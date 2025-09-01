Hà Nội

Thế giới

Động đất kinh hoàng ở Afghanistan, hơn 600 người thiệt mạng

Tính đến chiều 1/9, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Afghanistan đã tăng lên hơn 600 người.

An An (Theo NBC News)

>>> Mời độc giả xem video: Trực thăng chở người bị thương sau trận động đất ở Afghanistan

Nguồn video: Daily Mail

NBC News dẫn thông tin từ quan chức Taliban ngày 1/9 cho biết, ít nhất 622 người đã thiệt mạng và hơn 1.300 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6 độ Richter tại Afghanistan.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra cách thành phố Jalalabad ở phía đông khoảng 27 km, gần biên giới với Pakistan, vào khoảng nửa đêm 31/8 (giờ địa phương).

Sharafat Zaman, phát ngôn viên của Bộ Y tế Công cộng Afghanistan, cho biết: "Do trận động đất xảy ra ở một vùng núi xa xôi nên sẽ mất thời gian để có được thông tin chính xác về thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng".

dongdat1.png
Trận động đất mạnh 6 độ Richter ở Afghanistan đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Ảnh: Telegraph.

“Chúng tôi đã phát động một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn và huy động hàng trăm người để giúp đỡ người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng”, Zaman nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Mufti Abdul Matin Qani cho biết 622 người được xác nhận đã tử vong và hơn 1.300 người khác bị thương ở các tỉnh phía đông Nangarhar, bao gồm Jalalabad và Kunar.

Bộ này cho biết 1.000 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.

Theo USGS, kể từ trận động đất đầu tiên, ít nhất 5 dư chấn có cường độ từ 4,5 đến 5,2 độ richter đã xảy ra ở khu vực này trong ngày 1/9. Dư chấn có thể kéo dài trong nhiều ngày và đôi khi còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn trận động đất đầu tiên.

Trước đó, năm 2022, khoảng 1.000 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương khi trận động đất mạnh 5,9 độ richter xảy ra ở miền đông Afghanistan.

