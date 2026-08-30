Đồng Nai: Bức tranh trúng thầu liên tiếp của Tín Phú Khang tại phường Xuân Lập [Kỳ 2]

Trong thời gian chưa đầy 2 tháng, Công ty Tín Phú Khang trúng liên tiếp 5 gói thầu xây lắp tại phường Xuân Lập, TP Đồng Nai với tổng giá trị hơn 19,2 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà thầu tại các đơn vị trực thuộc phường Xuân Lập, TP Đồng Nai trong năm 2026 ghi nhận sự xuất hiện liên tục của một doanh nghiệp địa phương là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang (Mã số thuế: 3603278593; địa chỉ trụ sở tại Số 54, Đường Số 14, Khu phố Trung Tâm, Phường Xuân Lập, TP Đồng Nai). Doanh nghiệp do ông Nguyễn Hữu Phúc làm đại diện pháp luật này đã được công bố trúng liên tiếp 5 gói thầu xây lắp trên địa bàn phường Xuân Lập trong vòng chưa đầy 2 tháng với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 19,2 tỷ đồng.

Diễn biến tại các gói thầu này xuất hiện nhiều nét đặc trưng như: đấu thầu rộng rãi nhưng rơi vào tình trạng chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ, đối thủ cạnh tranh sớm bị loại ở khâu năng lực, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp, hoặc trúng thầu thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn cùng một ngày.

Bức tranh đấu thầu rộng rãi: Một mình tham dự hoặc đối thủ bị loại

Thương vụ có quy mô lớn nhất trong chuỗi trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang là Gói thầu số 06: Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Lập - Hàng Gòn (Đoạn giao đường sắt đến cổng chào khu Cầu Be). Gói thầu có mã số TBMT: IB2600317180, do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Xuân Lập làm chủ đầu tư. Dự án được duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 87/QĐ-TTDVTH ngày 19/06/2026.

Mặc dù được phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhưng Biên bản mở thầu ngày 06/07/2026 cho thấy chỉ duy nhất Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Đến ngày 10/07/2026, bà Nguyễn Đoàn Thanh Thủy - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Xuân Lập đã ký Quyết định số 119/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang với giá trúng thầu 12.817.979.000 đồng (loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 150 ngày). So với giá gói thầu 12.889.970.641 đồng, giảm 71.991.641 đồng, tương ứng 0,56%.

Quyết định số 119/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Tiếp đó, tại Gói thầu số 06 (Xây dựng) thuộc công trình Hệ thống thoát nước đường số 19, 20 Khu phố Trung Tâm (nay là khu phố Xuân Lập) phường Xuân Lập (Mã TBMT: IB2600395391), do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Lập làm chủ đầu tư theo Quyết định số 100/QĐ-KTHTĐT ngày 20/07/2026. Gói thầu có giá dự toán 2.937.069.926 đồng.

Tại biên bản mở thầu ngày 04/08/2026, có 02 nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang và Công ty TNHH Xây dựng Kim Trung Tín. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá, Công ty TNHH Xây dựng Kim Trung Tín (đơn vị từng đối đầu với Tín Phú Khang ở nhiều gói thầu trước đây) đã bị tổ chuyên gia đánh giá không đạt về năng lực, kinh nghiệm. Kết quả, ngày 11/08/2026, ông Hồ Quang Vương - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Lập đã ký Quyết định số 131/QĐ-KTHTĐT phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang trúng thầu với giá 2.856.779.000 đồng (thời gian thực hiện 120 ngày), đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,73% (tương đương 80.290.926 đồng).

Loạt gói chỉ định thầu rút gọn cùng ngày

Bên cạnh các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang còn được Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Xuân Lập chỉ định thầu rút gọn hàng loạt gói thầu xây lắp trụ sở cơ quan. Các gói thầu này đều được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng ngày 19/06/2026 và cùng được ký quyết định chỉ định thầu vào ngày 22/06/2026 bởi Giám đốc Nguyễn Đoàn Thanh Thủy.

Cụ thể, tại Gói thầu số 05: Xây dựng thuộc công trình Xây dựng phòng chức năng và mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu làm việc tại Khối Trụ sở Đảng uỷ phường (được duyệt KHLCNT tại Quyết định số 80/QĐ-TTDVTH), giá gói thầu là 996.242.209 đồng. Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng ngày 22/06/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Xuân Lập đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTDVTH chỉ định Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang thực hiện với giá trúng thầu 966.234.000 đồng (thời gian 90 ngày). Quyết định nêu rõ mức giá này đã giảm tương đương 3% sau thương thảo để lượng hóa hình thức chỉ định thầu, đạt mức tiết kiệm 3,01% (giảm 30.008.209 đồng).

Cùng ngày 22/06/2026, bà Nguyễn Đoàn Thanh Thủy tiếp tục ký Quyết định số 90/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05: Xây dựng thuộc công trình Xây dựng Trụ sở UBND phường Xuân Lập (Hạng mục các phòng làm việc) cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt tại Quyết định KHLCNT số 77/QĐ-TTDVTH là 1.884.416.782 đồng. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.827.884.000 đồng (tiết kiệm 3%, tương đương giảm trừ 56.532.782 đồng, thời gian thực hiện 90 ngày).

Quyết định số 90/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Cũng trong ngày 22/06/2026, bà Nguyễn Đoàn Thanh Thủy tiếp tục ký Quyết định số 88/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04: Xây dựng thuộc công trình Nâng cấp, sửa chữa Văn phòng Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ - Môi trường Xuân Lập cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt tại Quyết định phê duyệt KHLCNT số 76/QĐ-TTDVTH là 735.133.244 đồng. Giá trúng thầu được phê duyệt là 713.058.000 đồng (tiết kiệm 3%, tương đương giảm trừ 22.075.244 đồng, thời gian thực hiện 90 ngày).

Chuyên gia phân tích về bài toán cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Đánh giá tổng quan về chuỗi trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đặt ra 4 mục tiêu cốt lõi: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trong các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, khi chỉ có một nhà thầu tham dự hoặc đối thủ bị loại từ vòng đánh giá sơ bộ, tính cạnh tranh thực chất của thị trường bị suy giảm đáng kể. Mặc dù pháp luật cho phép mở thầu và xét duyệt khi chỉ có 01 nhà thầu tham gia theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nhưng tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,56% tại gói thầu xây dựng đường gần 13 tỷ đồng đặt ra câu hỏi về tính tối ưu của nguồn vốn ngân sách địa phương".

Đối với các gói chỉ định thầu rút gọn, Luật sư Nguyễn Văn Lập phân tích thêm: "Theo quy định tại Điều 78 và Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ định thầu các gói thầu xây lắp quy mô dưới 02 tỷ đồng là không vi phạm quy định về hạn mức. Việc chủ đầu tư đàm phán giảm trừ 3% giá gói thầu đã thể hiện sự nỗ lực lượng hóa tiết kiệm theo tinh thần Công văn số 5557/BTC-QLĐTV của Bộ Tài chính và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả quản lý đầu tư công. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp được giao đồng thời nhiều gói thầu chỉ định và trúng thầu rộng rãi trên cùng một địa bàn đòi hỏi chủ đầu tư phải giám sát chặt chẽ năng lực huy động thiết bị, nhân sự thực tế để đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công song trùng".

Việc liên tiếp trúng thầu 5 công trình với tổng quy mô hơn 19 tỷ đồng trong một khoảng thời gian ngắn tại phường Xuân Lập đặt ra bài toán về năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư trong công tác quản trị dự án công.