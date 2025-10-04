Đối tượng trộm xe máy 'sa lưới' sau 5 giờ gây án

Chỉ sau 5 giờ đồng hồ nhận được trình báo, Công an xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) đã bắt được đối tượng trộm cắp xe máy.

Ngày 4/10, thông tin từ Công an xã Sơn Tiến cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Xuân Giáp (SN 1998, ở thôn 5, xã Nghi Xuân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều ngày 3/10, Công an xã Sơn Tiến nhận được trình báo của chị Hà Thị Kiều Thương (SN 1998, trú thôn Đông Phố, xã Sơn Giang) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Honda Vision khi gửi ở nhà người quen tại thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến.

Đối tượng Trần Xuân Giáp tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Tiến đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Đến 21h30’ ngày 03/10, Công an xã Sơn Tiến đã xác định đối tượng Trần Xuân Giáp (1998, trú thôn 5, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Trần Xuân Giáp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đây là đối tượng đã có 03 tiền án về các tội cướp giật tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

