Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hiện trường động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người thương vong

Thế giới

Hiện trường động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người thương vong

Ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Thổ Nhĩ Kỳ.

An An (Theo DM)
Theo Daily Mail, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 10/8 (giờ địa phương) có tâm chấn nằm ở Sindirgi, Balikesir, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Anadolu, Getty)
Theo Daily Mail, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 10/8 (giờ địa phương) có tâm chấn nằm ở Sindirgi, Balikesir, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Anadolu, Getty)
Các quan chức cho biết thêm, trận động đất được cảm nhận ở nhiều thành phố phía tây đất nước, bao gồm Istanbul và điểm du lịch nổi tiếng Izmir.
Các quan chức cho biết thêm, trận động đất được cảm nhận ở nhiều thành phố phía tây đất nước, bao gồm Istanbul và điểm du lịch nổi tiếng Izmir.
Cơn địa chấn đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Ngoài ra, 16 tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất.
Cơn địa chấn đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Ngoài ra, 16 tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất.
Thị trưởng Serkan Sak thông báo trên kênh truyền hình tư nhân NTV của Thổ Nhĩ Kỳ rằng một trong những ngôi nhà bị phá hủy nằm ở trung tâm thành phố.
Thị trưởng Serkan Sak thông báo trên kênh truyền hình tư nhân NTV của Thổ Nhĩ Kỳ rằng một trong những ngôi nhà bị phá hủy nằm ở trung tâm thành phố.
"Có 6 người sống trong tòa nhà 3 tầng này. 4 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát", Thị trưởng Sak nói, cho biết thêm rằng nỗ lực giải cứu hai người còn lại được thực hiện.
"Có 6 người sống trong tòa nhà 3 tầng này. 4 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát", Thị trưởng Sak nói, cho biết thêm rằng nỗ lực giải cứu hai người còn lại được thực hiện.
Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết một phụ nữ lớn tuổi đã tử vong ngay sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập.
Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết một phụ nữ lớn tuổi đã tử vong ngay sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập.
Các quan chức cho biết tổng cộng có 7 dư chấn có cường độ trên 3 độ Richter sau cơn địa chấn đầu tiên. Nhiều ngôi nhà ở làng Golcuk cũng bị sập. Bộ trưởng Y tế Kemal Memisoglu cho biết trên mạng X rằng 4 người đang được điều trị tại bệnh viện, không ai trong số họ trong tình trạng nguy kịch.
Các quan chức cho biết tổng cộng có 7 dư chấn có cường độ trên 3 độ Richter sau cơn địa chấn đầu tiên. Nhiều ngôi nhà ở làng Golcuk cũng bị sập. Bộ trưởng Y tế Kemal Memisoglu cho biết trên mạng X rằng 4 người đang được điều trị tại bệnh viện, không ai trong số họ trong tình trạng nguy kịch.
Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) kêu gọi người dân tránh xa các tòa nhà bị hư hại.
Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) kêu gọi người dân tránh xa các tòa nhà bị hư hại.
>>> Mời độc giả xem video về trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn video: Daily Mail)
An An (Theo DM)
#động đất Thổ Nhĩ Kỳ #trận động đất mạnh 6 #1 độ #thương vong do động đất #phá hủy nhà cửa Thổ Nhĩ Kỳ #cứu hộ sau động đất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT