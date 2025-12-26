Hà Nội

Bạn đọc

Đồng Tháp: Đối thủ "nhiều duyên nợ" và tỷ lệ tiết kiệm tại các dự án [Kỳ 3]

Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành cho thấy sự xuất hiện lặp lại của một nhóm nhà thầu trong kịch bản "kẻ thắng - người thua" đầy kỳ lạ.

Hải Đăng- Hà Linh

Tiếp tục vệt bài về năng lực nhà thầu tại tỉnh Đồng Tháp, một vấn đề thu hút sự quan tâm không kém chính là tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả tiết kiệm ngân sách tại các dự án có sự tham gia của Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ra những mối quan hệ cạnh tranh đầy "duyên nợ" giữa doanh nghiệp này và một số nhà thầu địa phương khác.

Điển hình nhất là trường hợp đối đầu giữa Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành và Công ty TNHH MTV Tư vấn - Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp. Số liệu thống kê cho thấy, hai doanh nghiệp này đã chạm trán nhau trong 18 gói thầu khác nhau. Kết quả cuối cùng đầy bất ngờ khi Công ty Hoàn Thành thắng 8 gói, Trường Phát Đồng Tháp thắng 4 gói, các gói còn lại cả hai cùng trượt hoặc chưa có kết quả.

Một "đối thủ" khác cũng thường xuyên góp mặt trong các cuộc thầu cùng Hoàn Thành là Công ty TNHH Ngọc Linh Trân với 17 lần đụng độ. Tuy nhiên, trong mối quan hệ này, cán cân năng lực dường như nghiêng hẳn về phía nhà thầu Hoàn Thành khi doanh nghiệp này giành chiến thắng 8 lần, trong khi Ngọc Linh Trân chỉ thắng vỏn vẹn 1 lần khi đối đầu trực tiếp.

Việc các nhà thầu địa phương liên tục gặp nhau tại nhiều gói thầu với kịch bản thắng - thua có tính lặp lại khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tính thực chất của sự cạnh tranh. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên của một thị trường xây dựng quy mô nhỏ tại cấp huyện, hay tiềm ẩn những dấu hiệu của việc dàn xếp hồ sơ nhằm hợp thức hóa quy trình lựa chọn nhà thầu?.

Bên cạnh vấn đề cạnh tranh, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại các gói thầu này cũng là một bài toán cần lời giải. Tại dự án Cầu Trâu Trắng vừa được phê duyệt chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Hoàn Thành vào tháng 12/2025, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5,0% (giảm khoảng 96 triệu đồng so với giá dự toán gần 2 tỷ đồng). Mặc dù đây là mức giảm giá chấp nhận được đối với hình thức chỉ định thầu, nhưng nếu nhìn rộng ra các gói thầu đấu thầu rộng rãi mà doanh nghiệp này từng trúng, mức độ tiết kiệm vẫn là yếu tố cần được thẩm định kỹ lưỡng hơn.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích:

"Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 bổ sung đã có những chế tài rất nghiêm khắc đối với các hành vi thông thầu, dàn xếp hoặc hạn chế cạnh tranh. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh việc phải tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những nhà thầu có tần suất trúng thầu quá lớn tại một địa phương và thường xuyên gặp các đối thủ cũ. Các chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ, đồng thời tích cực đấu thầu qua mạng rộng rãi để thu hút các nhà thầu có năng lực từ nơi khác đến, tạo ra một môi trường cạnh tranh sòng phẳng và hiệu quả kinh tế tối ưu cho ngân sách Nhà nước."

Mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu là tìm ra đơn vị thi công tốt nhất với giá thành hợp lý nhất. Với việc một nhóm nhà thầu "quen mặt" liên tục chia nhau các dự án giao thông nông thôn tại Đồng Tháp, dư luận mong mỏi các cơ quan thanh tra, kiểm toán sớm vào cuộc để làm rõ tính minh bạch và đảm bảo mỗi đồng vốn đầu tư công đều được sử dụng đúng mục đích, mang lại lợi ích cao nhất cho cộng đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Đồng Tháp #Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành #Công ty Trường Phát Đồng Tháp #Công ty Ngọc Linh Trân #Mối quan hệ giữa các nhà thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Cảnh báo hệ lụy từ gói thầu giảm giá 20% tại Sở Xây dựng Lâm Đồng

Việc Công ty Kiến Thái Lợi trúng thầu với giá thấp hơn dự toán tới 2,5 tỷ đồng đang dấy lên lo ngại về chất lượng công trình đường ĐT.729. Các chuyên gia pháp lý cảnh báo, nếu không giám sát chặt, "tiết kiệm" có thể biến thành "lãng phí" khi công trình nhanh xuống cấp.

Câu chuyện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi trúng Gói thầu số 01: Xây dựng công trình thuộc dự án sửa chữa đường ĐT.729 với giá 9.997.552.895 đồng (tiết kiệm 20,37% so với giá gói thầu 12.554.396.136 đồng) không chỉ dừng lại ở những con số. Đằng sau mức tiết kiệm ngân sách lên tới hơn 2,5 tỷ đồng là nỗi lo hiện hữu về chất lượng công trình hạ tầng giao thông.

Rủi ro từ mức tiết kiệm "trong mơ"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Xây dựng Trung Tính trúng gói thầu hơn 6 tỷ tại Trường Đại học Cần Thơ [Kỳ 1]

Với tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 19,5%, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính đã vượt qua hai đối thủ để trúng gói thầu cải tạo tại Trường Đại học Cần Thơ.

Ngày 27/11/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, ông Trần Trung Tính đã ký Quyết định số 6561/QĐ-ĐHCT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình và mua sắm lắp đặt thiết bị dự án Cải tạo Nhà 4T2 thành Nhà học tập trung, Khu I - Trường Đại học Cần Thơ. Đây là gói thầu quan trọng sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường.

1-6429.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang được chỉ định thầu gói thiết bị tại Phú Quốc [Kỳ 1]

Thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc đã lựa chọn Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị với giá trúng hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 18/04/2025, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc đã ký Quyết định số 1351/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo các phòng ban và chỉnh trang đô thị. Dự án này có tổng mức đầu tư là 12.102.959.880 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, nhằm mục tiêu khắc phục tình trạng xuống cấp của Nhà thiếu nhi, sân vận động và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ người dân địa phương.

Trong cơ cấu chi phí của dự án, chi phí thiết bị được phê duyệt là 1.562.761.080 đồng. Đến ngày 04/11/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc ký Quyết định số 156/QĐ-BQL phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó Gói thầu số 08: Thiết bị có giá gói thầu được xác định là 1.083.583.440 đồng. Đáng chú ý, gói thầu này được tổ chức theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu vào Quý IV năm 2025.

Xem chi tiết

Tin mới

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.