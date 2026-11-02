Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống xanh

Trại gà 2.500 con gây ô nhiễm ở Bắc Ninh bị yêu cầu ngừng hoạt động

Trang trại chăn nuôi gà với quy mô gần 2.500 con tại tổ dân phố Tân Mai (Bắc Ninh) vừa bị yêu cầu chấm dứt hoạt động do gây ô nhiễm.

Bảo Ngân

UBND phường Đa Mai (TP Bắc Ninh), đã ra quyết định yêu cầu ông Lê Huy Hoàng - chủ trại gà khoảng 2.500 con tại tổ dân phố Tân Mai, chấm dứt hoạt động chăn nuôi kể từ ngày 1/11/2026 do gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh từ người dân tổ dân phố Tân Mai (phường Đa Mai, TP Bắc Ninh) về tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi gà của ông Lê Huy Hoàng, UBND phường đã tổ chức kiểm tra thực tế và xác nhận nội dung phản ánh là có cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, trại có 3 chuồng nuôi với tổng số khoảng 2.500 con gà đẻ, đang trong giai đoạn khai thác trứng.

cats.jpg
Trại phun hóa chất khử khuẩn, diệt côn trùng trong quá trình di dời đàn gà.

Người dân cho biết hoạt động của trại phát sinh mùi hôi và ruồi nhặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của các hộ gia đình và doanh nghiệp xung quanh. Ông Hoàng giải thích dù đã sử dụng đệm lót sinh học cùng nhiều biện pháp xử lý khác, quá trình thu gom chất thải vẫn không tránh khỏi gây ô nhiễm.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND phường Đa Mai ra quyết định yêu cầu ông Lê Huy Hoàng và Doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi Hoàng Hưng chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại địa chỉ trên kể từ ngày 1/11/2026. Chính quyền cũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn, giám sát việc di dời, xử lý phân và chất thải nghiêm cấm đổ, chôn lấp, đốt hay xả nước thải trái quy định, đồng thời yêu cầu vệ sinh, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại.

Đến hiện tại, chủ trại đã di dời được hơn 1.500 con gà, phần còn lại đang được tiếp tục chuyển đi nơi khác theo kế hoạch.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nam sinh ở Bắc Ninh dũng cảm tay không đối mặt với hai tên "đạo chích".
#Trại gà #Bắc Ninh #ô nhiễm

Bài liên quan

Sống xanh

34 dự án xanh đưa phụ phẩm vào chuỗi giá trị mới

Ngày 31/10 và 1/11, tại TP HCM, diễn ra vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 - năm 2026 với sự tham gia của 34 dự án đến từ 18 tỉnh, thành phố.

Cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vinamit, Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc, Mạng lưới Khởi nghiệp Xanh cùng các đơn vị đồng hành tổ chức.

Các dự án cho thấy nhiều hướng tiếp cận khác nhau trong khai thác tài nguyên bản địa, chế biến nông sản, phát triển vật liệu xanh, tận dụng phụ phẩm và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Xem chi tiết

Sống xanh

Hà Nội: Phát hiện khai thác khoáng sản trái phép ở Hạ Bằng

Lực lượng Công an Hà Nội vừa phát hiện hai người tại xã Hạ Bằng khai thác đá ong không có giấy phép. 

Ngày 29/10, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa qua tại thôn Bình Yên 2, xã Hạ Bằng, Công an xã Hạ Bằng phát hiện Hoàng Văn Đoàn (sinh năm 1966) và Hoàng Văn Kết (sinh năm 1964), cùng trú tại thôn Bình Yên 2, đang khai thác đá ong không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1000049462.jpg
Hiện trường vụ việc.
Xem chi tiết

Sống xanh

Bắc Ninh ra chỉ thị xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, bến bãi ven sông

UBND TP Bắc Ninh ban hành chỉ thị, yêu cầu trong 5 ngày rà soát toàn bộ vi phạm, 15 ngày phân loại và xử lý dứt điểm các bến bãi, trạm trộn trái phép ven sông.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều, bến bãi, trạm trộn bê tông ngoài bãi sông trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Bắc Ninh đánh giá, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, bến bãi ven sông vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều bến bãi chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn hoạt động; các nhà xưởng, trạm trộn bê tông, dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng tồn tại trong phạm vi bảo vệ đê điều chưa được xử lý dứt điểm. Trong khi đó, công tác quản lý tại một số địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê điều, ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ và phòng, chống thiên tai.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới