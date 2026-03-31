Chiến sự Trung Đông ngày 31/3, đồng minh của Mỹ 'thêm dầu vào lửa'

Trong khi những nỗ lực ngoại giao chưa mang lại kết quả cụ thể thì các quốc gia đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh và Israel lại hối thúc đẩymạnh chiến tranh.

Theo các quan chức Mỹ, các nước vùng Vịnh và Israel, các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh cho rằng Tehran vẫn chưa bị suy yếu đủ sau chiến dịch ném bom kéo dài một tháng do Mỹ dẫn đầu.

Lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh giàu có như Ả Rập Xê Út và Qatar, cùng với đồng minh quan trọng của Mỹ là Jordan, UAE đã có cuộc gặp trực tiếp hôm thứ Hai để thảo luận về căng thẳng khu vực và các biện pháp tránh leo thang hơn nữa.

Các đồng minh vùng Vịnh và Israel bí mật thúc dục Mỹ tấn công làm suy yếu hoàn toàn Iran.

Sau hội nghị thượng đỉnh tại thành phố ven biển Jeddah của Ả Rập Xê Út, ba nhà lãnh đạo đã truyền đạt trong các cuộc trò chuyện riêng rằng họ không muốn chiến dịch quân sự kết thúc cho đến khi có những thay đổi đáng kể trong giới lãnh đạo Iran hoặc có sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của Iran.

Mặc dù các nhà lãnh đạo khu vực hiện nay nhìn chung ủng hộ những nỗ lực của Mỹ, một nhà ngoại giao vùng Vịnh cho biết vẫn có sự chia rẽ, với Ả Rập Xê Út và UAE dẫn đầu các lời kêu gọi tăng cường áp lực quân sự lên Tehran.

Theo một nhà ngoại giao, UAE nổi lên như quốc gia có lập trường cứng rắn nhất trong các nước vùng Vịnh và đang gây sức ép mạnh mẽ buộc ông Trump ra lệnh tấn công trên bộ.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến chống Iran đã đạt được hơn một nửa mục tiêu, nhưng ông không muốn "đưa ra một lịch trình cụ thể".

Ông Trump tiếp tục đe dọa tấn công leo thang

Tại Washington, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn trên mạng xã hội và các cuộc họp báo. Ông đe dọa sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống lọc dầu và các nhà máy khử mặn nước biển của Iran thậm chí là chiếm đảo Kharg nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại.

Phát biểu về tình hình eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với Al Jazeera: "Mỹ sẽ không chấp nhận việc Iran yêu sách đối với eo biển Hormuz. Tuyến đường này sẽ phải mở lại, bằng cách này hay cách khác."

Trong khi đó, Iran tấn công một nhà máy điện và nước quan trọng ở Kuwait, và một nhà máy lọc dầu ở Israel cũng bị tấn công. Israel và Mỹ đã phát động một làn sóng tấn công mới nhằm vào Iran , khi cuộc chiến tiếp diễn không có hồi kết.

Lời đe dọa mới của ông Trump xuất hiện trong một bài đăng trên mạng xã hội. Những bình luận trước đó với tờ Financial Times cho thấy quân đội Mỹ có thể chiếm giữ trung tâm xuất khẩu dầu mỏ đảo Kharg của Iran . Trump đã nhiều lần tuyên bố đang đạt được tiến triển ngoại giao — mặc dù Tehran phủ nhận việc đàm phán trực tiếp — trong khi gia tăng các lời đe dọa và điều thêm hàng nghìn binh sĩ Mỹ đến Trung Đông .

Ông Trump nói với tờ New York Post rằng Mỹ đang đàm phán với Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Qalibaf. Nhưng ông nói nếu một thỏa thuận không đạt được "trong thời gian ngắn" và nếu eo biển Hormuz không được mở lại ngay lập tức, Mỹ sẽ mở rộng cuộc tấn công bằng cách "phá hủy hoàn toàn" các nhà máy điện, giếng dầu, đảo Kharg và thậm chí có thể cả các nhà máy khử muối .

Cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng, người từng chế giễu Mỹ trên mạng xã hội, đã bác bỏ các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian, cho rằng đó chỉ là vỏ bọc cho việc triển khai quân đội Mỹ mới nhất.

Đối chiến ác liệt trên thực địa

Hãng tin AP và CNN ghi nhận nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Tehran, Karaj và Isfahan. Các cuộc không kích của Israel nhắm vào các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và trung tâm chỉ huy quân sự. Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại đáng kể tại khu phức hợp quân sự Parchin và Khojir.

Một người phụ nữ cầm cờ Iran ủng hộ chính phủ tại quảng trường Enqelab-e-Eslami hôm 30 tháng 3 năm 2026.

Ngược lại, Iran và các lực lượng ủy nhiệm đã phóng hàng loạt tên lửa vào Israel. Al Jazeera đưa tin một vụ tấn công bằng tên lửa đã gây hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu Haifa ở miền Bắc Israel. Đây là lần thứ hai cơ sở này bị trúng đạn trong vòng một tuần.

Trên mặt trận phía Bắc, chiến dịch trên bộ của Israel tại Lebanon đang mở rộng. Theo Chatham House và các nguồn tin thực địa, Israel đã phá hủy các cây cầu chiến lược bắc qua sông Litani để cắt đứt đường tiếp viện của Hezbollah.

Hơn 1 triệu người Lebanon đã phải rời bỏ nhà cửa khi Israel tuyên bố thiết lập "vùng đệm an ninh" lên tới dòng sông này.

Nhà máy lọc đầu Haifa, phía bắc Israel ngừng hoạt động hoàn toàn sau khi bị tên lửa Iran tấn công nặng nề.

Ở phía ngược lại, Iran đã triển khai một chiến thuật tấn công đa diện, kết hợp giữa tên lửa dẫn đường và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cả mục tiêu quân sự của Mỹ và hạ tầng kinh tế của Israel cùng các đồng minh khu vực.

Điểm nóng nhất của cuộc xung đột tập trung vào khu vực cảng Haifa của Israel, nơi các tên lửa hành trình của Iran phối hợp cùng UAV từ phía Lebanon đã xuyên thủng lưới lửa phòng không để đánh trúng khu liên hợp lọc dầu Bazan.

Các nhân chứng tại hiện trường mô tả những cột khói đen khổng lồ bao trùm bầu trời miền Bắc Israel, trong khi chính quyền địa phương phải phát lệnh phong tỏa các khu dân cư lân cận do lo ngại rò rỉ hóa chất.

Trên mặt trận quân sự, Iran nhắm trực tiếp vào "mắt thần" của quân đội Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh. Một đợt tập kích bằng máy bay không người lái tự sát đã đánh trúng trạm radar cảnh báo sớm AN/TPY-2 của hệ thống THAAD đặt tại Kuwait.

Theo các chuyên gia phân tích quân sự trên AP, đòn đánh này được thiết kế để "làm mù" khả năng nhận diện tên lửa đạn đạo của liên minh Mỹ - Israel, tạo tiền đề cho các đợt oanh tạc tiếp theo.

Không chỉ dừng lại ở các mục tiêu quân sự, Tehran còn mở rộng phạm vi tấn công sang các cơ sở hạ tầng thiết yếu của các đồng minh khu vực.

Tại Kuwait, một nhà máy khử muối nước biển và một trạm phát điện quan trọng đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công bằng UAV, gây ra tình trạng gián đoạn cung cấp dịch vụ trên diện rộng.

Cùng lúc đó, tại Iraq, căn cứ không quân Mohamad Alaa – nơi đóng quân của lực lượng Mỹ – đã rung chuyển bởi các vụ nổ lớn, khiến ít nhất một máy bay vận tải quân sự bị phá hủy ngay trên đường băng.

Đại diện Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng các cuộc tấn công này là lời đáp trả trực tiếp cho cái chết của Đô đốc Alireza Tangsiri. Họ khẳng định sẽ tiếp tục nhắm vào bất kỳ cơ sở nào hỗ trợ cho hoạt động tác chiến của Israel.