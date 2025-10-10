Động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Philippines, cảnh báo sóng thần

Một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra ở vùng biển ngoài khơi Manay, Davao Oriental, Philippines. Nhiều người dân đã phải sơ tán sau cảnh báo sóng thần.

Theo Inquirer, trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra ở vùng biển ngoài khơi Manay, tỉnh Davao Oriental, vào lúc 9h43 sáng ngày 10/10, theo Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippine (Phivolcs).

Trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, cách Manay, một thành phố ven biển ở Davao Oriental, 62 km về phía đông nam.

Dư chấn được cảm nhận tại thành phố Kabankalan ngày 10/10. Ảnh: Inquirer.

Phivolcs ban đầu cho biết cơn địa chấn mạnh 7,6 độ Richter.

Người dân đã vội vã rời khỏi các tòa nhà và tập trung trên đường phố ở nhiều nơi tại Mindanao khi động đất xảy ra.

Một đoạn video được chia sẻ với tờ Inquirer cho thấy cảnh nước tràn ra từ bể cá tại một cửa hàng thú cưng tại thành phố Tagum, Davao del Norte. Rung chấn cảm nhận được tại thành phố Davao và thành phố Cagayan de Oro.

Chính quyền thành phố Davao đã ra lệnh tạm dừng các lớp học ở cả trường công và trường tư để các nhà chức trách có thể nhanh chóng đánh giá thiệt hại về cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất trường học.

Phivolcs đưa ra cảnh báo sóng thần sau cơn địa chấn đầu tiên kéo dài ít nhất 30 giây. Nhiều người dân đã phải sơ tán sau cảnh báo sóng thần.

