Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Đồng minh Mỹ muốn kết thúc xung đột Iran, ông Trump đòi trả chi phí

Các nước đồng minh của Mỹ tại Trung Đông được cho là muốn Mỹ tấn công Iran mạnh mẽ hơn nữa và ông Trump nắm lấy cơ hội này một cách rất thực dụng.

Tuệ Minh

Nhà Trắng cho biết ông Trump quan tâm đến việc kêu gọi các quốc gia Ả Rập giúp chi trả cho cuộc chiến tranh với Iran.

Ông Trump tâm đắc với ý tưởng yêu cầu các đồng minh Ả Rập chi trả cho cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump quan tâm đến việc kêu gọi các nước Ả Rập chi trả chi phí cho cuộc chiến tranh với Iran, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Hai, đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán với Tehran để chấm dứt xung đột đang tiến triển tốt.

Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu các nước Ả Rập có đứng ra giúp chi trả cho cuộc chiến hay không, bà Leavitt cho biết bà sẽ không nói trước ý kiến ​​của tổng thống đảng Cộng hòa nhưng đó là một ý tưởng mà ông Trump đã đưa ra.

“Tôi nghĩ đó là điều mà Tổng thống sẽ rất quan tâm và muốn yêu cầu họ làm. Tôi biết ông ấy có ý tưởng đó và tôi nghĩ các bạn sẽ còn được nghe anh ấy nói thêm về điều này.” - Thư ký báo chí Nhà Trắng nói.

Lãnh đạo các nước Ả Rập được cho là mong muốn Mỹ tăng cường tấn công Iran.

Sau hội nghị thượng đỉnh tại thành phố ven biển Jeddah của Ả Rập Xê Út, ba nhà lãnh đạo đã truyền đạt trong các cuộc trò chuyện riêng rằng họ không muốn chiến dịch quân sự kết thúc cho đến khi có những thay đổi đáng kể trong giới lãnh đạo Iran hoặc có sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của Iran.

Việc ông Tổng thống Mỹ nắm lấy cơ hội này để yêu cầu các nước đồng minh nói trên chi trả cho cuộc chiến là hoàn toàn dễ hiểu bởi sự thực dụng mang tính cố hữu của ông Trump.

Bà Leavitt cho biết những gì Tehran nói công khai khác với những gì họ nói riêng với các quan chức Mỹ, và Iran đã bí mật đồng ý với một số điểm mà Washington nêu ra ám chỉ việc đàm phán đang diễn ra như lời ông Trump nói.

Bà nhắc lại đe dọa của Tổng thống Trump về hậu quả khi đàm phán thất bại: “Nếu họ không làm vậy, Tổng thống đã vạch ra những hậu quả quân sự mà chế độ Iran sẽ phải gánh chịu nếu họ không giữ lời hứa mà chúng ta đang nghe được một cách riêng tư sau hậu trường", bà Karoline Leavitt nói.

AP, TTXVN
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Chiến sự Trung Đông ngày 31/3, đồng minh của Mỹ 'thêm dầu vào lửa'

Trong khi những nỗ lực ngoại giao chưa mang lại kết quả cụ thể thì các quốc gia đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh và Israel lại hối thúc đẩymạnh chiến tranh.

Theo các quan chức Mỹ, các nước vùng Vịnh và Israel, các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh cho rằng Tehran vẫn chưa bị suy yếu đủ sau chiến dịch ném bom kéo dài một tháng do Mỹ dẫn đầu.

Lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh giàu có như Ả Rập Xê Út và Qatar, cùng với đồng minh quan trọng của Mỹ là Jordan, UAE đã có cuộc gặp trực tiếp hôm thứ Hai để thảo luận về căng thẳng khu vực và các biện pháp tránh leo thang hơn nữa.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Căng thẳng tại Trung Đông tăng cao, các quốc gia tìm lối thoát ngoại giao

Dù các cuộc họp khu vực diễn ra, xung đột vẫn chưa dừng, khi các bên đối đầu quyết liệt, nguy cơ chiến tranh toàn diện ngày càng rõ ràng.

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran cảnh báo mạnh mẽ Mỹ không tiến hành chiến dịch trên bộ, trong lúc các cường quốc khu vực nhóm họp tại Pakistan nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Tại thủ đô Islamabad, ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã tham gia các cuộc thảo luận cấp cao do Pakistan chủ trì. Mục tiêu là thúc đẩy một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến đang lan rộng giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Iran xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, các chính trị gia Iran đang thúc đẩy việc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

AP cho biết, ông Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran cho biết, việc Iran tiếp tục là thành viên của NPT sẽ là vô nghĩa vì “nó không mang lại lợi ích gì”.

Các chính trị gia Iran đang thúc đẩy việc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) khi Mỹ và Israel tăng cường tấn công vào các địa điểm hạt nhân dân sự, nhà máy thép và một trường đại học của nước này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới