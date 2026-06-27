Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Liên danh 2 thành viên trúng gói xây dựng Trường Mầm non Sơn Ca

Công ty Thiên Phú và Công ty Mộc Kiến Quốc đã liên danh để trúng gói thầu xây dựng tại Trường Mầm non Sơn Ca với giá trúng 12,3 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,07%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu thi công xây lắp + thiết bị thuộc dự án Xây dựng phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non Sơn Ca tại phường Bình Long, TP Đồng Nai đã hoàn thành quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng. Dự án được triển khai trên cơ sở Quyết định phê duyệt số 738/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 do Chủ tịch UBND phường Bình Long ký thông qua. Toàn bộ nguồn vốn đầu tư được phân bổ từ ngân sách nhà nước nhằm nâng cao cơ sở vật chất giáo dục tại địa phương.

Tỷ lệ tiết kiệm ở mức khiêm tốn

Hồ sơ mời thầu được phê duyệt theo Quyết định số 113/QĐ-TTDVTH ngày 12/6/2026 do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Long ký duyệt, đưa ra mức giá của gói thầu là 12.508.721.147 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định là đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhằm đảm bảo tính tiếp cận rộng rãi cho các đơn vị kinh doanh.

Sau quá trình đóng và mở thầu công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 121/QĐ-TTDVTH ngày 24/6/2026 xác định đơn vị trúng thầu là Liên danh trường Mầm non Sơn Ca. Giá trúng thầu chính thức được xác định là 12.374.519.789 đồng.

Đối chiếu giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền cắt giảm được cho ngân sách nhà nước là 134.201.358 đồng. Biên độ giảm giá này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,07%.

1782457569077-703199000672179758-4138090355331074433-e15116f4fb6194c35ad4886e88b91583.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 121/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Nhận diện liên danh trúng thầu và tiến độ xét duyệt

Liên danh trúng thầu bao gồm hai thành viên: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thiên Phú có mã số thuế 3801097542 (đóng vai trò liên danh chính) và Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Mộc Kiến Quốc có mã số thuế 3801150997 (đóng vai trò liên danh phụ). Cả hai doanh nghiệp này đều đăng ký địa chỉ trụ sở tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy cho thấy hai doanh nghiệp này có sự am hiểu sâu sắc về thị trường đấu thầu khu vực. Công ty Thiên Phú từng tham gia khoảng 59 gói thầu và ghi nhận trúng 32 gói, với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 298.622.133.029 đồng. Doanh nghiệp này cũng từng có lịch sử tương tác với Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long Bình Phước – đơn vị đóng vai trò thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu hiện tại. Trong khi đó, Công ty Mộc Kiến Quốc cũng sở hữu hồ sơ năng lực đáng chú ý khi tham gia khoảng 65 gói thầu và trúng 42 gói, tổng giá trị đạt khoảng 225.288.267.935 đồng. Đáng chú ý, hai thành viên trong liên danh này từng có nhiều lần tương tác khi vừa là đối thủ trực tiếp trong khoảng 7 gói thầu khác nhau, vừa là đối tác liên danh trong một số dự án xây lắp trước đây.

Bên cạnh yếu tố tài chính, dòng thời gian xét duyệt gói thầu cũng diễn ra với tốc độ khẩn trương. Sau khi biên bản mở thầu ghi nhận có 2 nhà thầu tham dự vào chiều ngày 22/06/2026, Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Miền Nam thông qua Tổ chuyên gia đã hoàn thành Báo cáo đánh giá E-HSDT số 151/BC-MN ngay trong ngày 23/06/2026. Chỉ một ngày sau, chủ đầu tư đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả cuối cùng, đưa Liên danh trường Mầm non Sơn Ca vào vị trí thực hiện hợp đồng trọn gói với thời gian 180 ngày. Đối thủ xếp hạng hai bị loại là Liên danh Công ty Đức Nguyên.

Góc nhìn từ các quy định hiện hành

Việc gói thầu thu hút được 2 liên danh nhà thầu tham gia nộp hồ sơ hợp lệ là điểm tích cực, chứng minh quy trình thông tin được thực hiện công khai, không xảy ra hiện tượng độc quyền hay duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế đạt xấp xỉ 1,07% vẫn đặt ra những bài toán về việc tối ưu hóa chi phí trong khâu lập dự toán và thương thảo hợp đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc bảo đảm số lượng nhà thầu tham gia là điều kiện cần để tạo tính cạnh tranh, nhưng hiệu quả cuối cùng của công tác đấu thầu đầu tư công phải được thể hiện qua chỉ số tiết kiệm nguồn vốn. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ yêu cầu về việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư với hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tránh lãng phí. Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát kỹ lưỡng giá dự toán, tăng cường các giải pháp thương thảo nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế cao nhất cho dòng vốn công ích.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

#Liên danh trúng thầu xây dựng #Quy trình đấu thầu công khai #Hiệu quả tiết kiệm ngân sách #Trách nhiệm pháp lý nhà thầu #Chính sách đấu thầu công ích

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Chánh Quân - Hồng Hà trúng gói thầu xây trường học hơn 7 tỷ tại xã Công Hải

Gói thầu xây lắp Trường TH-THCS Phước Chiến được đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có Liên danh Chánh Quân - Hồng Hà tham dự và trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban quản lý dự án xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa) mới đây đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-BQL ngày 12/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 - Thi công xây dựng thuộc dự án Trường TH-THCS Phước Chiến. Quyết định do Phó Giám đốc phụ trách Huỳnh Công Thùy ký phê duyệt. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Chánh Quân - Hồng Hà (bao gồm các thành viên: Công ty TNHH Xây dựng Chánh Quân và Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Hồng Hà).

Gói thầu số 08 - Thi công xây dựng được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, với số E-TBMT là IB2600242307-00. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 140/QĐ-BQL ngày 25/05/2026, cũng do Phó Giám đốc phụ trách Huỳnh Công Thùy ký. Dữ liệu từ hệ thống đấu thầu cho thấy, dù gói thầu được thông báo công khai nhưng đến thời điểm đóng thầu ngày 08/06/2026, chỉ có duy nhất Liên danh Chánh Quân - Hồng Hà nộp hồ sơ dự thầu và trúng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Khánh Hòa: Gói thầu hơn 10 tỷ tại xã Ninh Sơn chỉ một liên danh dự thầu

Ban Quản lý dự án xã Ninh Sơn phê duyệt gói thầu bê tông hóa đường La Vang quy mô hơn 10 tỷ đồng cho một liên danh duy nhất nộp hồ sơ dự thầu qua mạng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình + Đảm bảo ATGT + Dự phòng thuộc dự án Bê tông hóa các tuyến đường La Vang 1, 2 (số thông báo mời thầu: IB2600227877) do Ban Quản lý dự án xã Ninh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) làm chủ đầu tư vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Ngày 20/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Ninh Sơn đã ký Quyết định số 439/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thuận Phước - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Cơ khí Trường Kỳ - Công ty TNHH Xây dựng 379 NT trúng thầu với giá 10.366.842.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt ban đầu là 10.651.095.986 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách địa phương đạt khoảng 284.253.986 đồng, đạt tỷ lệ xấp xỉ 2,67%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Trường THCS Hùng Vương: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu xây lắp hơn 4,15 tỷ đồng

Gói thầu xây lắp Trường THCS Hùng Vương hơn 4,1 tỷ được đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ một liên danh tham dự, trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,52%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/06/2026, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án xã Công Hải đã ký Quyết định số 158/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09: Thi công xây dựng, thuộc dự án Trường THCS Hùng Vương. Dự án này đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục tại địa phương sau khi áp dụng mô hình địa giới hành chính mới.

Hiệu quả kinh tế đạt mức thấp sau đấu thầu rộng rãi

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

73 tỷ đồng đấu thầu tại xã An Lục Long: Vì sao ngân sách chỉ tiết kiệm nhỏ giọt 1,16%? [Kỳ 1]

73 tỷ đồng đấu thầu tại xã An Lục Long: Vì sao ngân sách chỉ tiết kiệm nhỏ giọt 1,16%? [Kỳ 1]

Tập trung 100% dòng vốn vào lĩnh vực xây lắp hạ tầng công ích, trường học, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh chỉ nhích nhẹ ở mức 1,16%. Con số này đang đặt ra bài toán lớn về tính cạnh tranh và năng lực quản lý nguồn vốn nhà nước tại cơ sở

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

73 tỷ đồng đấu thầu tại xã An Lục Long: Vì sao ngân sách chỉ tiết kiệm nhỏ giọt 1,16%? [Kỳ 1]

73 tỷ đồng đấu thầu tại xã An Lục Long: Vì sao ngân sách chỉ tiết kiệm nhỏ giọt 1,16%? [Kỳ 1]

Tập trung 100% dòng vốn vào lĩnh vực xây lắp hạ tầng công ích, trường học, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh chỉ nhích nhẹ ở mức 1,16%. Con số này đang đặt ra bài toán lớn về tính cạnh tranh và năng lực quản lý nguồn vốn nhà nước tại cơ sở

Công ty Công Nghệ New trúng loạt gói thầu tại Khánh Hòa: Nhìn từ những con số [Kỳ 1]

Công ty Công Nghệ New trúng loạt gói thầu tại Khánh Hòa: Nhìn từ những con số [Kỳ 1]

Ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100%, Công ty TNHH Công Nghệ New là đối tác quen thuộc tại các dự án trường học ở tỉnh Khánh Hòa. Dù tuân thủ hình thức chỉ định thầu, mức độ cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách phân hóa rõ rệt giữa các địa bàn đang đặt ra những dấu hỏi cần kiểm chứng về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.