Iran xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, các chính trị gia Iran đang thúc đẩy việc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Tuệ Minh

AP cho biết, ông Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran cho biết, việc Iran tiếp tục là thành viên của NPT sẽ là vô nghĩa vì “nó không mang lại lợi ích gì”.

Các chính trị gia Iran đang thúc đẩy việc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) khi Mỹ và Israel tăng cường tấn công vào các địa điểm hạt nhân dân sự, nhà máy thép và một trường đại học của nước này.

Ông Ebrahim Rezaei, người phát ngôn Quốc hội Iran.

Theo nghị sĩ Malek Shariati, một dự luật ưu tiên đã được tải lên cổng thông tin trực tuyến của Quốc hội và sẽ sớm được xem xét. Dự luật này sẽ rút Iran khỏi NPT, bãi bỏ luật áp đặt các hạn chế liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới và “ủng hộ một hiệp ước quốc tế mới với các nước liên kết bao gồm Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) về phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình”.

Các chính trị gia Iran viện dẫn việc tham gia và tuân thủ hiệp ước NPT nhiều năm cùng với mọi nỗ lực minh bạch của họ với IAEA đã trở thành vô nghĩa khi đổi lại là hàng loạt hành động thù địch leo thang suốt nhiều thập kỷ từ Mỹ và Israel.

Thỏa thuận hạt nhân 2015 (Hành động chung - JPA) được ký dưới thời Tổng thống Mỹ Obama đã bị ông Trump ra quyết định rút khỏi hồi năm 2018.

Trên chiến trường, liên quân Mỹ - Israel đã tấn công vào các cơ sở nghiên cứu cũng như các nhà máy điện hạt nhân mà Nga đang giúp nước này xây dựng. Động thái này tạo ra những mối nguy hiểm không thể lường trước, dẫn đến việc Nga ra lệnh sơ tán nhân viên tại đây vô thời hạn.

Cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran bị tấn công bởi 150 quả bom từ Israel hồi 21/6/2025.

Trong khi đó, chính quyền Iran tiếp tục lên án những báo cáo thiếu khách quan của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đồng thời cáo buộc cơ quan này không lên tiếng trước hành động tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân dân sự của Iran. Điều này sẽ “đẩy Tehran đến những quyết định không thể đảo ngược”.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các trường đại học liên kết với Mỹ và Israel trong khu vực để trả đũa các cuộc tấn công gần đây vào các trung tâm giáo dục đại học của Iran. IRGC cảnh báo sinh viên, nhân viên và cư dân nên giữ khoảng cách ít nhất 1 km kể từ các khuôn viên trường đại học Mỹ trong khu vực.

“Nếu Mỹ muốn ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo vào các trường đại học của mình trong khu vực, họ phải kiềm chế lực lượng đồng minh tấn công các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của Iran”, tuyên bố nêu rõ.

Các trường đại học Mỹ có cơ sở tại vùng Vịnh bao gồm Đại học Texas A&M và Đại học Northwestern ở Qatar, Đại học New York ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Đánh giá về xu hướng diễn biến cuộc chiến sau đúng 1 tháng kể từ ngày Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran, nhiều nhà quan sát nhận định, việc lực lượng Houthis tại Yemen bắn tên lửa vào Israel sẽ khiến xung đột bước vào giai đoạn leo thang nghiêm trọng.

Không chỉ dừng ở các đòn tấn công quân sự, Houthis còn có khả năng gây gián đoạn nghiêm trọng các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Bab al-Mandab và khu vực Biển Đỏ - nơi từng bị nhóm này tấn công trong các cuộc xung đột trước đó. Điều này làm dấy lên lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là năng lượng, khi giá dầu đã tăng mạnh kể từ khi chiến sự bùng phát.

Mỹ công bố video tấn công phá hủy năng lực quân sự Iran.
AP, TTXVN
Quân sự - Thế giới

Năng lực hạt nhân Israel: Bí mật sau màn sương mù

Dù chưa bao giờ chính thức thừa nhận, Israel được cho là sở hữu kho vũ khí hạt nhân từ lâu, cùng một chương trình phát triển không chịu sự giám sát quốc tế.

Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran với cáo buộc Tehran đang tiến gần tới khả năng chế tạo bom nguyên tử. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu được Mỹ viện dẫn cho việc phát động cuộc chiến tranh nóng bỏng nhất hiện tại.

Tuy nhiên Israel được cho là cũng duy trì một chương trình vũ khí hạt nhân bí mật đã tồn tại nhiều thập niên và vẫn đang tiếp tục mở rộng.

Quân sự - Thế giới

Tình báo Israel kêu gọi người Iran cung cấp thông tin hạt nhân

"Nếu bạn có thông tin liên quan đến lĩnh vực công nghiệp hạt nhân, hãy liên hệ với chúng tôi," cơ quan tình báo Israel tuyên bố trên kênh Telegram.

Cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, Mossad, vào ngày thứ Bảy đã kêu gọi những người Iran có quyền tiếp cận thông tin về ngành công nghiệp hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo này liên hệ với họ.

“Nếu bạn có quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực công nghiệp hạt nhân, hãy nói chuyện với chúng tôi. Với chúng tôi, tương lai của bạn sẽ được đảm bảo. Hãy liên hệ qua một kênh an toàn" -Mossad viết trên kênh Telegram tiếng Ba Tư của mình.

Quân sự - Thế giới

Điều ít biết về nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran

Iran và Nga cho biết một "vật thể bay" đã rơi xuống khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Cộng hòa Hồi giáo Iran, làm dấy lên lo ngại về sự cố phóng xạ.

AP đưa tin, Iran và Nga thông báo rằng một "vật thể bay" đã rơi xuống khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra sự cố phóng xạ trong bối cảnh cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel đang leo thang.

Mặc dù không có báo cáo nào về việc rò rỉ vật liệu hạt nhân sau sự cố vào tối 17/3, vụ việc một lần nữa nhấn mạnh mối lo ngại lâu dài của các nước láng giềng Iran rằng nhà máy điện nằm ven Vịnh Ba Tư này có thể trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công hoặc chịu ảnh hưởng từ thiên tai như động đất.

