hãy bắt đầu từ một thay đổi trong sản xuất, kinh doanh; mỗi người dân hãy bắt đầu từ một hành động trong cuộc sống hằng ngày.

“Khi hàng triệu hành động nhỏ được kết nối, chúng ta sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho đất nước" - ông Toàn nhấn mạnh. Dẫn chứng một số câu chuyện về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp như Duy Tân Recycling, Vinamilk, ông Trần Xuân Toàn nêu rõ chuyển đổi xanh không nhất thiết phải đánh đổi giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm môi trường. Ngược lại, nếu đầu tư đúng hướng về công nghệ và chiến lược sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.