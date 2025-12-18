Đồng Nai: Điệp khúc "trúng thầu sát giá" của Công ty Nguyễn Tiến Hùng tại phường Long Hưng [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng liên tiếp được chỉ định thầu 3 gói mua sắm thiết bị tại các đơn vị thuộc UBND phường Long Hưng (Đồng Nai). Điều đáng chú ý là cả 3 gói thầu đều có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách bằng 0.

Thực hiện Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Tại Đồng Nai, phường Long Hưng (mới) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập phường Long Bình Tân, phường An Hòa và xã Long Hưng.

Trong bối cảnh kiện toàn bộ máy hành chính tại đơn vị mới, công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động công vụ được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị tại địa phương này đang ghi nhận những chỉ số "trùng hợp" đáng chú ý liên quan đến Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng.

"Hat-trick" chỉ định thầu trong một tháng

Theo tài liệu phản ánh, chỉ trong vòng một tháng (từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11/2025), Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng (có địa chỉ tại số 216, Khu phố 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) đã được lựa chọn là đơn vị cung cấp thiết bị cho các cơ quan thuộc phường Long Hưng thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước.

Cụ thể, ngày 27/10/2025, ông Huỳnh Đặng Minh Khoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Hưng đã ký Quyết định số 09/QĐ-HCC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu số 1: Cung cấp máy quét, máy in, máy vi tính, máy lạnh, tivi".

Theo quyết định này, Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng là đơn vị được chỉ định thầu với giá trúng thầu là 206.700.000 đồng. Gói thầu này sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 ngày.

Cùng ngày 27/10/2025, tại Quyết định số 08/QĐ-HCC, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Hưng tiếp tục phê duyệt cho Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng trúng "Gói thầu số 2: Máy scan, máy lọc nước, camera 360 độ". Giá trúng thầu là 62.290.000 đồng, thời gian thực hiện 10 ngày.

Tiếp đó, đến ngày 27/11/2025, tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Hưng, ông Phạm Hoàng Minh, Trưởng phòng đã ký Quyết định số 15/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho doanh nghiệp này.

Theo đó, Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng trúng "Gói thầu số 1: Mua sắm máy vi tính, máy in A4, máy in màu, máy chiếu, màn hình vi tính, tivi, giá treo tivi của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Hưng". Giá trúng thầu là 170.440.000 đồng, thời gian thực hiện 10 ngày.

Điệp khúc "tiết kiệm 0 đồng"

Một điểm chung của cả 3 gói thầu nêu trên là sự trùng khớp tuyệt đối giữa giá trúng thầu và giá gói thầu (giá dự toán) được phê duyệt trước đó.

Cụ thể, tại Gói thầu số 1 của Trung tâm Phục vụ hành chính công, giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-HCC ngày 24/10/2025 là 206.700.000 đồng. Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng trúng thầu với giá 206.700.000 đồng. Tiết kiệm cho ngân sách: 0 đồng.

Tương tự, tại Gói thầu số 2, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 05/QĐ-HCC ngày 23/10/2025 đưa ra giá gói thầu là 62.290.000 đồng. Kết quả, doanh nghiệp này trúng thầu đúng bằng 62.290.000 đồng. Tiết kiệm: 0 đồng.

Tại gói thầu của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, kịch bản này lặp lại. Theo Quyết định số 14/QĐ-KTHTĐT ngày 20/11/2025 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu là 170.440.000 đồng. Giá trúng thầu của Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng cũng là 170.440.000 đồng.

Như vậy, qua 3 gói thầu với tổng giá trị hơn 439 triệu đồng lấy từ nguồn ngân sách nhà nước (nguồn sự nghiệp, nguồn thực hiện nhiệm vụ cấp bách), thông qua hình thức chỉ định thầu, tỷ lệ tiết kiệm đạt được là con số 0 tròn trĩnh.

Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp cấp bách, thiên tai, dịch bệnh hoặc các gói thầu phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp thiết mà nếu tổ chức đấu thầu rộng rãi sẽ không đáp ứng được yêu cầu về tiến độ.

Trong các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (như Quyết định số 14/QĐ-KTHTĐT hay Quyết định số 05/QĐ-HCC), chủ đầu tư đều căn cứ vào các văn bản chấp thuận phương án mua sắm để thực hiện "các nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách" sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, danh mục hàng hóa mua sắm chủ yếu là: Máy vi tính, máy in, máy lạnh, tivi, máy lọc nước, camera... Đây là các trang thiết bị văn phòng phổ thông, có sẵn trên thị trường với nhiều nhà cung cấp.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ quan điểm: "Việc lạm dụng khái niệm 'cấp bách' để chia nhỏ gói thầu hoặc áp dụng chỉ định thầu đối với các hàng hóa thông dụng là vấn đề cần được giám sát chặt chẽ. Mặc dù việc ổn định bộ máy sau sáp nhập là cần thiết, nhưng việc mua sắm tài sản công vẫn phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Việc chỉ định thầu liên tiếp cho một doanh nghiệp trên cùng địa bàn với giá trúng thầu không giảm một đồng nào so với dự toán là dấu hiệu cần được cơ quan chức năng lưu tâm rà soát".

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng được thành lập và hoạt động trên địa bàn phường Long Hưng. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tiến Hùng. Việc doanh nghiệp địa phương tham gia và trúng thầu là điều bình thường, nhưng việc liên tục được chỉ định thầu "sát giá" tuyệt đối đặt ra câu hỏi về tính khách quan trong công tác xây dựng giá dự toán và lựa chọn nhà thầu tại đơn vị hành chính mới này.

Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cần kiểm tra, rà soát quy trình mua sắm, việc thẩm định giá và chất lượng tài sản bàn giao tại các gói thầu nêu trên.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

