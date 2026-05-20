Giải mã tỷ lệ tiết kiệm 'quanh ngưỡng 5%' tại 3 gói thầu của Xây dựng TNB 68

Phòng Kinh tế xã Phú Lộc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn ba gói thầu xây lắp cho Công ty TNHH Xây dựng TNB 68 trong ngày 24/4/2026 với tỷ lệ tiết kiệm bám sát quy định pháp luật

Hà Linh

Dòng vốn đầu tư công từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tại địa phương luôn đòi hỏi tiến độ giải ngân khẩn trương đi đôi với việc tuân thủ chặt chẽ các quy chuẩn pháp lý. Ghi nhận tại Phòng Kinh tế xã Phú Lộc vào những ngày cuối tháng 4 năm 2026 cho thấy một hiện tượng đáng chú ý trong công tác lựa chọn nhà thầu, khi hàng loạt dự án xây lắp hạ tầng giao thông và giáo dục trên địa bàn cùng được giao cho một đơn vị thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn trong cùng một ngày.

Điểm hẹn quy trình: Ba quyết định ký trong vài giờ

Cụ thể, ngày 24/04/2026, Phòng Kinh tế xã Phú Lộc đã ký ban hành liên tiếp ba quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp. Điểm chung của cả ba văn bản này là đều áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn và đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Xây dựng TNB 68.

Tại Quyết định số 88/QĐ-PKT do Trưởng phòng Nguyễn Quốc Trạng ký, Công ty TNHH Xây dựng TNB 68 được chỉ định thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp cải tạo các điểm trường mầm non Hoa Hồng, Thạnh Trị. Giá trị chỉ định thầu được ấn định ở mức 1.165.000.000 đồng, so với giá gói thầu phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước đó (Quyết định số 53/QĐ-PKT ngày 14/04/2026) là 1.226.673.535 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách công là 61.673.535 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá đạt 5,03%. Dự án áp dụng loại hợp đồng trọn gói, triển khai trong thời gian 90 ngày.

Quyết định số 88/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cùng ngày 24/04/2026, Phòng Kinh tế xã Phú Lộc tiếp tục ban hành Quyết định số 79/QĐ-PKT phê duyệt chỉ định thầu cho doanh nghiệp này tại Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Lộ KT 13 (Trần Văn Bảy đến nhà Ông Nguyễn Văn Hùng). Gói thầu này có dự toán phê duyệt ban đầu là 1.046.658.229 đồng (theo Quyết định số 50/QĐ-PKT ngày 14/04/2026). Giá trúng thầu thương thảo được xác định là 994.000.000 đồng, giảm giá 52.658.229 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm đúng 5,03%.

Chuỗi chỉ định thầu trong ngày khép lại với Quyết định số 70/QĐ-PKT dành cho dự án Lộ ấp 2 từ nhà ông Tỷ đến nhà ông Minh Hận. Với giá gói thầu ban đầu là 969.415.327 đồng (phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 59/QĐ-PKT ngày 20/04/2026), Công ty TNHH Xây dựng TNB 68 được giao thực hiện với giá chỉ định thầu là 920.000.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu giao thông nông thôn này đạt mức 5,10%, thời gian thi công là 120 ngày. Như vậy, chỉ tính riêng trong ngày 24/04/2026, tổng giá trị dòng vốn đầu tư công được Phòng Kinh tế xã Phú Lộc giao cho duy nhất một nhà thầu thông qua hình thức chỉ định rút gọn đã vượt mốc 3 tỷ đồng.

Chân dung nhà thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng TNB 68 được thành lập vào ngày 11/01/2021, do ông Võ Thanh Luân làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, có trụ sở tại Đường Số 10, Khu Đô Thị 5A, Phường Phú Lợi, Cần Thơ.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng khoảng 30 gói thầu, trong đó trúng 15 gói, trượt 13 gói và 2 gói hiện chưa công bố kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 28.334.671.612 đồng, bao gồm cả các gói thầu tham gia dưới tư cách liên danh. Nếu tính riêng khối lượng công việc đảm nhận độc lập, tổng giá trị đạt khoảng 5.583.930.000 đồng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2026, doanh nghiệp này liên tục mở rộng địa bàn hoạt động khi từng trúng Gói thầu số 61 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ với giá trị 6.859.241.400 đồng vào cuối tháng 9 năm 2025, hay Gói thầu số 03 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạnh Trị với giá trúng thầu 2.038.824.849 đồng.

Tuy nhiên, việc tham gia 3 gói thầu tại Phòng Kinh tế xã Phú Lộc và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% với tổng doanh thu hơn 3 tỷ đồng đã cho thấy một sự phối hợp công vụ ghi nhận hiệu quả giữa nhà thầu và chủ đầu tư địa phương. Dưới góc độ quản lý kinh tế, dư luận thường đặt dấu hỏi về biên độ giảm giá tại các gói thầu chỉ định rút gọn khi chúng chỉ duy trì ổn định quanh ngưỡng trên dưới 5%. Dù vậy, khi đối chiếu trực diện vào hệ thống văn bản pháp quy mới nhất, các chuyên gia nhận định đây là minh chứng cho việc tuân thủ các quy định giới hạn kinh tế bắt buộc.

Góc nhìn chuyên gia

Chia sẻ quan điểm dưới góc nhìn luật sư, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Căn cứ theo các văn bản quy phạm mới, cụ thể là điểm b khoản 3 Điều 79 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về quy trình chỉ định thầu rút gọn, đối với gói thầu xây lắp thuộc các trường hợp được phép áp dụng, quá trình thương thảo giá giữa chủ đầu tư và nhà thầu bắt buộc phải bảo đảm mức tiết kiệm tối thiểu là 5% so với giá gói thầu được duyệt. Do đó, việc các gói thầu tại xã Phú Lộc đạt tỷ lệ giảm giá từ 5,03% đến 5,10% phản ánh đúng việc các bên đã tiến hành thương thảo nghiêm túc, bám sát khung sàn kinh tế tối thiểu do Chính phủ đề ra nhằm bảo vệ ngân sách, không thể coi là tỷ lệ tiết kiệm thấp hay mang tính hình thức."

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

Lâm Đồng: Lộ diện "hệ sinh thái" công ty tư vấn tại các gói thầu của xã Bảo Lâm 1 [Kỳ 3]

Quy trình lựa chọn nhà thầu tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng có sự tham gia xuyên suốt của một nhóm các đơn vị tư vấn lập hồ sơ, thẩm định và giám sát quen thuộc.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, đứng sau các quyết định phê duyệt kết quả thầu của Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 là các báo cáo thẩm định và đánh giá từ các doanh nghiệp tư vấn.

Tại dự án hẻm 43 Trần Phú, Công ty TNHH Linh Nguyễn XD là đơn vị được giao gói thầu số 04 về tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT. Theo báo cáo số 01/BCĐG-LNXD, đơn vị này đã trực tiếp đánh giá "Không đạt" cho các đối thủ cạnh tranh của Công ty Thanh Phú Hoàng. Đáng nói, Công ty Linh Nguyễn XD cũng thường xuyên xuất hiện trong danh sách các nhà thầu có quan hệ với chủ đầu tư.

Xây dựng Thủy lợi Thanh Toan trúng gói thầu chống ngập tại xã Lộc Ninh

Vượt qua một đối thủ, Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Thanh Toan đã trúng gói thầu xây dựng công trình chống ngập úng khu vực ấp 3 tại xã Lộc Ninh

Vấn đề tiêu thoát nước, chống ngập úng tại các khu dân cư luôn là bài toán cấp thiết trong đầu tư công cấp cơ sở. Mới đây, Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho dự án chống ngập tại khu vực ấp 3. Kết quả cho thấy, một doanh nghiệp xây lắp có bề dày "thành tích" tại địa phương đã được lựa chọn để triển khai dự án này.

Cụ thể, tại Quyết định số 1770/QĐ-PKT ký ngày 20/04/2026, ông Nguyễn Đình Hiển – Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Ninh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Thanh Toan (địa chỉ tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Xã Long Hựu, Tây Ninh: Điểm sáng tiết kiệm ngân sách qua các gói thầu xây lắp [Kỳ 1]

Với tỉ lệ tiết kiệm đạt 3,03%, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu đang cho thấy những nỗ lực trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến ngày 30/04/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu (Tây Ninh) đã triển khai tổng cộng 39 hoạt động liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận qua các dữ liệu hợp lệ đạt 7.590.580.691 đồng. Đáng chú ý, tỉ lệ tiết kiệm trung bình của đơn vị này đạt mức 3,03%, được đánh giá là con số khả quan trong quản lý đầu tư công tại cấp cơ sở.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các dự án tại xã Long Hựu năm 2026 tập trung mạnh vào việc cải thiện hạ tầng nông thôn và phục vụ an sinh xã hội. Điển hình như dự án mua sắm xe ô tô 8 chỗ phục vụ công tác chung có giá trúng thầu 825.000.000 đồng do Công ty Cổ phần Toyota Long An thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Bên cạnh đó là các công trình dân sinh thiết thực như nạo vét kênh nội đồng, chỉnh trang hệ thống thoát nước tại nhiều ấp trên địa bàn xã.

