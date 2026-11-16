Hà Nội ghi nhận 619 ca sốt xuất huyết và 20 ổ dịch mới trong 1 tuần

Sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại Hà Nội với 619 ca mắc mới và 20 ổ dịch phát sinh trong tuần qua, dù số ca từ đầu năm thấp hơn nhiều năm trước.

Sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp với hàng trăm ca mắc mới

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 6/11 đến 13/11), tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch sốt xuất huyết vẫn tiếp tục ghi nhận hàng trăm ca mắc mới và nhiều ổ dịch phát sinh.

Cụ thể, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 619 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 101 phường, xã; phân bố rải rác ở một số địa bàn như Hòa Xá, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Hồng Hà, Hồng Vân, Dân Hòa...

Đồng thời, cơ quan chuyên môn cũng phát hiện 20 ổ dịch mới tại các phường, xã: Cửa Nam, Đại Thanh, Bát Tràng, Chương Mỹ, Hà Đông, Hát Môn, Mê Linh, Phú Nghĩa, Phú Thượng, Phúc Lộc, Phúc Thọ, Thanh Liệt, Thanh Oai, Thiên Lộc, Trần Phú, Từ Liêm, Xuân Đỉnh và Xuân Phương.

Ảnh: CDC Hà Nội

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 7.026 ca mắc sốt xuất huyết tại 122 phường, xã và chưa có trường hợp tử vong. Số ca mắc giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023 (33.934 ca) và giảm 7.351 trường hợp so với mức trung bình giai đoạn 2021 - 2025 (12.788 ca). Cộng dồn từ đầu năm có 279 ổ dịch, hiện còn 31 ổ dịch đang hoạt động.

Đối với bệnh tay chân miệng, tuần qua ghi nhận 118 ca mắc tại 61 phường, xã (như Tây Mỗ, Từ Liêm, Bạch Mai, Yên Hòa, Kiến Hưng...), giảm 35 trường hợp so với tuần trước đó (153 ca) và không phát sinh ổ dịch mới. Cộng dồn năm 2026 đến nay, thành phố có 6.843 ca mắc tại 126 phường, xã, không ghi nhận ca tử vong; toàn bộ 105 ổ dịch từ đầu năm đều đã kết thúc hoạt động.

Ngoài ra, trong tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận rải rác một số ca bệnh truyền nhiễm khác nhưng đều không có trường hợp tử vong. Như ho gà ghi nhận 4 ca mắc tại 4 phường, xã (cộng dồn năm 2026 là 132 ca tại 66 phường, xã). Sởi ghi nhận 2 ca mắc tại Đại Mỗ và Yên Nghĩa (cộng dồn là 418 ca tại 113 phường, xã). COVID-19 ghi nhận 2 ca mắc mới (cộng dồn là 1.676 ca tại 122 phường, xã).

Chủ động giám sát, ngăn chặn dịch bệnh mùa Thu - Đông

Để kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, trong tuần qua, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để các khu vực có ca bệnh, đồng thời trực tiếp giám sát ổ dịch sốt xuất huyết tại 4 phường, xã gồm Kim Liên, Hòa Xá, Kiều Phú và Ô Chợ Dừa.

Trong tuần tới, công tác giám sát phòng, chống sốt xuất huyết sẽ tiếp tục được triển khai tại các địa bàn trọng điểm gồm: Phú Nghĩa, Đại Thanh, Hòa Xá, Hồng Hà, Phúc Sơn, Phú Cát, Tiến Thắng, Phương Liệt và Cửa Nam; song song với việc giám sát chặt chẽ các khu vực xuất hiện ca bệnh tay chân miệng.

Ngành y tế Thủ đô yêu cầu Trạm Y tế các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi chủ động; tăng cường phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, các cơ sở y tế phân cấp cũng như trong trường học – đặc biệt là nhóm bệnh truyền nhiễm mùa Thu - Đông như cúm, não mô cầu... Các cơ sở giáo dục được hướng dẫn thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn lớp học để phòng ngừa lây lan.

Bên cạnh đó, các đơn vị y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để giám sát dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.