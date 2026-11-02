TP HCM: Nhà đầu tư quốc tế quan tâm năng lượng xanh, đề xuất tháo gỡ thủ tục

Diễn đàn do ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM chủ trì, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và tập đoàn quốc tế. Chương trình tập trung giới thiệu không gian phát triển mới của thành phố, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM chủ trì diễn đàn.

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Năng lượng xanh trở thành yếu tố thu hút nhà đầu tư

Phát biểu tại diễn đàn, ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), cho biết nguồn điện ổn định với mức giá cạnh tranh là một trong những yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư Mỹ, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao.

Bên cạnh yêu cầu bảo đảm nguồn cung, khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo đang ngày càng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của các tập đoàn quốc tế.

Theo đại diện AmCham, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) tạo điều kiện để doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn mua điện tái tạo từ đơn vị phát điện. Cơ chế này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các cam kết phát triển bền vững mà còn có thể thúc đẩy nguồn vốn đầu tư mới vào lĩnh vực năng lượng.

Cùng quan điểm, ông Wesley Chua, Thủ quỹ, Thành viên Ban Điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham), nhận định những yếu tố truyền thống như quỹ đất công nghiệp, chi phí lao động, đường sá và cảng biển vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng chưa đủ để đáp ứng những yêu cầu đầu tư mới.

Theo ông, các nhà đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm đến độ ổn định của nguồn điện, khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo, hạ tầng viễn thông và hệ thống trung tâm dữ liệu.

Đặc biệt, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện toán đám mây đang làm gia tăng nhu cầu đối với những dự án hạ tầng số có mức đầu tư lớn, thời gian khai thác dài và yêu cầu cao về nguồn điện.

Đại diện SingCham cho rằng, việc tiếp tục phát triển năng lượng xanh và hạ tầng số sẽ mở ra thêm cơ hội hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Singapore và TP HCM.

Doanh nghiệp mong muốn thủ tục đầu tư nhanh, minh bạch hơn

Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, ông Kulachet Dharachandra, đại diện Tập đoàn SCG tại Việt Nam, đánh giá tích cực những thay đổi về hạ tầng và cải cách hành chính của TP HCM.

Tuy nhiên, ông cũng đề cập một số vấn đề doanh nghiệp còn gặp phải khi thực hiện các dự án đầu tư mới hoặc điều chỉnh hoạt động sản xuất.

Theo đại diện SCG, việc triển khai một nhà máy mới có thể liên quan đến nhiều thủ tục như quy hoạch, giấy phép đầu tư và đánh giá tác động môi trường. Doanh nghiệp kỳ vọng thành phố tiếp tục phát triển cơ chế hỗ trợ theo một đầu mối, giúp quá trình chuẩn bị và triển khai dự án thuận lợi hơn.

Nhà đầu tư nước ngoài nêu ý kiến tại diễn đàn

Bên cạnh đó, những thay đổi về quy hoạch sử dụng đất cũng cần được thông tin sớm để doanh nghiệp chủ động kế hoạch đầu tư. Đặc biệt với các dự án công nghiệp có thời gian hoạt động hàng chục năm, tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách là yếu tố quan trọng.

Đại diện SCG đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cấp hoạt động sản xuất và đóng góp vào quá trình chuyển dịch hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.

Mời gọi vốn cho các dự án môi trường

Không chỉ tập trung thu hút dòng vốn cho công nghiệp và công nghệ cao, TP HCM còn giới thiệu danh mục 15 dự án tiêu biểu đang mời gọi đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực.

Trong đó, các dự án liên quan trực tiếp đến môi trường gồm hệ thống thu gom nước thải phường Bình Cơ dài khoảng 8,8 km; dự án thu gom và xử lý nước thải Tham Lương – Bến Cát giai đoạn 2, với công suất quy hoạch khoảng 230.000 m³/ngày vào năm 2040; và dự án xử lý nước thải Tây Bắc thành phố, với công suất quy hoạch khoảng 280.000 m³/ngày vào năm 2040.

Điểm đáng chú ý là cả ba dự án đều chưa xác định tổng mức đầu tư trong tài liệu giới thiệu của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC).

Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục làm rõ phương án huy động vốn, cơ chế lựa chọn nhà đầu tư và lộ trình triển khai để các dự án sớm đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải, cải thiện môi trường đô thị.

Những ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tại diễn đàn cho thấy việc thu hút đầu tư trong giai đoạn mới không chỉ phụ thuộc vào ưu đãi tài chính hay quy mô thị trường. Khả năng cung cấp năng lượng sạch, chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực và tính minh bạch của thủ tục hành chính cũng đang trở thành những yếu tố quan trọng.

Đối với TP HCM, vấn đề tiếp theo là chuyển các cơ hội hợp tác và danh mục dự án mời gọi đầu tư thành những dự án được triển khai thực tế, qua đó tạo ra giá trị kinh tế và cải thiện chất lượng sống của người dân.