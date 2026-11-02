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Sống xanh

Bắc Ninh ra quân tháo dỡ công trình trái phép

UBND phường Kinh Bắc đã ra quân tháo dỡ công trình trái phép trên ngõ đi chung Ninh Xá.

Bảo Ngân

Ngày 2/11, theo thông tin từ UBND phường Kinh Bắc (TP Bắc Ninh), sáng cùng ngày, phường đã tổ chức ra quân tháo dỡ công trình, kiến trúc xây dựng không đúng quy định trên phần ngõ đi chung tại Tổ dân phố Ninh Xá, nhằm khôi phục nguyên trạng không gian sinh hoạt cho người dân.

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Hiện trường công trình trái phép được tháo dỡ.

Cụ thể, hộ gia đình ông Nguyễn Tuấn Kiệt đã tự ý xây dựng trên phần ngõ đi chung thuộc thửa đất số 57, tờ bản đồ số 6. Do đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu tự tháo dỡ, nhưng đến hạn ngày 25/10/2026 gia đình không chấp hành, nên UBND phường quyết định tổ chức cưỡng chế.

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Công tác tháo dỡ diễn ra nghiêm ngặt, an toàn.

Công tác tháo dỡ công trình trái phép trên diễn ra nghiêm ngặt, đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn cho người, tài sản và công trình liền kề, đồng thời giữ nguyên cao độ, diện tích và khả năng thoát nước khu vực.

Sau khi hoàn thành, lực lượng thu dọn, vận chuyển phế thải đúng quy định, lập biên bản và bàn giao lại nguyên trạng ngõ đi chung cho Tổ dân phố Ninh Xá quản lý, sử dụng.

>>> Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn:BTV.
#Công trình trái phép #ngõ đi chung #Bắc Ninh

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Hiện trường vụ việc.
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