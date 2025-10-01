Hà Nội

Thương vong mới nhất trong thảm họa động đất ở Philippines

Trận động đất mạnh ở Cebu, Philippines, đã khiến ít nhất 61 người thiệt mạng.

An An (Theo Inquirer)

Theo Inquirer, Văn phòng Phòng vệ Dân sự cho biết, tính đến trưa ngày 1/10, 61 người được báo cáo đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh vừa qua ở Philippines.

Trước đó, trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra ngoài khơi Cebu vào khoảng 21h59 tối 30/9, với tâm chấn nằm ở độ sâu 5 km, cách thành phố Bogo 21 km về phía đông bắc.

untitled.png
Đền thờ Tổng giáo phận Santa Rosa de Lima ở thị trấn Daanbantayan, Philippines, bị hư hại trong trận động đất. Ảnh: Cebu Daily News.

"Trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã làm rung chuyển miền trung Philippines, khiến các tòa nhà đổ sập và nhiều người trên đảo Cebu thiệt mạng. Ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có 9 người lớn và 4 trẻ vị thành viên, ở thành phố Bogo", nhà chức trách cho biết.

3 người ở ngoại ô Bogo cũng đã thiệt mạng khi một trận lở đất ập xuống nhà họ.

Cảnh sát địa phương xác nhận thêm 5 trường hợp tử vong nữa tại thành phố San Remigio gần đó.

4 thi thể được kéo ra khỏi một trung tâm thể thao ở San Remigio trong khi một em nhỏ bị vùi lấp trong đống đổ nát tại một khu vực khác của thị trấn, kênh truyền hình ABS-CBN có trụ sở tại Manila đưa tin từ hiện trường.

Chính quyền Cebu đã đăng trên trang Facebook kêu gọi các tình nguyện viên y tế hỗ trợ khắc phục hậu quả của trận động đất.

"Có thể vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên dưới các tòa nhà đổ sập", một quan chức cứu hộ cho biết. Nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm San Remigio và Bogo.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận động đất ở Nga

Nguồn video: Daily Mail
