Đồng Nai: Liên danh 2 thành viên trúng gói xây dựng Trường Mầm non Sơn Ca

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu thi công xây lắp + thiết bị thuộc dự án Xây dựng phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non Sơn Ca tại phường Bình Long, TP Đồng Nai đã hoàn thành quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng. Dự án được triển khai trên cơ sở Quyết định phê duyệt số 738/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 do Chủ tịch UBND phường Bình Long ký thông qua. Toàn bộ nguồn vốn đầu tư được phân bổ từ ngân sách nhà nước nhằm nâng cao cơ sở vật chất giáo dục tại địa phương.

Tỷ lệ tiết kiệm ở mức khiêm tốn

Hồ sơ mời thầu được phê duyệt theo Quyết định số 113/QĐ-TTDVTH ngày 12/6/2026 do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Long ký duyệt, đưa ra mức giá của gói thầu là 12.508.721.147 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định là đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhằm đảm bảo tính tiếp cận rộng rãi cho các đơn vị kinh doanh.

Sau quá trình đóng và mở thầu công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 121/QĐ-TTDVTH ngày 24/6/2026 xác định đơn vị trúng thầu là Liên danh trường Mầm non Sơn Ca. Giá trúng thầu chính thức được xác định là 12.374.519.789 đồng.

Đối chiếu giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền cắt giảm được cho ngân sách nhà nước là 134.201.358 đồng. Biên độ giảm giá này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,07%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 121/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Nhận diện liên danh trúng thầu và tiến độ xét duyệt

Liên danh trúng thầu bao gồm hai thành viên: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thiên Phú có mã số thuế 3801097542 (đóng vai trò liên danh chính) và Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Mộc Kiến Quốc có mã số thuế 3801150997 (đóng vai trò liên danh phụ). Cả hai doanh nghiệp này đều đăng ký địa chỉ trụ sở tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy cho thấy hai doanh nghiệp này có sự am hiểu sâu sắc về thị trường đấu thầu khu vực. Công ty Thiên Phú từng tham gia khoảng 59 gói thầu và ghi nhận trúng 32 gói, với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 298.622.133.029 đồng. Doanh nghiệp này cũng từng có lịch sử tương tác với Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long Bình Phước – đơn vị đóng vai trò thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu hiện tại. Trong khi đó, Công ty Mộc Kiến Quốc cũng sở hữu hồ sơ năng lực đáng chú ý khi tham gia khoảng 65 gói thầu và trúng 42 gói, tổng giá trị đạt khoảng 225.288.267.935 đồng. Đáng chú ý, hai thành viên trong liên danh này từng có nhiều lần tương tác khi vừa là đối thủ trực tiếp trong khoảng 7 gói thầu khác nhau, vừa là đối tác liên danh trong một số dự án xây lắp trước đây.

Bên cạnh yếu tố tài chính, dòng thời gian xét duyệt gói thầu cũng diễn ra với tốc độ khẩn trương. Sau khi biên bản mở thầu ghi nhận có 2 nhà thầu tham dự vào chiều ngày 22/06/2026, Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Miền Nam thông qua Tổ chuyên gia đã hoàn thành Báo cáo đánh giá E-HSDT số 151/BC-MN ngay trong ngày 23/06/2026. Chỉ một ngày sau, chủ đầu tư đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả cuối cùng, đưa Liên danh trường Mầm non Sơn Ca vào vị trí thực hiện hợp đồng trọn gói với thời gian 180 ngày. Đối thủ xếp hạng hai bị loại là Liên danh Công ty Đức Nguyên.

Góc nhìn từ các quy định hiện hành

Việc gói thầu thu hút được 2 liên danh nhà thầu tham gia nộp hồ sơ hợp lệ là điểm tích cực, chứng minh quy trình thông tin được thực hiện công khai, không xảy ra hiện tượng độc quyền hay duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế đạt xấp xỉ 1,07% vẫn đặt ra những bài toán về việc tối ưu hóa chi phí trong khâu lập dự toán và thương thảo hợp đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc bảo đảm số lượng nhà thầu tham gia là điều kiện cần để tạo tính cạnh tranh, nhưng hiệu quả cuối cùng của công tác đấu thầu đầu tư công phải được thể hiện qua chỉ số tiết kiệm nguồn vốn. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ yêu cầu về việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư với hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tránh lãng phí. Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát kỹ lưỡng giá dự toán, tăng cường các giải pháp thương thảo nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế cao nhất cho dòng vốn công ích.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

​